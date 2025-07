Gói thầu giảng đường ĐH Mở Hà Nội: Độc mã vượt chuẩn

Dự án "Cải tạo, sửa chữa các khu giảng đường Trường Đại học Mở Hà Nội" là một trong những hạng mục đầu tư trọng điểm của trường, với tổng giá trị các gói thầu trong giai đoạn thực hiện lên tới 3.310.677.507 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2450/QĐ-ĐHM ngày 25/6/2025.

Trong tổng số các gói thầu, Gói thầu "Thi công xây dựng" với giá 3.155.498.275 đồng là gói lớn nhất và được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh. Theo Biên bản mở thầu ngày 08 /7 / 2025, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Huy. Mặc dù là nhà thầu duy nhất, hồ sơ dự thầu của An Huy đã trải qua quá trình đánh giá chặt chẽ từ Tổ chuyên gia của Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn đầu tư xây dựng, đơn vị tư vấn được thành lập theo Quyết định số 104/QĐ-DVTV ngày 27 / 6 /2025.

Quá trình đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Huy đã được thực hiện nghiêm túc. Nhà thầu đã được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí quan trọng về tư cách hợp lệ, tình hình tài chính, và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Đặc biệt, trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Trường Đại học Mở Hà Nội đã có văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu của An Huy vào ngày 09 / 7 / 2025. Nhà thầu đã kịp thời bổ sung các tài liệu cần thiết như ủy quyền của ngân hàng đối với bảo lãnh tín dụng, chứng minh nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất, và bằng cấp của nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng Nguyễn Quốc Hưng). Mọi làm rõ đều tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu hay giá dự thầu.

Một điểm đáng chú ý khác trong quá trình này là việc E-HSMT của gói "Thi công xây dựng" đã được điều chỉnh. Quyết định số 2645/QĐ-ĐHM ngày 02 / 7 / 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với Luật số 90/2025/QH15. Những thay đổi này bao gồm việc bãi bỏ Bên mời thầu và chuyển trách nhiệm trả lời làm rõ hồ sơ mời thầu, yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu cho Chủ đầu tư, cũng như việc Tổ chuyên gia sẽ trình kết quả lựa chọn nhà thầu lên Chủ đầu tư.

Với hồ sơ dự thầu được đánh giá cao và các yêu cầu được làm rõ đầy đủ, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Huy với mã số thuế 0103140993 đã được xếp hạng thứ 1. Giá dự thầu của công ty là 3.138.761.000 đồng. So với giá gói thầu 3.155.498.275 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,53%. Sau khi đối chiếu tài liệu vào ngày 11 / 7 / 2025 và thương thảo hợp đồng cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội đã ký Quyết định số 2721/QĐ-ĐHM vào tháng 7 / 2025, chính thức phê duyệt Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Huy là nhà thầu trúng thầu. Hợp đồng trọn gói này có thời gian thực hiện 30 ngày.

Nguồn MSC

Mặc dù gói thầu "Thi công xây dựng" được đấu thầu rộng rãi, việc chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia đã làm giảm đi tính cạnh tranh vốn có của hình thức này.