Chân dung nhà thầu Vũ Gia: Một mình trúng gói thầu của Trường đại học Kinh tế - Luật [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Vũ Gia đã trúng gói thầu nâng cấp thiết bị CNTT tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Doanh nghiệp này còn có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các bệnh viện lớn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2025, bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM), đã ký Quyết định số 1734/QĐ-ĐHKTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trường Đại học Kinh tế - Luật".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Gia (MSDN: 0309465699) với giá trúng thầu là 2.494.000.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Điều đáng chú ý, theo biên bản mở thầu được công bố công khai vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 27/06/2025, Công ty Vũ Gia là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu có mã thông báo mời thầu là IB2500283678. Giá dự thầu mà doanh nghiệp này đưa ra là 2.494.000.000 đồng, bằng đúng giá trúng thầu sau này. Giá gói thầu được phê duyệt trước đó là 2.525.380.000 đồng, như vậy tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,24%.

Việc một gói thầu mua sắm từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của một trường đại học danh tiếng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đặt ra những câu hỏi ban đầu về tính cạnh tranh và mức độ thu hút nhà thầu của gói thầu này.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Gia, (gọi tắt là Vũ Gia), có địa chỉ trụ sở tại số 16/34 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM cũ. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/2009, do ông Vũ Văn Tới làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Dù trúng gói thầu về công nghệ thông tin, nhưng lĩnh vực làm nên tên tuổi của Vũ Gia dường như là cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Vũ Gia là một nhà thầu quen mặt tại nhiều bệnh viện lớn ở khu vực phía Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối.

Ngoài gói thầu kể trên, Vũ Gia còn được phê duyệt trúng Lô 18: "Vật tư Huyết học - Truyền máu" thuộc gói thầu "Mua sắm vật tư - hóa chất lần 1 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nguyễn Trãi năm 2025" (Mã TBMT: IB2500166074). Tại gói thầu này, giá trúng thầu của Vũ Gia là 1.099.368.000 đồng, trong khi giá dự toán của lô là 1.110.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,96%. Quyết định phê duyệt do ông Võ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi ký ngày 30/06/2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng trúng các phần thầu thuộc gói "Cung cấp linh kiện, vật tư theo máy, công cụ dụng cụ lần 1 năm 2025" tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, và đặc biệt là hàng loạt phần thầu tại "khách hàng quen thuộc" là Bệnh viện Quân y 175.

Việc một doanh nghiệp có thể "đánh đâu thắng đó", đặc biệt là trong các gói thầu có tính chuyên môn cao như thiết bị y tế và công nghệ thông tin, cho thấy năng lực không hề tầm thường. Tuy nhiên, việc trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất hay với tỷ lệ tiết kiệm thấp lại mở ra những góc nhìn khác, cần được phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

