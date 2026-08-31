Gói thầu 6,4 tỷ đồng tại Xà Phiên: Tiết kiệm ngân sách 0,027%

Tại BQLDA xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, đối thủ giá thấp bị loại vì nguồn gốc vật liệu, giúp Liên danh Bà Đầm trúng thầu hơn 6,4 tỷ đồng, tiết kiệm vỏn vẹn 1,7 triệu

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, hoạt động đầu tư công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên (TP Cần Thơ) ghi nhận một gói thầu xây lắp có giá trị hơn 6,4 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp. Đáng chú ý, nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn hàng trăm triệu đồng đã không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật liên quan đến hồ sơ chứng minh nguồn cung cấp vật liệu đá.

Gói thầu hơn 6,4 tỷ đồng, tiết kiệm 0,027%

Gói thầu “Thi công xây dựng công trình: Tuyến GTNT kênh Bà Đầm A, ấp Bà Đầm” (mã số TBMT: IB2600397687-00, mã KHLCNT: PL2600223579, mã gói thầu: BP2600555382) thuộc dự án cùng tên, được phê duyệt theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 02/06/2026 của Chủ tịch UBND xã Xà Phiên, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn.

Ngày 13/07/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên, ký Quyết định số 65/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, giá gói thầu xây lắp là 6.415.197.420 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 150 ngày.

Đến ngày 24/07/2026, Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Thịnh ký Quyết định số 102/QĐ-BQLDA, được ký số ngày 25/07/2026, phê duyệt E-HSMT trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 550/BCTĐ.HSMT-LS của Công ty TNHH Lâm San 1719 và Tờ trình số 873/TTr-MTPT của Tổ chuyên gia.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 9h13 ngày 03/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 nhà thầu nộp E-HSDT.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa chào giá 5.995.263.016 đồng; Liên danh gói Bà Đầm chào giá 6.413.456.635 đồng.

Như vậy, giá dự thầu của Công ty Nhân Nghĩa thấp hơn giá gói thầu 419.934.404 đồng và thấp hơn giá dự thầu của Liên danh gói Bà Đầm 418.193.619 đồng.

Nhà thầu giá thấp bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 873/BCĐG E-HSDT-MTPT do Tổ trưởng Lê Đỗ Trường Giang, thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, lập ngày 19/08/2026, Công ty Nhân Nghĩa không đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật liên quan đến hồ sơ chứng minh nguồn cung cấp vật liệu.

Cụ thể, Khoản 7.2 Mục 3 Chương III của E-HSMT quy định tiêu chuẩn đánh giá đối với vật tư cát nền, cát xây dựng và đá các loại. Theo đó, nhà thầu phải có cam kết về nguồn gốc vật liệu hợp pháp hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hợp pháp, kèm theo tài liệu chứng minh đơn vị này được cấp phép khai thác hoặc có quan hệ thương mại với đơn vị khai thác còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu.

Đối với vật tư đá các loại, Công ty Nhân Nghĩa ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Quang Hưng. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá, hồ sơ chưa có tài liệu chứng minh đơn vị này được cấp phép khai thác hoặc có quan hệ thương mại với mỏ khai thác còn hiệu lực.

Sau khi nhận Công văn làm rõ số 14/CV-BQLDA ngày 13/08/2026 của chủ đầu tư, Công ty Nhân Nghĩa có Văn bản phúc đáp số 13/2026/CV-NN ngày 17/08/2026, bổ sung Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Kiên Giang. Tuy nhiên, nhà thầu không cung cấp được hợp đồng nguyên tắc hoặc tài liệu chứng minh quan hệ thương mại giữa đơn vị cung cấp và đơn vị khai thác nói trên.

Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia kết luận nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Báo cáo cũng ghi nhận các nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công do Công ty Nhân Nghĩa đề xuất có nội dung trùng lặp với hợp đồng khác đang triển khai.

Sau khi nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Liên danh gói Bà Đầm là nhà thầu được xem xét ở bước tiếp theo.

Ngày 26/08/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên, ký Quyết định số 169/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Liên danh gói Bà Đầm trúng thầu với giá 6.413.456.000 đồng, thấp hơn 635 đồng so với giá dự thầu, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

So với giá gói thầu 6.415.197.420 đồng, số tiền tiết kiệm đạt 1.741.420 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,027%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Thành viên đứng đầu Liên danh gói Bà Đầm là Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu, mã số thuế 6300345782, có địa chỉ tại Khu vực Bình Thạnh B, phường Long Bình, TP Cần Thơ, do ông Nguyễn Văn Dững làm Giám đốc.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn, mã số thuế 6300089987, có địa chỉ tại số 113, Ấp Hoà Phụng B, xã Hòa An, TP Cần Thơ, do ông Trương Hoàng Khai làm Giám đốc.

Theo dữ liệu đấu thầu công khai được PV ghi nhận, Công ty Nguyễn Châu và Công ty Năm Bạn từng cùng tham gia liên danh tại một số gói thầu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ.

Riêng tại xã Xà Phiên, từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Nguyễn Châu tiếp tục xuất hiện trong một số gói thầu xây lắp.

Cụ thể, trong tháng 8/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với Công ty Nguyễn Châu tại gói thầu “Thi công xây dựng công trình: Nạo vét kênh hậu Tỉnh lộ 930 - kênh Sáu Gia - kênh Chính Lợi”, với giá trúng thầu 748.437.000 đồng, công bố ngày 18/08/2026.

Doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu “Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cống kênh Ba Hiệp”, với giá 1.089.912.000 đồng, công bố ngày 15/08/2026.

Trước đó, Phòng Kinh tế xã Xà Phiên cũng lựa chọn Công ty Nguyễn Châu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại 2 gói thầu xây lắp có giá trị lần lượt 868.565.000 đồng, công bố ngày 27/06/2026, và 614.526.000 đồng, công bố ngày 31/03/2026.