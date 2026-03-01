Công ty Miền Biển trúng gói thầu xây lắp hơn 7,7 tỷ đồng tại Cần Thơ

Vượt qua 4 đối thủ, trong đó có "ông lớn" Viettel Construction, Công ty Miền Biển đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại khu dân cư An Lạc với tỷ lệ tiết kiệm đáng kể.

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 09/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng lộ hai bên khu dân cư An Lạc. Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH XD-DV-TM Miền Biển (Công ty Miền Biển).

Nguồn MSC

Loại đối thủ vì lỗi "sơ đẳng" và vi phạm bảo đảm cạnh tranh

Gói thầu này có sự tham gia của 5 nhà thầu, cho thấy tính cạnh tranh khá cao. Tuy nhiên, diễn biến tại báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy nhiều tình tiết đáng chú ý.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Công ty TNHH Xây dựng Cường Tiến Đạt. Dù bỏ giá dự thầu thấp nhất (6.286.156.952 đồng), nhà thầu này đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ. Theo Tổ chuyên gia, Công ty Cường Tiến Đạt đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Thuận Phát để thực hiện thí nghiệm. Tuy nhiên, đơn vị Thuận Phát lại chính là đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho chính gói thầu này. Việc này vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Tiếp đó, Công ty TNHH Sao Nam, một nhà thầu có lịch sử đấu thầu dày dạn cũng bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mức độ đáp ứng kỹ thuật của vật liệu xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Sau khi hai đối thủ nặng ký về giá bị loại, Công ty Miền Biển tiến vào vòng xét tài chính cùng Tổng Công ty CP Công trình Viettel và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa. Với giá dự thầu sau giảm giá (7%) là 6.733.645.184,49 đồng, Công ty Miền Biển đã chiếm ưu thế tuyệt đối về giá so với Viettel Construction (6,75 tỷ đồng) để xếp hạng thứ nhất.

Năng lực "quen mặt" của nhà thầu trúng thầu

Công ty Miền Biển (MSDN: 2200264500) có trụ sở tại Phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, do ông Nguyễn Hồng Khương làm đại diện pháp luật. Theo dữ liệu phân tích, đây là một nhà thầu "thiện chiến" tại khu vực Cần Thơ với tỷ lệ trúng thầu rất cao.

Tính đến đầu năm 2026, nhà thầu này đã tham gia khoảng 55 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 76 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty Miền Biển thường xuyên trúng các gói thầu xây lắp giao thông tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng cũ) và các khu vực lân cận. Việc trúng thầu tại xã Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) lần này tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong mảng đầu tư công quy mô vừa và nhỏ tại địa phương.

Góc nhìn chuyên gia và tính pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Vĩnh Long) nhận định: "Việc loại nhà thầu do vi phạm bảo đảm cạnh tranh là quyết định cần thiết để bảo vệ tính minh bạch của cuộc thầu. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần kiểm soát chặt chẽ mối quan hệ giữa các đơn vị tư vấn và nhà thầu ngay từ khâu phát hành hồ sơ để tránh lãng phí thời gian và nguồn lực xã hội".

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc một nhà thầu giảm giá tới 7% trong lĩnh vực xây lắp (vốn có biên lợi nhuận thấp) như Công ty Miền Biển là tín hiệu tích cực cho ngân sách nhà nước, giúp tiết kiệm hơn 980 triệu đồng so với giá gói thầu.

Dự kiến, gói thầu sẽ được thực hiện trong 270 ngày theo loại hợp đồng trọn gói. Dư luận kỳ vọng chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hải sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo lộ giao thông tại khu dân cư An Lạc được nâng cấp đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật đã cam kết.