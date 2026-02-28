Công ty Xây dựng Lê Nguyên: “Gặt hái” loạt gói thầu chỉ định đầu năm 2026 [Kỳ 1]

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên đã liên tiếp được các chủ đầu tư tại TP HCM “chọn mặt gửi vàng” qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị tiền tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên (MST: 3500796032; Địa chỉ tại xã Ngãi Giao, TP HCM) đã ghi nhận sự khởi đầu đầy thuận lợi khi liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, ngày 05/02/2026, ông Trần Thanh Tuấn – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Long đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trong trụ sở UBND xã Kim Long. Đơn vị nhận thầu không ai khác chính là Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên với giá trị 1.736.410.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày bằng nguồn vốn dự phòng năm 2025.



Quyết định số 29/QĐ-VP ngày 05/02/2026 (Nguồn: MCS)

Trước đó không lâu, ngày 05/01/2026, ông Lê Chí Thưởng – Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Thành cũng đã ký Quyết định số 05/QĐ-PKT chỉ định thầu gói thầu thi công xây lắp và thiết bị cho dự án sửa chữa trụ sở làm việc trung tâm phục vụ hành chính công của xã cho nhà thầu này. Giá trị chỉ định thầu là 1.691.177.000 đồng. Điểm chung của các gói thầu này là đều được áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (vốn dự phòng năm 2025).

Quyết định số 05/QĐ-PKT ngày 05/01/2026 (Nguồn: MSC)

Nhìn lại năm 2025, kịch bản tương tự cũng đã diễn ra tại xã Bình Giã. Ngày 24/11/2025, ông Thái Quang Vịnh – Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Giã đã ký Quyết định số 643/QĐ-KT phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa hội trường và kho lưu trữ UBND xã Bình Giã năm 2025. Giá trị gói thầu lên tới 1.980.000.000 đồng, một con số không hề nhỏ đối với hình thức chỉ định thầu xây lắp tại cấp xã.

Việc Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên liên tục được giao các dự án sửa chữa trụ sở tại nhiều xã trên cùng một địa bàn đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu chỉ nên được áp dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách hoặc có tính chất đặc thù. Khi áp dụng cần đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù là doanh nghiệp nhỏ, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên lại có một lịch sử tham gia đấu thầu rất đáng nể với 55 gói thầu đã tham gia và trúng tới 45 gói. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều tập trung tại một địa bàn nhất định.

[Kỳ 2] Công ty Xây dựng Lê Nguyên: Nhiều gói thầu trúng sát giá, ngân sách tiết kiệm “nhỏ giọt”