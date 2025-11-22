Tây Ninh: Chỉ định thầu "cấp bách" và năng lực Công ty Hồng Tiến trúng 90/95 gói thầu

Ban QLDA ĐTXD khu vực Tân An (Tây Ninh) vừa chỉ định thầu sửa chữa trụ sở cho Công ty Hồng Tiến, một doanh nghiệp 7 nhân viên, trúng 90/95 gói thầu đã tham gia.

Ngày 07/11/2025, ông Phan Lê Minh, Q.Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân An (Ban QLDA KVTân An) đã ký Quyết định số 87/QĐ-BQLDAKVTA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị".

Quyết định số 87/QĐ-BQLDAKVTA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc công trình "Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban QLDA ĐTXD Khu vực Tân An". Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến (MST 1101039125).

Gói thầu "cấp bách" trong bối cảnh sáp nhập

Theo Quyết định 87/QĐ-BQLDAKVTA, giá trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến (Công ty Hồng Tiến) là 1.997.690.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 29/10/2025, Ban QLDA KV Tân An đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án này tại Quyết định số 75/QĐ-BQLDAKVTA. Theo đó, giá gói thầu được duyệt là 2.249.027.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 251.337.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 11,18%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối tích cực.

Một điểm đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này là "Chỉ định thầu rút gọn". Căn cứ pháp lý được các quyết định viện dẫn là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 78, Khoản 4 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án là "không quá 02 tỷ đồng". Tuy nhiên, giá gói thầu này là 2,249 tỷ đồng, cao hơn hạn mức thông thường.

Dù vậy, bối cảnh tại Tây Ninh cung cấp một góc nhìn khác. Tỉnh Tây Ninh vừa trải qua một đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã quy mô lớn, theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15, có hiệu lực từ tháng 7/2025.

Nhiều khả năng, gói thầu "Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc" này được xem là "cấp bách" để ổn định tổ chức, bộ máy theo quy định tại Điều 78, Khoản 2, Điểm đ của Nghị định 214/2025/NĐ-CP: "Gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc... có yêu cầu cấp bách về tiến độ để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước".

Hồ sơ "vàng" của nhà thầu 7 nhân viên

Đơn vị được chỉ định thầu, Công ty Hồng Tiến, có địa chỉ tại xã Vĩnh Công, Tây Ninh (địa danh xã Vĩnh Công cũng là một đơn vị hành chính được sáp nhập mới theo NQ 1682). Doanh nghiệp có Giám đốc là ông Nguyễn Tấn Hồng và số lượng nhân viên được ghi nhận là 7 người.

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, lịch sử đấu thầu của Công ty Hồng Tiến lại rất ấn tượng. Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến tháng 11/2025, Công ty Hồng Tiến đã tham gia 95 gói thầu, trong đó trúng 90 gói và chỉ trượt 5 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 94,7%.

Tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) của doanh nghiệp này là gần 348 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Hồng Tiến đã tham gia 5 gói thầu, trúng 4 gói . Ngoài gói thầu tại Ban QLDA KVTân An, 3 gói còn lại đều trúng tại Long An, do các bên mời thầu là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm, và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín.

Mặc dù có tỷ lệ trúng thầu cao, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty Hồng Tiến lại là một dấu hỏi lớn. Dữ liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 98,44%.

Điều này đồng nghĩa, 90 gói thầu mà Công ty Hồng Tiến đã trúng chỉ mang lại tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách và chủ đầu tư là 1,56%. Con số này đặt ra nghi vấn về hiệu quả kinh tế, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu.

Mối quan hệ "trăm trận trăm thắng", tiết kiệm 0,31%

Phân tích sâu hơn về 18 bên mời thầu mà Công ty Hồng Tiến có quan hệ , nổi bật lên một "khách hàng" đặc biệt thân thiết: Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An.

Thống kê cho thấy, Công ty Hồng Tiến đã tham gia 27 gói thầu do Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An mời thầu. Đáng kinh ngạc, doanh nghiệp này đã trúng tuyệt đối cả 27 gói.

Tổng giá trị của 27 gói thầu này là hơn 46,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây được ghi nhận là 99,69%.

Nói cách khác, tại "sân nhà" Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An, 27 gói thầu mà Công ty Hồng Tiến trúng chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,31%.

Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành với tinh thần thượng tôn tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu có thể trúng thầu gần như tuyệt đối (94,7%) và đặc biệt là trúng 100% (27/27 gói) tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không (0,31%), đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của các gói thầu này.