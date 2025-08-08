Gói thầu Đại học Đồng Tháp: Lộ diện liên danh "tân binh" và "lão làng"

Liên danh Công ty TNHH EC Đại Phát và Công ty TNHH MTV Tài Thiên vừa trúng gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Tháp. Sự kết hợp giữa một nhà thầu non trẻ và một "lão làng" đặt ra nhiều phân tích thú vị về năng lực cạnh tranh.

Ngày 06/08/2025, ông Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, đã ký ban hành Quyết định số 5174/QĐ-ĐHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng công trình (đã bao gồm 5% dự phòng chi phí xây dựng)" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Đường nội bộ - Đại học Đồng Tháp (mã TBMT: IB2500273193-00).

Quyết định số 5174/QĐ-ĐHĐT (Nguồn: MSC)

Vượt qua 4 đối thủ khác, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là một liên danh khá thú vị: Liên danh Cải tạo, Sửa chữa Đường nội bộ - Đại học Đồng Tháp (Liên danh Công ty TNHH EC Đại Phát - Công ty TNHH MTV Tài Thiên). Giá trúng thầu của liên danh này là 3.589.516.000 đồng, thấp hơn 657.122.000 đồng so với giá gói thầu (4.246.638.000 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 15,47% - một con số rất đáng ghi nhận.

Sự kết hợp giữa một doanh nghiệp mới nổi và một "cây đa, cây đề" trong lĩnh vực xây lắp tại Đồng Tháp đã tạo nên một thế lực cạnh tranh đáng gờm. Vậy, chân dung của hai thành viên trong liên danh này ra sao?

EC Đại Phát: "Tân binh" và chiến lược giá thấp đầy tham vọng

Đứng đầu liên danh là Công ty TNHH EC Đại Phát (MST: 1402174350), một cái tên còn khá mới mẻ trên bản đồ đấu thầu. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 11/01/2022, có địa chỉ trụ sở tại Đường Số 01, Tổ 25, Khóm Thuận Nghĩa, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Nối, giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm giám đốc.

Dù mới thành lập, Công ty TNHH EC Đại Phát (EC Đại Phát) đã cho thấy sự năng nổ trên thị trường đấu thầu tại Đồng Tháp.

Tuy "tuổi đời" còn non trẻ, EC Đại Phát lại cho thấy một sự năng nổ đáng kinh ngạc. Thống kê cho thấy, công ty đã tham gia 24 gói thầu và đáng chú ý, tất cả đều diễn ra trên "sân nhà" Đồng Tháp. Điều này cho thấy một chiến lược tập trung rõ ràng, quyết tâm chiếm lĩnh thị trường địa phương.

Điểm đặc trưng nhất trong chiến lược của EC Đại Phát là việc bỏ thầu với giá rất cạnh tranh. Dữ liệu phân tích chỉ ra, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này chỉ ở mức 81,42%. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, phản ánh một chiến lược "giá thấp" quyết liệt nhằm tối đa hóa cơ hội trúng thầu, một cách tiếp cận thường thấy ở các doanh nghiệp mới muốn nhanh chóng khẳng định tên tuổi và tích lũy kinh nghiệm.

Trong cuộc đua tại Trường Đại học Đồng Tháp, việc EC Đại Phát đảm nhận vai trò liên danh chính có thể được xem là một bước đi chiến lược, phát huy tối đa lợi thế về giá của mình.

Tài Thiên: "Lão làng" và bảo chứng từ kinh nghiệm

Ở chiều ngược lại, thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH MTV Tài Thiên (MST: 1500507463) lại là một "lão làng" thực thụ. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Số 126 Tổ 10, Ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long, do ông Đinh Sỹ Thiên làm Chủ tịch kiêm Giám đốc.

Với hàng chục gói thầu đã trúng, Công ty TNHH MTV Tài Thiên (Tài Thiên) là một tên tuổi dày dạn kinh nghiệm.

Với kinh nghiệm hoạt động từ năm 2008, lịch sử đấu thầu của Tài Thiên vô cùng dày dạn. Công ty đã tham gia tới 69 gói thầu, trúng 36 gói, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên đến hơn 133 tỷ đồng. Trái ngược với đối tác của mình, chiến lược giá của Tài Thiên có phần thận trọng và chắc chắn hơn nhiều. Tỷ lệ giá trúng/dự toán trung bình của họ là 92,31%. Con số này cho thấy Tài Thiên không đi theo con đường "phá giá" mà tập trung vào việc đưa ra một mức giá hợp lý, cân bằng giữa lợi nhuận và khả năng cạnh tranh, dựa trên nền tảng năng lực và uy tín đã được xây dựng qua nhiều năm.

Việc một doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm như Tài Thiên chấp nhận vai trò liên danh phụ cho thấy một sự tính toán chiến lược sắc sảo. Họ mang đến cho liên danh một "bảo chứng" về năng lực thi công và kinh nghiệm quản lý dự án, bù đắp hoàn hảo cho sự non trẻ của đối tác.

Cuộc đua và những "bại tướng"

Để giành được chiến thắng, liên danh EC Đại Phát - Tài Thiên đã phải vượt qua nhiều đối thủ, trong đó có những cái tên cũng là các nhà thầu "sân nhà". Danh sách các đơn vị không trúng thầu cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu này:

● Liên danh Cải tạo, sửa chữa Đường nội bộ - Đại học Đồng Tháp: Bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm". Liên danh này gồm Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tây Nam (MST: 1401222315) và Công ty TNHH MTV Hoàng Hà Đại Phát (MST: 1401303973). Theo báo cáo đánh giá, nguyên nhân chính là do liên danh đã không phản hồi yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu từ bên mời thầu.

● Công ty TNHH MTV Lê Long (MST: 1401180337): Bị xếp hạng 2.

● Công ty TNHH Hưng Thịnh (MST: 1400670258): Bị xếp hạng 3.

● Liên danh sửa chữa Đại học Đồng Tháp: Bị xếp hạng 4, bao gồm Công ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc (MST: 1401366349) và Công ty TNHH Hoàng Phát Đồng Tháp (MST: 1402120041).

Nguồn: MSC

Góc nhìn pháp lý: Sự kết hợp hợp pháp và thông minh

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, đưa ra nhận định: "Dưới góc độ pháp lý, việc các doanh nghiệp thành lập liên danh để tham gia đấu thầu là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Pháp luật khuyến khích việc này, đặc biệt khi các thành viên có thể bổ sung năng lực, kinh nghiệm cho nhau. Trường hợp của liên danh EC Đại Phát - Tài Thiên là một ví dụ điển hình về chiến lược kinh doanh thông minh, kết hợp sức trẻ, lợi thế về giá của một doanh nghiệp mới với kinh nghiệm và uy tín của một doanh nghiệp lâu năm."

Bà Hương phân tích thêm: "Miễn là việc liên danh được thực hiện minh bạch, có thỏa thuận phân chia rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên và không có các hành vi thông thầu, gian lận hay các hành vi bị cấm khác được quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu, thì đây là một hình thức cạnh tranh hoàn toàn lành mạnh. Sự kết hợp này không chỉ giúp nhà thầu tăng cơ hội trúng thầu mà còn mang lại lợi ích cho chủ đầu tư khi lựa chọn được một đơn vị vừa có giá tốt, vừa đảm bảo năng lực thi công."

Rõ ràng, sự "bắt tay" giữa EC Đại Phát và Tài Thiên tại gói thầu của Trường Đại học Đồng Tháp không chỉ là một câu chuyện về thắng - thua trong một cuộc đấu thầu, mà còn là một bài học về chiến lược kinh doanh và sự vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật. Tuy nhiên, sự thành công của những liên danh "sân nhà" như vậy cũng sẽ là chủ đề được chúng tôi tiếp tục phân tích trong các bài viết tiếp theo, để có cái nhìn đa chiều hơn về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại các địa phương.