Gói thầu 6,64 tỷ đồng tại Cần Thơ: Vì sao nhà thầu giá thấp không được chọn?

Bỏ giá thấp hơn đối thủ 432 triệu đồng tại gói thầu 6,6 tỷ đồng ở Cần Thơ, Công ty Nhân Nghĩa bị loại vì trùng lặp nhân sự, thiết bị tại 4 công trình khác

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa (Thành phố Cần Thơ) Trương Tuấn Kiệt vừa ký Quyết định số 87/QĐ-BQLDA ngày 27/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Tuyến đường vàm Xẻo Đoan - Long Sơn 1 (giáp Tha La).

Gói thầu có giá 6.644.726.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt được phê duyệt trúng thầu với giá 6.629.069.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt, giá trị tiết kiệm là 15.657.000 đồng, tương ứng khoảng 0,24%.

Gói thầu có 2 nhà thầu tham dự

Trước đó, ngày 22/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa Trương Tuấn Kiệt ký Quyết định số 27/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, với tổng mức đầu tư các gói thầu là 6.969.077.000 đồng.

Ngày 04/08/2026, Quyết định số 54/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ban hành trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 568/BCTĐ.HSMT-LS của Công ty TNHH Lâm San 1719 và Tờ trình số 890/TTr-MTPT của Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm.

Gói thầu được phát hành rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông báo mời thầu số IB2600424359-00, từ ngày 04/08/2026 đến ngày đóng thầu 13/08/2026.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:08 ngày 13/08/2026, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa chào giá 6.212.490.412 đồng, thấp hơn giá gói thầu 432.235.588 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 6,50%.

Trong khi đó, Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt đưa ra mức giá dự thầu 6.629.069.875 đồng.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 890/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 21/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm lập cho thấy cả hai nhà thầu đều vượt qua bước kiểm tra tính hợp lệ và đánh giá năng lực, kinh nghiệm ban đầu theo cam kết trong đơn dự thầu, đồng thời cùng đạt yêu cầu về đề xuất kỹ thuật.

Tại bước đánh giá tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa được xếp hạng thứ nhất với giá dự thầu 6.212.490.412 đồng. Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt xếp hạng thứ hai.

Nguồn: MSC

Nhân sự, thiết bị được yêu cầu làm rõ

Theo hồ sơ đánh giá, sau khi nhà thầu xếp hạng thứ nhất được xác định, Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu theo quy định tại Mẫu số 02B và Chương III Mục 2.2 E-HSMT.

Qua kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ đánh giá thể hiện toàn bộ nhân sự chủ chốt gồm Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ trắc đạc, an toàn lao động, thanh quyết toán và hệ thống thiết bị thi công do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa đề xuất tại Mẫu số 06A và Mẫu số 06D đang được kê khai huy động cho 4 công trình khác với thời gian thi công có thời điểm trùng lặp.

Bốn công trình được nêu gồm: Công trình Nâng cấp, sửa chữa Đường 10 Thước; Công trình Nâng cấp mở rộng đường kênh 9 Thước (đoạn từ 9.500 đến 12.500); Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lộc Ninh - Ninh Thạnh Lợi (đoạn từ cầu 3/2 đến cầu Xã Sang) và Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Ông Sỏi đến nhà Hai Thầy Ký, xã Hồng Dân.

Ngày 14/08/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa ban hành Công văn số 21/BQLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ.

Ngày 19/08/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa có văn bản phản hồi số 15/2026/CV-NG. Nhà thầu đề nghị thay thế vị trí cán bộ kỹ thuật thi công xây dựng từ ông Nguyễn Công Du sang ông Nguyễn Việt Cường.

Tuy nhiên, theo nội dung rà soát được nêu trong báo cáo đánh giá, nhân sự thay thế này vẫn có thời gian thực hiện trùng với một gói thầu khác.

Đối với vị trí Chỉ huy trưởng và các chức danh chuyên môn còn lại, nhà thầu giải trình rằng vị trí Chỉ huy trưởng có thể quản lý cùng lúc 1 đến 2 công trình; các vị trí chuyên môn khác chỉ tham gia theo từng giai đoạn nên không nhất thiết phải có mặt thường xuyên tại hiện trường.

Về thiết bị thi công, nhà thầu cam kết sẽ điều động khi được lựa chọn trúng thầu nhưng không xuất trình tài liệu chứng minh thiết bị đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc được các chủ đầu tư hiện hữu chấp thuận giải phóng.

Trên cơ sở đánh giá nội dung làm rõ chưa đáp ứng yêu cầu về khả năng sẵn sàng huy động nguồn lực theo E-HSMT, Tổ chuyên gia kết luận Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa không đạt yêu cầu về nhân sự, thiết bị và bị loại theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nam Việt được lựa chọn với giá 6,629 tỷ đồng

Sau khi Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá chi tiết, Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt là nhà thầu được xem xét lựa chọn.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 580/BCTĐ.KQLCNT-LS ngày 27/08/2026 của Công ty TNHH Lâm San 1719, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa ban hành Quyết định số 87/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt.

Giá trúng thầu sau khi hoàn thiện hợp đồng được phê duyệt là 6.629.069.000 đồng, giảm 875 đồng so với giá dự thầu ban đầu của Nam Việt và cao hơn mức giá dự thầu của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa 416.578.588 đồng.

Như vậy, mức tiết kiệm của gói thầu so với giá được phê duyệt là 15.657.000 đồng, tương ứng khoảng 0,24%.

Thông tin về năng lực nhà thầu trúng thầu

Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt, mã số thuế 6300022936, được thành lập ngày 25/04/2006; đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại 3197/4 Khu Vực 1, Phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Út, chức danh Chủ doanh nghiệp.

Theo dữ liệu được cung cấp, tính đến tháng 09/2026, Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt đã tham gia 54 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 42 gói và trượt 12 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả các gói tham gia với tư cách liên danh, đạt 128.786.022.176 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập đạt 68.882.117.445 đồng; với vai trò liên danh là 59.903.904.731 đồng.

Phần lớn các công trình xây lắp giao thông và dân dụng của doanh nghiệp này được thực hiện trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Chuyên gia phân tích quy định về nhân sự, thiết bị

Trao đổi về tiêu chí đánh giá nhân sự và thiết bị trong trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết khoản 2 Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định cơ chế đánh giá nhân sự, thiết bị của gói thầu xây lắp đấu thầu trong nước theo hai bước.

Theo phân tích của luật sư, bước đầu kiểm tra tính hợp lệ dựa trên cam kết trong đơn dự thầu; sau khi đánh giá tài chính, nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được thẩm tra chi tiết về khả năng huy động thực tế.

Trường hợp nhân sự, thiết bị bị trùng lặp với hợp đồng khác đang thi công, bên mời thầu có thể yêu cầu làm rõ, bổ sung hoặc thay thế tối đa 2 lần theo quy định được luật sư viện dẫn.

Đối với trường hợp tại gói thầu nêu trên, nhà thầu xếp hạng thứ nhất đã đề xuất nhân sự thay thế nhưng theo kết quả rà soát, nhân sự này vẫn có thời gian thực hiện trùng với một gói thầu khác. Đồng thời, hồ sơ làm rõ về thiết bị chưa chứng minh được khả năng sẵn sàng huy động.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, trên cơ sở các nội dung được thể hiện trong hồ sơ, việc Tổ chuyên gia kết luận nhà thầu không đạt yêu cầu về nhân sự, thiết bị là phù hợp với trình tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo luật sư, diễn biến này cho thấy nhà thầu khi tham dự các gói thầu xây lắp cần tính toán phương án phân bổ nhân sự, thiết bị phù hợp với tiến độ và yêu cầu của từng gói thầu, đồng thời bảo đảm khả năng huy động nguồn lực theo các cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.