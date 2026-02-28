Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Hưng Thịnh T&T: "Mảnh ghép" trong các liên danh xây lắp lớn [Kỳ 3]

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T thường xuyên góp mặt trong các liên danh để chinh phục các gói thầu giá trị lớn từ Bắc chí Nam.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đối tác trong liên danh vừa trúng gói thầu tại Thủ Dầu Một cùng Sài Gòn Ánh Dương là Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T (MSDN: 0110175891). Doanh nghiệp có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội này do ông Ngô Mạnh Tú làm Giám đốc.

Mặc dù quy mô nhân sự nhỏ, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T rất đáng nể với việc tham gia 182 gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Doanh nghiệp này đã tham gia thầu tại 28 tỉnh thành, từ Hà Nội, Hải Phòng đến TP HCM, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

1b-5432.jpg
Nguồn MSC

Tổng giá trị trúng thầu của Hưng Thịnh T&T đạt hơn 63 tỷ đồng, trong đó có hơn 29 tỷ đồng đến từ các gói thầu tham gia với vai trò liên danh. Trong mối quan hệ liên danh với Sài Gòn Ánh Dương, hai đơn vị này đã cùng nhau vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe về năng lực và kinh nghiệm để được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một lựa chọn.

Việc các doanh nghiệp nhỏ bắt tay liên danh để thực hiện các gói thầu lớn là xu hướng phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Tuy nhiên, chuyên gia Đào Giang lưu ý: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc giám sát năng lực thực tế của từng thành viên liên danh sau khi trúng thầu là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tránh tình trạng mượn hồ sơ năng lực để đấu thầu".

Dư luận tin tưởng sự minh bạch và hiệu quả từ dự án Màn hình nghệ thuật công viên Nguyễn Tri Phương cũng như các dự án chiếu sáng khác mà liên danh này thực hiện, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng xứng đáng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Hưng Thịnh T&T #liên danh xây dựng #dự án lớn #xây lắp #thầu lớn #bắc nam

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Dự án màn hình nghệ thuật công viên Nguyễn Tri Phương: Liên danh Sài Gòn Ánh Dương - Hưng Thịnh T&T "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Tại gói thầu xây lắp giá trị hơn 10,6 tỷ đồng tại TP HCM, liên danh Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Ánh Dương và đối tác Hưng Thịnh T&T là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/02/2026, ông Nguyễn Điền Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một đã ký Quyết định số 12/QĐ-QLDAKVTDM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Màn hình nghệ thuật công viên Nguyễn Tri Phương. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Ánh Dương và Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T.

1b-5432.jpg
Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Sài Gòn Ánh Dương: Bài toán tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 2]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Ánh Dương cho thấy doanh nghiệp này trúng thầu dày đặc tại miền Tây nhưng tỉ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức thấp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Ánh Dương (MSDN: 0309142673) do ông Nguyễn Tất Hiệu làm đại diện pháp luật là một cái tên "quen mặt" tại các tỉnh Đồng Tháp. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 105 gói thầu và trúng tới 88 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu rất cao, lên đến gần 84%.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 99,47%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức là 0,53%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Lê Nguyên: “Gặt hái” loạt gói thầu chỉ định đầu năm 2026 [Kỳ 1]

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên đã liên tiếp được các chủ đầu tư tại TP HCM “chọn mặt gửi vàng” qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị tiền tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên (MST: 3500796032; Địa chỉ tại xã Ngãi Giao, TP HCM) đã ghi nhận sự khởi đầu đầy thuận lợi khi liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, ngày 05/02/2026, ông Trần Thanh Tuấn – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Long đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trong trụ sở UBND xã Kim Long. Đơn vị nhận thầu không ai khác chính là Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên với giá trị 1.736.410.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày bằng nguồn vốn dự phòng năm 2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới