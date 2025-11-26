Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu tiền tỷ cho Công ty Hồng Đức, tiết kiệm 6,99%

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình được Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu cho Công ty Hồng Đức với giá 1,276 tỷ đồng.

Tại dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường 42 (từ đường Tam Bình đến Công ty TNHH XD DVTM đa năng Trần Nguyên), hẻm 22 và hẻm 44, phường Hiệp Bình Chánh (nay là phường Hiệp Bình) với tổng mức đầu tư 1,475 tỷ đồng; Công ty CP Cấp nước Thủ Đức phê duyệt ngày 27/10/2025.

Dự án nhằm phục vụ dự án sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình nâng cấp hạ tầng đường 42, hẻm 22 và hẻm 44 tại phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức; kịp thời đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề bức thiết về bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình có giá 1,372 tỷ đồng, ngày 29/10/2025 Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã chỉ định thầu cho Công ty CP Xây dựng Thương mại Hồng Đức (Công ty Hồng Đức) trúng thầu với giá 1,276 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 6,99%).

Trúng 13 gói thầu tại Cấp nước Thủ Đức

Công ty Hồng Đức địa chỉ tại Phường Linh Xuân, TP HCM đã trúng 26/65 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 113,2 tỷ đồng (trên 2,788 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường trúng tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên…

Tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, từ năm 2019 đến tháng 10/2025, công ty đã trúng 13 gói thầu chủ yếu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình. Công ty liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh trúng 2 gói thầu.

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình: Nâng cấp hẻm 85, 95 đường Võ Văn Ngân, khu phố 2, phường Linh Chiểu (nay là Phường Thủ Đức), ngày 25/09/2025 Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã chỉ định thầu cho Công ty CP Xây dựng Thương mại Hồng Đức trúng với giá 337 triệu đồng;

Gói thầu Công ty CP Cấp nước Thủ Đức thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình "Nâng cấp đường Lô A và A2 (đoạn từ đường Gò Dưa đến Quốc lộ 1A), phường Tam Bình; ngày 12/09/2025 Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chỉ định Công ty Hồng Đức trúng với giá 819 triệu đồng thực hiện trong 15 ngày;

Tại dự án Sửa chữa ống mục các đường, hẻm phường An Khánh; phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức của Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, ngày 23/05/2025, Công ty Hồng Đức được phê duyệt trúng với giá hơn 11 tỷ đồng. Tại gói thầu, đối thủ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh, Công ty TNHH Hải Hoàng Dương, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt bị loại vì xếp loại giá.

Ngày 19/9/2024, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, ông Nguyễn Công Minh đã ký Quyết định liên danh Công ty Hồng Đức - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa ống mục đường 47; đường 48 và các hẻm, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức với giá hơn 12 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Trước đó, liên danh Công ty Hồng Đức - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa ống mục đường 47; đường 48 và các hẻm, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức với giá hơn 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên danh trên cũng trúng gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp ống mục, ống sâu DMA Lê Văn Thịnh – Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Đông (Đường 42, Đường 2, Đường 3, Đường 5, Đường 6) TP Thủ Đức với giá 8,38 tỷ đồng…

Tại Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, công ty Hồng Đức trúng gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu), phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 với giá 6,46 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước phủ kín địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (đợt 3) với giá 3,47 tỷ đồng thực hiện trong 70 ngày…