Gói thầu 4,4 tỷ ở xã Quảng Trực, Lâm Đồng: Một mình Công ty T&Q dự thầu

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) hiện đang trong quá trình xét thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Dự án này có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025, do ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng ký.

Gói thầu thi công xây dựng (mã thông báo mời thầu IB2500449065-00) sử dụng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp khác, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu có giá 4.422.567.000 đồng, theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 05/QĐ-VHXH ngày 06 tháng 10 năm 2025 do ông Hồ Sỹ Hải, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Quảng Trực ký.

Vào 15:00 ngày 22/10/2025, bên mời thầu đã tiến hành mở thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có một nhà thầu tham gia và nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Tỷ lệ tiết kiệm tạm tính chỉ đạt 1,12%

Nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu này là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q, mã số doanh nghiệp 6400288390. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập) tại Thôn Nam Phú, Xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng, do bà Nguyễn Thị Mỹ Quy giữ chức vụ Giám đốc.

Theo biên bản mở thầu, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q dự thầu với giá 4.372.979.612 đồng. Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) được ghi nhận là 4.372.979.612 đồng (giảm 0%).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Đối chiếu với giá gói thầu là 4.422.567.000 đồng, mức giá dự thầu của nhà thầu duy nhất thấp hơn 49.587.388 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tạm tính chỉ đạt 1,12%.

Hiện HSDT của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q đang trong giai đoạn đánh giá kỹ thuật và năng lực. Mặc dù giá dự thầu là một yếu tố quan trọng, HSDT này cần phải vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật trước khi bên mời thầu có cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT).

Năng lực nhà thầu T&Q qua các gói thầu

Theo dữ liệu tổng hợp, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q (MST 6400288390) là một nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu tương đối dày dặn. Tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 82 gói thầu, trong đó đã trúng 70 gói, trượt 8 gói, 2 gói chưa có kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích) và 2 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này (với vai trò độc lập) là 144.891.601.438 đồng. Với vai trò liên danh, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (tính cả giá trị của thành viên liên danh) là 443.995.780.763 đồng.

Một chi tiết đáng chú ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q là 99,16%. Điều này cho thấy mức độ tiết kiệm trung bình trong các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng khá thấp, tương đồng với tỷ lệ tiết kiệm tạm tính 1,12% (tức giá dự thầu bằng 98,88% giá gói thầu) tại gói thầu IB2500449065-00 đang xét.

Phong độ năm 2025 của Công ty T&Q

Riêng trong năm 2025, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q ghi nhận đã tham gia 7 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp đã trúng 4 gói , trượt 2 gói và 1 gói (gói thầu IB2500449065-00) đang chờ kết quả.

Hai gói thầu doanh nghiệp này trượt trong năm 2025 là gói "Xây dựng và lắp đặt thiết bị" do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông mời thầu (trượt ngày 29/08/2025) và gói "Thi công xây dựng công trình" do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực Đắk Glong mời thầu (trượt ngày 19/05/2025).

Bốn gói trúng thầu trong năm 2025 bao gồm: Gói "Thi công xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng và cung cấp lắp đặt thiết bị" (vai trò liên danh chính) tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực Đắk Glong; gói "Thi công xây dựng" (vai trò độc lập) tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song; và 2 gói khác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực Đắk Glong với vai trò liên danh chính.

Mối quan hệ với các bên mời thầu

Dữ liệu ghi nhận Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q có quan hệ với 40 bên mời thầu. Đối với Phòng Văn hoá - Xã hội xã Quảng Trực, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp này tham gia.

Trong lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q dường như có "duyên" đặc biệt với một số bên mời thầu. Đáng kể nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Lam, nơi Cty T&Q tham gia 7 gói và trúng cả 7. Tương tự, tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Đạt, nhà thầu này cũng tham gia 7 gói và trúng tuyệt đối 7 gói .

Về quan hệ liên danh, Cty T&Q đã từng "bắt tay" với 22 nhà thầu khác nhau. Đối tác liên danh quen thuộc nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trần Phú. Hai doanh nghiệp đã cùng tham gia 13 gói thầu, kết quả thắng 11 gói và trượt 2 gói .

Đấu thầu: Phải đảm bảo cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế

Việc một gói thầu, dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, điều này luôn đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác đánh giá hồ sơ, nhằm đảm bảo mục tiêu cốt lõi của đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được xây dựng trên tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế làm mục tiêu hàng đầu. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra yêu cầu cao hơn cho bên mời thầu trong việc đánh giá tính tuân thủ của hồ sơ mời thầu (HSMT) và tính độc lập, trung thực của hồ sơ dự thầu (HSDT)."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích: "Luật mới (bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đã siết chặt các hành vi bị cấm, đặc biệt là 'thông thầu' và 'quân xanh quân đỏ'. Đồng thời, các quy định về chi phí, như tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, cũng được làm rõ. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, bên mời thầu là rất lớn. Họ phải đảm bảo HSDT duy nhất đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kỹ thuật và giá cả hợp lý, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, kể cả khi chỉ có một đơn vị dự thầu."

Gói thầu IB2500449065-00 hiện đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận mong đợi Phòng Văn hoá - Xã hội xã Quảng Trực, sẽ thực hiện công tác đánh giá HSDT một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mang lại hiệu quả kinh tế cho dự án.