"Bí mật" đằng sau doanh nghiệp 25 nhân sự trúng thầu hàng trăm tỷ đồng [Kỳ 3]

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt vẫn vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để thâu tóm các gói thầu kỹ thuật cao, đặt ra dấu hỏi về năng lực thực tế và tính cạnh tranh.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một thực tế thú vị về Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu tự công bố, đơn vị này chỉ có khoảng 25 nhân viên. Tuy nhiên, khối lượng công việc và số lượng gói thầu trúng thầu lại vô cùng lớn (129/158 gói thầu). Tính trung bình, mỗi nhân sự của công ty đang "gánh" trên vai hàng tỷ đồng giá trị trúng thầu mỗi năm.

Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị đo lường xăng dầu, một ngành đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình bảo trì nghiêm ngặt, quy mô nhân sự 25 người được giới chuyên môn đánh giá là khá khiêm tốn so với khối lượng gói thầu trúng thầu dày đặc trên phạm vi toàn quốc. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này trải dài từ TP HCM (53 gói), Đà Nẵng (24 gói), Hải Phòng (23 gói), Hà Nội (22 gói) cho đến Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng.

Câu hỏi đặt ra là với đội ngũ nhân sự như vậy, Công ty Kỹ thuật Sao Việt làm thế nào để đảm bảo cùng lúc thực hiện các gói thầu tại nhiều địa phương khác nhau, từ khâu lắp đặt đến bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật? Phải chăng doanh nghiệp này chỉ đóng vai trò là "đơn vị trung gian" thương mại, hay có một chiến lược tối ưu hóa nhân sự đặc biệt nào đó?

Đi sâu vào phân tích các mối quan hệ đối đầu, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Nhựt Tân là đối thủ thường xuyên nhất của Công ty Kỹ thuật Sao Việt. Trong tổng số 21 gói thầu từng đối đầu, Công ty Kỹ thuật Sao Việt đã giành chiến thắng 13 gói, trong khi đối thủ chỉ thắng 5 gói. Mối quan hệ "thắng - thua" có phần chênh lệch này cũng là một chi tiết đáng quan tâm trong bức tranh tổng thể về tính cạnh tranh của thị trường thiết bị xăng dầu.

Về phía liên danh, doanh nghiệp này cũng rất thận trọng khi tham gia thầu. Dữ liệu cho thấy Công ty Kỹ thuật Sao Việt chỉ mới tham gia liên danh trong 5 gói thầu với 4 nhà thầu khác, trong đó trúng 2 gói và trượt 2 gói. Các đối tác liên danh bao gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết bị và hóa chất khoa học kỹ thuật Nam Ý, Công ty TNHH Nadota và Công ty TNHH Tuyết Nga. Việc chủ yếu đấu thầu độc lập cho thấy doanh nghiệp cực kỳ tự tin vào năng lực hoặc "vị thế" riêng biệt của mình trong ngành.

Bình luận về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong đấu thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 đã có những quy định rất nghiêm ngặt về trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá, trúng thầu với vai trò độc lập tại nhiều đơn vị trong cùng một hệ thống tập đoàn nhà nước đòi hỏi các cơ quan chức năng giám sát phải vào cuộc hậu kiểm. Đặc biệt, cần kiểm tra tính xác thực của hồ sơ năng lực về nhân sự và thiết bị mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT so với thực tế triển khai dự án để đảm bảo không có sự gian lận nhằm trục lợi từ vốn đầu tư công hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước."

Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng giá trị trúng thầu, có thể thấy Công ty Kỹ thuật Sao Việt có sự tăng tốc mạnh mẽ từ giai đoạn 2023 đến 2026. Những đường cong biểu thị giá trị kỳ vọng và thực tế trúng thầu liên tục đi lên, khẳng định sự thịnh vượng của doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Petrolimex. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này sẽ trọn vẹn hơn nếu các gói thầu được đấu thầu một cách sòng phẳng, cạnh tranh với tỷ lệ tiết kiệm cao hơn, mang lại lợi ích tối đa cho ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

HIỆU QUẢ KINH TẾ – KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG CON SỐ TIẾT KIỆM "TƯỢNG TRƯNG"

Pháp luật đấu thầu hiện hành đặt ra yêu cầu khắt khe về tính thực chất của việc tiết kiệm ngân sách, thay vì chỉ là những con số lẻ sau đấu thầu:

  • Điều 16 Luật Đấu thầu 2023: Nhà thầu phải chứng minh năng lực thực tế, không chỉ trên giấy tờ. Việc đánh giá E-HSDT (như báo cáo đánh giá của Skypec) phải đảm bảo nhà thầu có đủ nhân sự, thiết bị sẵn có để triển khai nhiều gói thầu cùng lúc mà không làm suy giảm chất lượng .
  • Áp lực Tiết kiệm: Tại các gói thầu trúng sát giá dự toán (tỷ lệ tiết kiệm dưới 2% như gói thầu tại Petrolimex Bình Dương), Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định Chủ đầu tư phải có phương án kiểm soát giá thị trường chặt chẽ. Hiệu quả kinh tế phải là sự tổng hòa giữa giá thành thấp nhất và chất lượng kỹ thuật tối ưu nhất.
  • Vai trò Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định: Căn cứ các Quyết định số 402/PA-QĐ-TGĐ403/PA-QĐ-TGĐ, các thành viên tổ chuyên gia (như Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Văn Trung...) chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp về tính công bằng trong đánh giá, đảm bảo không có sự thiên vị cho bất kỳ nhà thầu "ruột" nào .
Công ty Sao Việt: "Điểm đến" của các gói thầu thiết bị tại Petrolimex? [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại các đơn vị thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt đang cho thấy một "vị thế" đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị hóa nghiệm và đo lường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt (Công ty Kỹ thuật Sao Việt), có mã số doanh nghiệp là 0304201082, trụ sở tại TP HCM. Doanh nghiệp này do ông Trương Thoại Long giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Với quy mô nhân sự được ghi nhận chỉ khoảng 25 người, Công ty Kỹ thuật Sao Việt đang sở hữu một "bảng thành tích" đấu thầu đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 81%.

Tính đến tháng 3/2026, Công ty Kỹ thuật Sao Việt đã tham gia tổng cộng 158 gói thầu, trong đó trúng 128 gói, trượt 19 gói và một số gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng hơn 416,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm phần lớn với hơn 384 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có một mối liên hệ mật thiết và thường xuyên trúng thầu tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Công ty Sao Việt: Những gói thầu sát giá và câu chuyện tiết kiệm ngân sách [Kỳ 2]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt cho thấy sự xuất hiện dày đặc của doanh nghiệp này tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 với tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh hệ thống Petrolimex, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) cũng là một "sân chơi" quen thuộc của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tại đơn vị này, doanh nghiệp đã tham gia 26 gói thầu và được phê duyệt trúng đến 23 gói, tỷ lệ trúng thầu tại đây lên đến hơn 88%.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Kỹ thuật Sao Việt tại Quatest 3 được ghi nhận hơn 12,6 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị này đạt mức trung bình là 94,57%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu này chỉ đạt 5,5%. Trong hoạt động đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm càng thấp càng gây nghi ngại về tính hiệu quả kinh tế và thực chất của sự cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Giải mã "trường hợp đặc biệt" Điều 84 Nghị định 214: Cơ chế mở đến kẽ hở an toàn thực phẩm? [Kỳ 1]

Việc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và an toàn thực phẩm học đường năm 2026.

Suất ăn học đường - Từ đấu thầu đến lỗ hổng an toàn thực phẩm

Lời Tòa soạn: Năm 2026, ngành giáo dục đang đứng trước những thách thức quản lý chưa từng có. Đằng sau những khay cơm nóng hổi phục vụ hàng triệu học sinh mỗi ngày là một "cuộc chiến" thầm lặng nhưng đầy toan tính trên sàn đấu thầu điện tử. Vì sao có những doanh nghiệp sở hữu "phép thuật" trúng thầu tuyệt đối 100%, với tổng trị giá lên đến hơn 500 tỷ đồng? Vì sao hàng loạt gói thầu lại được phê duyệt với tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận con số 0 đồng, thậm chí trúng sát nút giá dự toán?

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

