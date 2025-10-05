Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chân dung nhà thầu Vũ Gia: Một mình trúng gói thầu của Trường đại học Kinh tế - Luật [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Vũ Gia đã trúng gói thầu nâng cấp thiết bị CNTT tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Doanh nghiệp này còn có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các bệnh viện lớn.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2025, bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM), đã ký Quyết định số 1734/QĐ-ĐHKTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trường Đại học Kinh tế - Luật".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Gia (MSDN: 0309465699) với giá trúng thầu là 2.494.000.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

z7080505139699-9415137d20f6dc7b22e2fbd3ea5eb511.jpg
Nguồn: MSC

Điều đáng chú ý, theo biên bản mở thầu được công bố công khai vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 27/06/2025, Công ty Vũ Gia là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu có mã thông báo mời thầu là IB2500283678. Giá dự thầu mà doanh nghiệp này đưa ra là 2.494.000.000 đồng, bằng đúng giá trúng thầu sau này. Giá gói thầu được phê duyệt trước đó là 2.525.380.000 đồng, như vậy tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,24%.

z7080506418442-e18dc6d0dc55384494a394762acc9f76.jpg
Nguồn: MSC

Việc một gói thầu mua sắm từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của một trường đại học danh tiếng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đặt ra những câu hỏi ban đầu về tính cạnh tranh và mức độ thu hút nhà thầu của gói thầu này.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Gia, (gọi tắt là Vũ Gia), có địa chỉ trụ sở tại số 16/34 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM cũ. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/2009, do ông Vũ Văn Tới làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Dù trúng gói thầu về công nghệ thông tin, nhưng lĩnh vực làm nên tên tuổi của Vũ Gia dường như là cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Vũ Gia là một nhà thầu quen mặt tại nhiều bệnh viện lớn ở khu vực phía Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối.

Ngoài gói thầu kể trên, Vũ Gia còn được phê duyệt trúng Lô 18: "Vật tư Huyết học - Truyền máu" thuộc gói thầu "Mua sắm vật tư - hóa chất lần 1 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nguyễn Trãi năm 2025" (Mã TBMT: IB2500166074). Tại gói thầu này, giá trúng thầu của Vũ Gia là 1.099.368.000 đồng, trong khi giá dự toán của lô là 1.110.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,96%. Quyết định phê duyệt do ông Võ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi ký ngày 30/06/2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng trúng các phần thầu thuộc gói "Cung cấp linh kiện, vật tư theo máy, công cụ dụng cụ lần 1 năm 2025" tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, và đặc biệt là hàng loạt phần thầu tại "khách hàng quen thuộc" là Bệnh viện Quân y 175.

Việc một doanh nghiệp có thể "đánh đâu thắng đó", đặc biệt là trong các gói thầu có tính chuyên môn cao như thiết bị y tế và công nghệ thông tin, cho thấy năng lực không hề tầm thường. Tuy nhiên, việc trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất hay với tỷ lệ tiết kiệm thấp lại mở ra những góc nhìn khác, cần được phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" của Công ty Vũ Gia: Dấu ấn đậm nét tại các bệnh viện lớn

#Vũ Gia #Công ty Vũ Gia #Trường Đại học Kinh tế - Luật #thiết bị công nghệ thông tin #nâng cấp thiết bị CNTT

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Gói thầu trang bị phòng ngoại ngữ hơn 3,7 tỷ về tay ai?

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 19/9, gói thầu thiết bị có giá 3,77 tỷ đồng với 2 nhà thầu tham gia. Trong đó, nhà thầu TP HCM dự thầu với giá sát nút.

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Trang bị phòng ngoại ngữ tương tác trực tuyến kết hợp trực tiếp cho các trường THPT thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định 402/QĐ-SGDĐT ngày 13/8/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Ngọc Minh trúng thầu giá cao hơn đối thủ tại PV Power Cà Mau [Kỳ 1]

Dù chào giá cao hơn đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH MTV DVKT và TM Ngọc Minh vẫn được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả và tính minh bạch trong công tác đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/09/2025, ông Đoàn Công Đức, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau), đã ký Quyết định số 753/QĐ-ĐLDKCM-KHVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị vật tư xử lý bất thường hệ thống thiết bị phụ Nhà máy điện Cà Mau 1&2".

qd.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Ngọc Minh đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 8 gói, đạt tỷ lệ 80%. Đáng chú ý, hầu hết các gói thầu này đều tập trung tại các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động đấu thầu đặc biệt thành công của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Ngọc Minh (Công ty Ngọc Minh). Dữ liệu tổng hợp cho thấy, tính đến ngày 23/09/2025, công ty này đã tham gia 10 gói thầu và được công bố trúng 8 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 80%. Tổng giá trị trúng thầu trong năm là 26.699.216.000 đồng.

Đáng chú ý, các gói thầu mà Công ty Ngọc Minh trúng đều tập trung tại hai chủ đầu tư lớn là Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) - cả hai đều là đơn vị thành viên của PV Power.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Công ty Cổ phần Công nghệ HACO Việt Nam vừa được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm thiết bị tại Viện Đào tạo Chất lượng cao với giá 3.807.496.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt 0,49%, một con số gây nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh.

Ô tô Trường Long trúng thầu sát giá: Năng lực khủng cỡ nào?

Ô tô Trường Long trúng thầu sát giá: Năng lực khủng cỡ nào?

Vừa qua, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được chỉ định trúng gói thầu gần 1,9 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,22%. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng thầu ấn tượng với tỷ lệ thắng hơn 83% và có mối quan hệ "thân thiết" với nhiều đơn vị ngành điện.