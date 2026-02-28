Công ty Hưng Thịnh T&T: "Mảnh ghép" trong các liên danh xây lắp lớn [Kỳ 3]

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T thường xuyên góp mặt trong các liên danh để chinh phục các gói thầu giá trị lớn từ Bắc chí Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đối tác trong liên danh vừa trúng gói thầu tại Thủ Dầu Một cùng Sài Gòn Ánh Dương là Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T (MSDN: 0110175891). Doanh nghiệp có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội này do ông Ngô Mạnh Tú làm Giám đốc.

Mặc dù quy mô nhân sự nhỏ, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T rất đáng nể với việc tham gia 182 gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Doanh nghiệp này đã tham gia thầu tại 28 tỉnh thành, từ Hà Nội, Hải Phòng đến TP HCM, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Nguồn MSC

Tổng giá trị trúng thầu của Hưng Thịnh T&T đạt hơn 63 tỷ đồng, trong đó có hơn 29 tỷ đồng đến từ các gói thầu tham gia với vai trò liên danh. Trong mối quan hệ liên danh với Sài Gòn Ánh Dương, hai đơn vị này đã cùng nhau vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe về năng lực và kinh nghiệm để được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một lựa chọn.

Việc các doanh nghiệp nhỏ bắt tay liên danh để thực hiện các gói thầu lớn là xu hướng phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Tuy nhiên, chuyên gia Đào Giang lưu ý: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc giám sát năng lực thực tế của từng thành viên liên danh sau khi trúng thầu là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tránh tình trạng mượn hồ sơ năng lực để đấu thầu".

Dư luận tin tưởng sự minh bạch và hiệu quả từ dự án Màn hình nghệ thuật công viên Nguyễn Tri Phương cũng như các dự án chiếu sáng khác mà liên danh này thực hiện, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng xứng đáng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.