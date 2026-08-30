Gói thầu hơn 9,27 tỷ đồng tại Cần Thơ: Nhà thầu giá thấp bị loại, tiết kiệm 0,07%

Ban QLDA ĐTXD xã Thạnh Hòa vừa chọn Công ty Thành Đạt trúng gói thầu hơn 9,27 tỷ với mức tiết kiệm chỉ 0,07%, sau khi loại đối thủ chào thấp hơn 455 triệu

Một gói thầu xây lắp trị giá hơn 9,27 tỷ đồng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau (bờ trái), do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ) tổ chức lựa chọn nhà thầu, có hai doanh nghiệp tham dự. Nhà thầu chào giá thấp hơn hơn 455 triệu đồng không được lựa chọn sau bước đánh giá chi tiết về nhân sự, thiết bị; nhà thầu còn lại trúng thầu với giá thấp hơn giá gói thầu khoảng 6,47 triệu đồng.

Hai nhà thầu tham dự, chênh lệch giá hơn 455 triệu đồng

Theo hồ sơ đấu thầu, gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau (bờ trái), có Mã TBMT IB2600424226-00, Mã KHLCNT PL2600236013 và Mã gói thầu BP2600585069.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 26/QĐ-BQLDA ngày 22/07/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Thạnh Hòa. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-BQLDA ngày 04/08/2026.

Giá dự toán và giá gói thầu được xác định là 9.273.828.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày.

Tại thời điểm đóng, mở thầu ngày 13/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 nhà thầu tham dự.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa dự thầu với giá 8.812.226.759 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt dự thầu với giá 9.267.359.327 đồng.

Như vậy, giá dự thầu của Công ty Nhân Nghĩa thấp hơn giá dự thầu của Công ty Thành Đạt 455.132.241 đồng, đồng thời thấp hơn giá gói thầu 461.601.241 đồng.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy Công ty Nhân Nghĩa không được tiếp tục xem xét ở bước đánh giá tài chính.

Nguồn: MSC

Nhà thầu giá thấp không đáp ứng yêu cầu về nhân sự, thiết bị

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 889/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 21/08/2026 do Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm lập, Công ty Nhân Nghĩa vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm sơ bộ theo các cam kết trên webform.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu theo Mẫu số 02B và quy định tại Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ của nhà thầu này được đánh giá không đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, báo cáo đánh giá nêu một số nhân sự chủ chốt và máy móc, thiết bị chủ yếu mà Công ty Nhân Nghĩa đề xuất đã được huy động cho 4 công trình khác, có thời gian thực hiện trùng lặp. Các công trình được nêu gồm: Tuyến đường 10 Thước; đường kênh 9 Thước đoạn từ 9.500 đến 12.500; tuyến đường Lộc Ninh - Ninh Thạnh Lợi; tuyến đường từ cầu Ông Sỏi đến nhà Hai Thầy Ký.

Sau khi được yêu cầu làm rõ tại Công văn số 14/2026/CV-NG ngày 19/08/2026, Công ty Nhân Nghĩa đề xuất thay thế vị trí cán bộ kỹ thuật thi công bằng nhân sự Đinh Văn Nhượng.

Theo báo cáo đánh giá, nhân sự được đề xuất thay thế này tiếp tục được xác định đang được huy động tại công trình Tuyến đường bê tông 4m Trà Vợ Nhỏ (xã Trường Thành) theo Quyết định số 625/QĐ-PKT ngày 04/08/2026 của Phòng Kinh tế.

Đối với các vị trí Chỉ huy trưởng, cán bộ an toàn, cán bộ trắc đạc và hệ thống thiết bị, theo báo cáo đánh giá, nhà thầu không đề xuất nhân sự, máy móc thay thế đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu đưa ra lập luận rằng các vị trí và thiết bị này không nhất thiết phải có mặt thường trực tại công trường.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và yêu cầu của hồ sơ mời thầu, Công ty Nhân Nghĩa được xác định không đáp ứng yêu cầu về khả năng sẵn sàng huy động nhân sự, thiết bị và không được lựa chọn.

Công ty Thành Đạt trúng thầu với giá gần sát giá gói thầu

Sau quá trình đánh giá, ngày 27/08/2026, ông Trương Tuấn Kiệt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Thạnh Hòa, ký Quyết định số 88/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 9.267.359.000 đồng.

So với giá gói thầu 9.273.828.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 6.469.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,07%.

Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không được lựa chọn xuất phát từ kết quả đánh giá về nhân sự, thiết bị theo hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá E-HSDT. Do đó, mức giá trúng thầu được xác định trên cơ sở nhà thầu còn lại đáp ứng các yêu cầu được đánh giá.

Bên cạnh gói thầu xây lắp, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-BQLDA ngày 22/07/2026, dự án còn có 5 gói thầu tư vấn, phụ trợ được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong Quý III/2026.

Các gói thầu gồm:

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, giá gói thầu 32.087.000 đồng, đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm;

Tư vấn thẩm định KQLCNT, giá gói thầu 9.274.000 đồng, đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Lâm San 1719;

Kiểm toán độc lập, giá gói thầu 72.590.000 đồng;

Bảo hiểm công trình, giá gói thầu 25.503.000 đồng;

Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giá gói thầu 297.041.000 đồng.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt có Mã số thuế 6300237480, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Tài, trụ sở tại Số 16, Đường Triệu Vĩnh Tường, Khu Vực 5, Phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ.

Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 91 gói thầu, trong đó trúng 65 gói, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế hơn 170,5 tỷ đồng. Có 84 gói thầu được doanh nghiệp tham gia trên địa bàn TP Cần Thơ.

Riêng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Thạnh Hòa trong tháng 8/2026, trước gói thầu nêu trên, Công ty Thành Đạt đã trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá trị 5.814.511.000 đồng, với vai trò thành viên liên danh phụ. Thời điểm trúng thầu được nêu là ngày 25/08/2026.

Các dữ liệu trên phản ánh quá trình tham gia và kết quả lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp theo thông tin đấu thầu được cung cấp; việc tham gia hoặc trúng nhiều gói thầu không tự thân là căn cứ để kết luận về tính bất thường hay vi phạm trong hoạt động đấu thầu.

Chuyên gia đề nghị lưu ý tính cạnh tranh và hiệu quả

Trao đổi về trường hợp trên, Chuyên gia Đấu thầu Đào Giang cho rằng việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 2 nhà thầu tham dự, trong đó nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn bị loại ở bước đánh giá chi tiết về nhân sự, thiết bị, là vấn đề cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ và quy định áp dụng.

Theo chuyên gia, khi kết quả cuối cùng chỉ còn một nhà thầu được đánh giá về tài chính và giá trúng thầu gần sát giá gói thầu, cơ quan có thẩm quyền cần bảo đảm việc đánh giá được thực hiện đầy đủ, khách quan, đồng thời làm rõ khả năng đáp ứng của nhà thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết công tác đấu thầu đầu tư công phải bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo Điều 8 và Điều 58 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.

Theo luật sư, các yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và khả năng huy động thực tế cần được đánh giá căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, tài liệu làm rõ và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Mục 3 và Mục 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ cùng Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính được dẫn chiếu trong tài liệu chuyên môn với yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu đầu tư công.

Với trường hợp gói thầu Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau (bờ trái), việc đánh giá tính phù hợp của kết quả lựa chọn nhà thầu cần được đặt trong tổng thể hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá và các tài liệu liên quan. Các dữ liệu về giá dự thầu, lý do loại nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm là những thông tin cần được công khai, giải trình đầy đủ để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn ngân sách.