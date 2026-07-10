Đồng Nai: Công ty Phú Cao trúng gói thầu sửa chữa đường Nguyễn Trung Trực hơn 2,4 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/07/2026, Văn phòng HĐND-UBND phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 (Thi công): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa tuyến đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ tái định cư đến ngã ba Suối Chồn). Quyết định do Phó Chánh Văn phòng Tạ Văn Hậu ký phê duyệt, đánh dấu bước hoàn thiện pháp lý quan trọng để triển khai dự án nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương.

Gói thầu trên có giá dự toán được duyệt là 2.557.237.183 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm điểm biểu giá qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Phú Cao đã xuất sắc vượt qua đối thủ để trúng thầu với giá 2.439.361.265 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư đã tiết kiệm chi phí tuyệt đối cho ngân sách nhà nước số tiền 117.875.918 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 4,61%.

Quyết định số 69/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Hồ sơ biên bản mở thầu ngày 22/05/2026 ghi nhận có 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên, có mã số doanh nghiệp là 3600879853. Tại bước tổng hợp và xếp hạng, Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên đưa ra giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh là 2.549.960.495 đồng. Do có mức giá cao hơn, hồ sơ của đơn vị này xếp hạng 2 và bị loại theo đúng quy trình chấm thầu về giá.

Đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Gia Khánh, có mã số doanh nghiệp là 3604062332. Tổ chuyên gia trực tiếp tham gia thẩm định gồm ông Trịnh Văn Hùng làm Tổ trưởng và ông Đỗ Xuân Phú làm Thành viên. Hồ sơ đánh giá cho thấy quy trình diễn ra chặt chẽ. Ngày 15/06/2026, phía chủ đầu tư đã có văn bản yêu cầu các bên làm rõ năng lực kỹ thuật về nhân sự và thiết bị thi công. Ngay sau đó, vào các ngày 16/06/2026 và 17/06/2026, các doanh nghiệp dự thầu đã có văn bản phản hồi, bổ sung tài liệu chứng minh đầy đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Về năng lực nhà thầu trúng thầu, Công ty TNHH Phú Cao có mã số doanh nghiệp là 3703027917. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 15/05/2023, hiện đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Số 27, Đường D1, KDC Phú Hồng Thịnh 6, Phường Đông Hòa, TP HCM. Nhà thầu Phú Cao có lịch sử đấu thầu tương đối dày dạn khi đã tham gia tổng cộng 65 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 19 gói, trượt 43 gói và có 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng độc lập đạt 19.317.101.162 đồng, địa bàn hoạt động tập trung nhiều tại TP HCM và TP Đồng Nai.

Bình luận về kết quả này dưới góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc một gói thầu quy mô vừa phải thu hút được từ 2 nhà thầu trở lên tham gia cạnh tranh trực tiếp là tín hiệu tích cực cho thấy tính hấp dẫn của thị trường đầu tư công tại địa phương. Đặc biệt, tỷ lệ giảm giá đạt mốc hơn 4% cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện tốt công tác khảo sát giá thị trường khi lập dự toán, đồng thời nhà thầu cũng tối ưu hóa được chi phí vận hành để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất, giúp dòng vốn đầu tư công phát huy hiệu quả tối đa.

Đồng quan điểm dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, trình tự thực hiện từ khâu ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 44/QĐ-VP ngày 04/05/2026, phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 52/QĐ-VP ngày 11/05/2026 cho đến khâu phê duyệt kết quả cuối cùng đều tuân thủ chặt chẽ thẩm quyền pháp lý và các quy định hành chính mới. Việc chủ đầu tư kịp thời đưa ra văn bản làm rõ các tiêu chí kỹ thuật và nhân sự vào giữa tháng 6/2026 thể hiện tinh thần trách nhiệm giải trình cao, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và không tạo ra các rào cản kỹ thuật nhằm hạn chế nhà thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành.

Dự án sửa chữa tuyến đường Nguyễn Trung Trực sau khi hoàn thành kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đô tại phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai, giúp người dân đi lại thuận tiện và thúc đẩy kinh tế khu vực phát huy tiềm năng.