Gói thầu 13,1 tỷ tại ĐH SPKT TP HCM: Nhà thầu quen mặt đối đầu "tân binh"?

Giá dự thầu chênh lệch sít sao tại gói Thi công xây lắp. Liệu yếu tố giá thấp có đủ sức cạnh tranh với nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM?

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (chủ đầu tư/bên mời thầu) đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500444725), thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp phòng học tầng 1 và tầng 2 tòa nhà trung tâm của trường. Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu với mức giá chào cạnh tranh sít sao, đặt ra câu hỏi về các yếu tố sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

Cuộc đua về giá và tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể

Gói thầu này được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định số 3664/QĐ-ĐHSPKT ngày 30/09/2025 với giá 13.175.455.000 đồng, sử dụng nguồn thu hợp pháp của Nhà trường. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Biên bản mở thầu ngày 20/10/2025 cho thấy có 02 nhà thầu nộp HSDT, bao gồm:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây lắp Sao Nam (MST: 3702286732) giá dự thầu: 13.146.541.000 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh (MST: 0316121385) giá dự thầu: 13.151.616.456 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá.

Như vậy, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây lắp Sao Nam là nhà thầu có giá chào thấp hơn, với mức chênh lệch chỉ 5.075.456 đồng so với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 28.914.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,22%. Trong khi đó, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh thấp hơn giá gói thầu 23.838.544 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,18%.

Với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và loại hợp đồng trọn gói, nếu chỉ xét yếu tố giá thấp nhất theo quy định tại Điều 58 Luật Đấu thầu 2023, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây lắp Sao Nam đang có lợi thế. Tuy nhiên, Điều 61 Luật Đấu thầu 2023 quy định nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ nhiều điều kiện, bao gồm tính hợp lệ của HSDT, năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu. Do đó, mức giá chỉ là một trong các yếu tố để chủ đầu tư xem xét.

Năng lực nhà thầu: Kinh nghiệm dày dặn đối đầu "tân binh"?

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy sự khác biệt lớn về kinh nghiệm giữa hai nhà thầu:

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây lắp Sao Nam (địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, đại diện pháp luật là ông Đặng Văn Dương) dường như là một "tân binh" trên thị trường đấu thầu công khai. Dữ liệu ghi nhận công ty này mới chỉ tham gia duy nhất gói thầu đang xét, do đó chưa có lịch sử trúng thầu nào được ghi nhận. Tỷ lệ chào giá thấp nhất 99,78% của công ty này chính là tại gói thầu hiện tại.

(địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, đại diện pháp luật là ông Đặng Văn Dương) dường như là một "tân binh" trên thị trường đấu thầu công khai. Dữ liệu ghi nhận công ty này mới chỉ tham gia duy nhất gói thầu đang xét, do đó chưa có lịch sử trúng thầu nào được ghi nhận. Tỷ lệ chào giá thấp nhất 99,78% của công ty này chính là tại gói thầu hiện tại. Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh (địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Tài ) lại là một tên tuổi đáng chú ý. Công ty đã tham gia tổng cộng 9 gói thầu, trúng 8 gói, 1 gói (chính là gói đang xét) chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến hơn 67 tỷ đồng. Chỉ tính riêng vai trò độc lập, con số này là hơn 53,7 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán/gói thầu của công ty này là 99,71%.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh đã tham gia 4 gói thầu, trúng 3 gói, 1 gói đang chờ kết quả.

Mối quan hệ "thân thiết" với chủ đầu tư

Một điểm đặc biệt cần lưu ý là mối quan hệ giữa các nhà thầu và chủ đầu tư - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây lắp Sao Nam chỉ có duy nhất gói thầu đang xét là liên quan đến chủ đầu tư này.

Ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh có mối quan hệ rất mật thiết. Toàn bộ 9 gói thầu mà công ty này từng tham gia đều do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu. Trong đó, công ty đã trúng 8/9 gói. Các gói thầu đã trúng bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh chính, với các tên gói thầu tương tự như "Thi công xây lắp", "Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị", "Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị" . Điều này cho thấy sự hiện diện và tỷ lệ thành công rất cao của Công ty Bảo Anh tại các dự án của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây.

Góc nhìn chuyên gia về đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã đặt ra những yêu cầu chặt chẽ nhằm đảm bảo mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành tiếp tục khẳng định các nguyên tắc cơ bản: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu. Việc đánh giá HSDT không chỉ đơn thuần dựa vào giá chào thấp nhất mà phải xem xét tổng thể các yếu tố về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật theo đúng tiêu chí đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm đánh giá một cách khách quan, độc lập, tránh mọi biểu hiện ưu ái hay tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ nhà thầu nào."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh, yêu cầu sự độc lập về pháp lý và tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu tư vấn liên quan. Bên cạnh đó, Điều 16 liệt kê các hành vi bị cấm, bao gồm cả hành vi thông thầu, gian lận, cản trở, không bảo đảm công bằng, minh bạch. Quá trình xét thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này để kết quả lựa chọn nhà thầu thực sự phản ánh năng lực thực chất và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án."

Chờ đợi kết quả khách quan

Gói thầu Thi công xây lắp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn quan trọng - đánh giá HSDT. Mặc dù Công ty TNHH Kỹ thuật Xây lắp Sao Nam đưa ra mức giá thấp hơn, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh lại có bề dày kinh nghiệm đáng kể và lịch sử hợp tác "thân thiết" với chủ đầu tư.

Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc chủ đầu tư, tổ chuyên gia đánh giá toàn diện các yếu tố theo đúng quy định pháp luật và tiêu chí mời thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá cả, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Dư luận đang chờ đợi một kết quả khách quan, minh bạch từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.