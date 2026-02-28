An Giang: Công ty Kiến trúc và Cảnh quan xanh liên tiếp trúng thầu sát giá

Nhiều gói thầu chỉnh trang đô thị, sửa chữa tại An Giang ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Kiến trúc và Cảnh quan xanh với kịch bản chỉ định thầu và tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Đầu năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công và chỉnh trang đô thị tại tỉnh An Giang tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, qua theo dõi dữ liệu đấu thầu, sự xuất hiện dày của một doanh nghiệp tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" đang thu hút sự chú ý của dư luận và các chuyên gia kinh tế.

Theo Quyết định số 13/QĐ-TTDVTH ngày 17/01/2026 do ông Nguyễn Văn Sắm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tịnh Biên ký, Công ty TNHH Kiến trúc và Cảnh quan xanh (địa chỉ tại Châu Thành, tỉnh An Giang) đã được phê duyệt trúng gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình: Trang trí đèn nghệ thuật tuyến đường trung tâm phường Tịnh Biên.

Quyết định số 13/QĐ-TTDVTH ngày 17/01/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tịnh Biên. Nguồn MSC

Đáng chú ý, đây là gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.974.771.000 đồng, trong khi giá dự toán gói thầu là 1.983.771.562 đồng. Như vậy, ở gói thầu trị giá gần 2 tỷ đồng này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 9 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm là 0,45%.

Không chỉ tại phường Tịnh Biên, trước đó vào tháng 12/2025, doanh nghiệp này cũng được "chọn mặt gửi vàng" tại xã Bình Mỹ. Cụ thể, tại Quyết định số 50-QĐ/VPĐU ngày 01/12/2025, ông Hồ Ngọc Hồ, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bình Mỹ đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Hội trường Đảng ủy xã.

Nguồn MSC

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Kiến trúc và Cảnh quan xanh tiếp tục trúng thầu với giá 481.811.000 đồng (giá gói thầu 498.761.000 đồng). Hình thức thực hiện là chỉ định thầu rút gọn. Theo dữ liệu lịch sử năng lực, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các gói thầu đã tham gia trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc các gói thầu xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng liên tục được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% đang đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng trong hoạt động đấu thầu tại địa phương.

Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều hướng tới mục tiêu tối thượng là tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu liên tục được chỉ định tại các dự án có tính chất phổ thông như trang trí đèn hay sửa chữa dân dụng với mức giá sát nút, các đơn vị chủ đầu tư cần hết sức thận trọng và đảm bảo tính trách nhiệm giải trình cao nhất trước cơ quan quản lý và nhân dân địa phương.”

Tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 không chỉ dừng lại ở việc chọn được nhà thầu, mà phải chọn được nhà thầu thông qua cơ chế cạnh tranh để tối ưu hóa nguồn lực ngân sách. Việc chỉ định thầu rút gọn dù đúng quy trình về mặt hình thức trong các trường hợp đặc thù, nhưng nếu diễn ra thường xuyên với cùng một kịch bản "sát giá" sẽ dễ dẫn đến những nghi vấn về tính minh bạch.

Công ty TNHH Kiến trúc và Cảnh quan xanh (MST 1602160475) hiện có trụ sở tại tỉnh An Giang. Với vai trò là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kiến trúc và cảnh quan, việc liên tục trúng các gói thầu xây lắp công thông qua chỉ định thầu là một tín hiệu cần sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía các cơ quan chức năng tỉnh An Giang. Điều này nhằm đảm bảo mọi hoạt động đầu tư công đều tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật, thúc đẩy công bằng và minh bạch trong kỷ nguyên mới.