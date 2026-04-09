"Bí mật" đằng sau doanh nghiệp 25 nhân sự trúng thầu hàng trăm tỷ đồng [Kỳ 3]

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt vẫn vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để thâu tóm các gói thầu kỹ thuật cao, đặt ra dấu hỏi về năng lực thực tế và tính cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một thực tế thú vị về Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu tự công bố, đơn vị này chỉ có khoảng 25 nhân viên. Tuy nhiên, khối lượng công việc và số lượng gói thầu trúng thầu lại vô cùng lớn (129/158 gói thầu). Tính trung bình, mỗi nhân sự của công ty đang "gánh" trên vai hàng tỷ đồng giá trị trúng thầu mỗi năm.

Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị đo lường xăng dầu, một ngành đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình bảo trì nghiêm ngặt, quy mô nhân sự 25 người được giới chuyên môn đánh giá là khá khiêm tốn so với khối lượng gói thầu trúng thầu dày đặc trên phạm vi toàn quốc. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này trải dài từ TP HCM (53 gói), Đà Nẵng (24 gói), Hải Phòng (23 gói), Hà Nội (22 gói) cho đến Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng.

Câu hỏi đặt ra là với đội ngũ nhân sự như vậy, Công ty Kỹ thuật Sao Việt làm thế nào để đảm bảo cùng lúc thực hiện các gói thầu tại nhiều địa phương khác nhau, từ khâu lắp đặt đến bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật? Phải chăng doanh nghiệp này chỉ đóng vai trò là "đơn vị trung gian" thương mại, hay có một chiến lược tối ưu hóa nhân sự đặc biệt nào đó?

Đi sâu vào phân tích các mối quan hệ đối đầu, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Nhựt Tân là đối thủ thường xuyên nhất của Công ty Kỹ thuật Sao Việt. Trong tổng số 21 gói thầu từng đối đầu, Công ty Kỹ thuật Sao Việt đã giành chiến thắng 13 gói, trong khi đối thủ chỉ thắng 5 gói. Mối quan hệ "thắng - thua" có phần chênh lệch này cũng là một chi tiết đáng quan tâm trong bức tranh tổng thể về tính cạnh tranh của thị trường thiết bị xăng dầu.

Về phía liên danh, doanh nghiệp này cũng rất thận trọng khi tham gia thầu. Dữ liệu cho thấy Công ty Kỹ thuật Sao Việt chỉ mới tham gia liên danh trong 5 gói thầu với 4 nhà thầu khác, trong đó trúng 2 gói và trượt 2 gói. Các đối tác liên danh bao gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết bị và hóa chất khoa học kỹ thuật Nam Ý, Công ty TNHH Nadota và Công ty TNHH Tuyết Nga. Việc chủ yếu đấu thầu độc lập cho thấy doanh nghiệp cực kỳ tự tin vào năng lực hoặc "vị thế" riêng biệt của mình trong ngành.

Bình luận về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong đấu thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 đã có những quy định rất nghiêm ngặt về trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá, trúng thầu với vai trò độc lập tại nhiều đơn vị trong cùng một hệ thống tập đoàn nhà nước đòi hỏi các cơ quan chức năng giám sát phải vào cuộc hậu kiểm. Đặc biệt, cần kiểm tra tính xác thực của hồ sơ năng lực về nhân sự và thiết bị mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT so với thực tế triển khai dự án để đảm bảo không có sự gian lận nhằm trục lợi từ vốn đầu tư công hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước."

Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng giá trị trúng thầu, có thể thấy Công ty Kỹ thuật Sao Việt có sự tăng tốc mạnh mẽ từ giai đoạn 2023 đến 2026. Những đường cong biểu thị giá trị kỳ vọng và thực tế trúng thầu liên tục đi lên, khẳng định sự thịnh vượng của doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Petrolimex. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này sẽ trọn vẹn hơn nếu các gói thầu được đấu thầu một cách sòng phẳng, cạnh tranh với tỷ lệ tiết kiệm cao hơn, mang lại lợi ích tối đa cho ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.