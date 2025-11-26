Hà Nội

Bạn đọc

Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu tiền tỷ cho Công ty Hồng Đức, tiết kiệm 6,99%

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình được Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu cho Công ty Hồng Đức với giá 1,276 tỷ đồng.

Lam Thy

Tại dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường 42 (từ đường Tam Bình đến Công ty TNHH XD DVTM đa năng Trần Nguyên), hẻm 22 và hẻm 44, phường Hiệp Bình Chánh (nay là phường Hiệp Bình) với tổng mức đầu tư 1,475 tỷ đồng; Công ty CP Cấp nước Thủ Đức phê duyệt ngày 27/10/2025.

Dự án nhằm phục vụ dự án sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình nâng cấp hạ tầng đường 42, hẻm 22 và hẻm 44 tại phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức; kịp thời đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề bức thiết về bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình có giá 1,372 tỷ đồng, ngày 29/10/2025 Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã chỉ định thầu cho Công ty CP Xây dựng Thương mại Hồng Đức (Công ty Hồng Đức) trúng thầu với giá 1,276 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 6,99%).

Trúng 13 gói thầu tại Cấp nước Thủ Đức

Công ty Hồng Đức địa chỉ tại Phường Linh Xuân, TP HCM đã trúng 26/65 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 113,2 tỷ đồng (trên 2,788 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường trúng tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên…

Tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, từ năm 2019 đến tháng 10/2025, công ty đã trúng 13 gói thầu chủ yếu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình. Công ty liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh trúng 2 gói thầu.

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình: Nâng cấp hẻm 85, 95 đường Võ Văn Ngân, khu phố 2, phường Linh Chiểu (nay là Phường Thủ Đức), ngày 25/09/2025 Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã chỉ định thầu cho Công ty CP Xây dựng Thương mại Hồng Đức trúng với giá 337 triệu đồng;

Gói thầu Công ty CP Cấp nước Thủ Đức thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình "Nâng cấp đường Lô A và A2 (đoạn từ đường Gò Dưa đến Quốc lộ 1A), phường Tam Bình; ngày 12/09/2025 Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chỉ định Công ty Hồng Đức trúng với giá 819 triệu đồng thực hiện trong 15 ngày;

Tại dự án Sửa chữa ống mục các đường, hẻm phường An Khánh; phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức của Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, ngày 23/05/2025, Công ty Hồng Đức được phê duyệt trúng với giá hơn 11 tỷ đồng. Tại gói thầu, đối thủ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh, Công ty TNHH Hải Hoàng Dương, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt bị loại vì xếp loại giá.

48.jpg
Ngày 19/9/2024, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, ông Nguyễn Công Minh đã ký Quyết định liên danh Công ty Hồng Đức - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa ống mục đường 47; đường 48 và các hẻm, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức với giá hơn 12 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Trước đó, liên danh Công ty Hồng Đức - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa ống mục đường 47; đường 48 và các hẻm, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức với giá hơn 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên danh trên cũng trúng gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp ống mục, ống sâu DMA Lê Văn Thịnh – Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Đông (Đường 42, Đường 2, Đường 3, Đường 5, Đường 6) TP Thủ Đức với giá 8,38 tỷ đồng…

Tại Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, công ty Hồng Đức trúng gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu), phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 với giá 6,46 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước phủ kín địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (đợt 3) với giá 3,47 tỷ đồng thực hiện trong 70 ngày…

Bạn đọc

Công ty An Hưng Thịnh trúng thầu khẩn cấp gần 1,2tỷ đồng tại Cấp nước Thủ Đức

Vừa được thành lập từ năm 2020, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Dịch vụ An Hưng Thịnh đã ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% trong năm 2025, toàn bộ đều qua hình thức chỉ định thầu. Gói thầu mới nhất có giá trị 1.157.525.826 đồng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Mới đây, ngày 15/9/2025, ông Phạm Huỳnh Bá Đạt, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, đã ký Quyết định số 3787/QĐ-CNTĐ-QLDA về việc chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Dịch vụ An Hưng Thịnh (MSDN: 0316134144 ) thực hiện Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình.

Gói thầu này thuộc công trình "Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp bởi công trình Nâng cấp đường số 25, đường 8, phường Hiệp Bình". Giá trị chỉ định thầu cho Công ty An Hưng Thịnh là 1.157.525.826 đồng. Trước đó, tại Quyết định số 3757/QĐ-CNTĐ-QLDA ngày 11/9/2025 do chính ông Phạm Huỳnh Bá Đạt ký , giá gói thầu này được duyệt là 1.244.651.426 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt khoảng 7%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nguyên Ngọc “ẵm” gói thầu thoát nước 15 tỷ tại Gò Vấp, tiết kiệm chỉ 0,068%

Nguyên Ngọc là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu hơn 15 tỷ tại dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Phường 13, quận Gò Vấp (TP HCM).

Chỉ một nhà thầu tham gia

Dự án này nằm trong tổng mức đầu tư hơn 22,49 tỷ đồng, nhằm mục tiêu giải quyết tiêu thoát nước, xóa giảm ngập và cải thiện hệ thống giao thông tại Phường 13 (nay là Phường 15), góp phần chỉnh trang đô thị quận Gò Vấp.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Phượng Thư – Long An thi công cứng hóa đê bao bờ Bắc K17

Dự án hoàn thành giúp khép kín vùng ngăn lũ bảo vệ sản xuất, cung cấp nước nâng cao sản lượng nông nghiệp cho khu vực huyện Tân Hưng, Long An (cũ).

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 1/7/2025 (lúc 16:49:24), ông Lê Minh Tầm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Hưng (cũ) đã ký số Quyết định 158/QĐ-DA Công ty TNHH Phượng Thư – Long An trúng gói thầu xây lắp: Cứng hóa đê bao bờ Bắc KT7 đoạn còn lại (ĐT819 - kênh Ngon Sông Trăng) với giá hơn 1,109 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

3.jpg
Xem chi tiết

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II đã được mở thầu, ghi nhận 3 nhà thầu tham gia. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ 896.650.000 đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với giá gói thầu 1.404.218.098 đồng.

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?