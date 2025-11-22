Gói thầu sửa cống Ruộng Muối tại CTTL Bến Tre: 2/3 nhà thầu "trượt kỹ thuật"

Ba nhà thầu tham dự gói thầu thi công tại CTTL Bến Tre, hai đơn vị bị loại vì kỹ thuật, đơn vị trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,51%.

Dự án Sửa chữa cống Ruộng Muối (Hạng mục: Cửa cống) tại xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long có chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre (viết tắt là CTTL Bến Tre).

Vừa qua, CTTL Bến Tre đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500457258-00) thuộc dự án này. Quá trình lựa chọn nhà thầu và kết quả cuối cùng đang cho thấy một số vấn đề đáng chú ý về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Tỷ lệ tiết kiệm 1,51% sau khi 2/3 đối thủ bị loại

Theo tài liệu, Gói thầu "Thi công xây dựng" được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh (một giai đoạn một túi hồ sơ).

Ngày 13/10/2025, Giám đốc CTTL Bến Tre đã ký Quyết định số 663/QĐ-CTTL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình. Theo đó, Gói thầu "Thi công xây dựng" (gói thầu số 1) có giá gói thầu là 4.679.270.537 đồng, từ nguồn doanh thu đặt hàng của CTTL Bến Tre cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025.

Đơn vị được giao lập E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) và đánh giá E-HSDT (Hồ sơ dự thầu) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên (trụ sở tại TP.HCM). Việc phê duyệt E-HSMT được thực hiện theo Quyết định số 701/QĐ-CTTL ngày 21/10/2025.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu (09:00 ngày 03/11/2025), có 3 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm:

Công ty TNHH Cơ khí - Xây lắp và Thương mại Duy Kha (MST: 0304419699). Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh (MST: 3600785267). Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng CADACO (MST: 1801091836).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-ĐK ngày 05/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên lập, 2 trong số 3 nhà thầu đã bị đánh giá là "Không đạt".

Cụ thể, E-HSDT của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng CADACO cùng bị đánh giá "Không đạt" với lý do: "E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT".

Chỉ có duy nhất Công ty TNHH Cơ khí - Xây lắp và Thương mại Duy Kha (giá dự thầu 4.608.644.586 đồng) được đánh giá là "Đạt".

Trên cơ sở báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn, ngày 11/11/2025, Giám đốc CTTL Bến Tre đã ký Quyết định số 751/QĐ-CTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 751/QĐ-CTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, Công ty TNHH Cơ khí - Xây lắp và Thương mại Duy Kha đã trúng thầu với giá 4.608.644.586 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu là 4.679.270.537 đồng, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 70.625.951 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn, chỉ 1,51%.

Việc 2/3 số nhà thầu tham dự bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật", dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm "cho có", đặt ra những câu hỏi về chất lượng của E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên soạn thảo, cũng như công tác đánh giá E-HSDT đã đảm bảo tính cạnh tranh tối đa hay chưa.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Về nhà thầu trúng thầu, Công ty TNHH Cơ khí - Xây lắp và Thương mại Duy Kha (MST 0304419699) có địa chỉ đăng ký (theo thông tin sau sáp nhập) tại Khu Phố 28, Phường Bình Trị Đông, TP.Hồ Chí Minh.

Dữ liệu công khai về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý.

Cụ thể, nhà thầu này dường như có "duyên" đặc biệt với các gói thầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Trà Vinh (CTTL Trà Vinh).

Chỉ riêng trong tháng 8 năm 2025, Công ty Duy Kha đã được công bố trúng liên tiếp 6 gói thầu tại CTTL Trà Vinh, bao gồm:

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cửa số 1, 7 cống Cái Hóp; Hệ thống thủy lực cống Bông Bót, Tân Dinh (giá trúng 5.031.683.395 đồng, trúng thầu với tư cách liên danh chính). Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Thay cầu công tác, hệ thống cầu trục 02 cống: Tầm Phương, Hiệp Hoà và phá dỡ cầu công tác cống Bắc Phèn (giá trúng 1.989.359.100 đồng, độc lập). Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, thay mới cầu công tác, hệ thống cầu trục 04 cống: Kênh 3/2, Rạch Rum, Rạch Mát, Sóc RTrí (giá trúng 2.502.268.676 đồng, độc lập). Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, thay mới cầu công tác, hệ thống cầu trục 02 cống: La Bồn, Cần Chết (giá trúng 1.139.734.000 đồng, độc lập). Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa 12 cống (giá trúng 3.869.873.000 đồng, độc lập). Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa 09 cống (giá trúng 1.968.455.578 đồng, độc lập).

Việc trúng hàng loạt gói thầu tại CTTL Trà Vinh trong thời gian ngắn và tiếp tục trúng gói thầu có tính chất tương tự tại CTTL Bến Tre, cho thấy Công ty Duy Kha dường như đang tập trung vào một phân khúc thị trường hẹp là thi công, sửa chữa các công trình thủy lợi, cơ khí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, là nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế.

Việc một gói thầu có 3 nhà thầu tham gia nhưng 2 đơn vị bị loại vì lý do kỹ thuật, dẫn đến kết quả tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1,51%, đặt ra nhu cầu rà soát lại quy trình. Cần làm rõ các tiêu chí kỹ thuật trong E-HSMT đã thực sự phù hợp, rõ ràng và tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu, hay vô tình trở thành "rào cản" khiến các mục tiêu của Luật Đấu thầu mới chưa đạt được một cách trọn vẹn.