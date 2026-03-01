Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Hoàng Dương Gia Lai "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ tại Chư Sê

Dù đấu thầu qua mạng nhưng gói thầu tại Ban Quản lý Chư Sê chỉ có duy nhất Công ty Hoàng Dương Gia Lai tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, gây chú ý dư luận

Hà Linh

Chỉ một nhà thầu tham dự

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Xây dựng công trình" thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Đường liên xã Chư Sê đi Bờ Ngoong (từ đường Cách Mạng qua làng Pan) có giá dự toán 2.686.173.000 đồng. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Tuy nhiên, tại Biên bản mở thầu ngày 11/02/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Dương Gia Lai (MSDN: 5900486247). Việc không có bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp này tiến thẳng tới bước thẩm định và trúng thầu.

Ngày 26/02/2026, ông Nguyễn Phú Cường – Giám đốc Ban Quản lý Chư Sê đã ký Quyết định số 42/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho đơn vị nêu trên. Giá trúng thầu được công bố là 2.683.590.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 2,5 triệu đồng – một con số khiêm tốn đối với một gói thầu xây lắp hơn 2,6 tỷ đồng.

qd.jpg
Quyết định số 42/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Dương Gia Lai là một nhà thầu có trụ sở ngay tại Chư Sê, được thành lập năm 2015 do ông Nguyễn Trường Giang là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này đã tham gia 16 gói, trong đó trúng 14 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy là 157.347.440.000 đồng, địa bàn hoạt động đấu thầu chủ yếu tại Gia Lai.

Nhà thầu đã thực hiện một số gói thầu như:

Gói thầu: Xây dựng công trình, trị giá 3.664.888.000 đồng thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh làm chủ đầu tư

  • Gói thầu: Xây dựng công trình, trị giá 3.242.735.000 đồng thuộc dự án Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh; Hạng mục: Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh làm chủ đầu tư
  • Gói thầu: 05.MS trị giá 3.843.655.000 đồng thuộc dự án Mua sắm thiết bị Phòng âm nhạc - Mỹ thuật Trường Mầm non 2/9; Trang thiết bị tối thiểu cho Khối Mầm non, Khối Tiểu học và khối Trung học cơ sở; Phòng bộ môn Tin học Khối Tiểu học và Trung học cơ sở; Bàn ghế học sinh Khối Mẫu giáo và Khối Trung học cơ sở; Bàn ghế Ban giám hiệu Khối mẫu giáo do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh làm chủ đầu tư

Gói thầu: Xây dựng công trình, trị giá 86.539.778.000 đồng, thuộc dự án Đường liên xã huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Ban quản lý Chư Sê làm chủ đầu tư

Với thời gian thực hiện dự án là 100 ngày, người dân tại xã Chư Sê đang kỳ vọng Công ty Hoàng Dương Gia Lai sẽ đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với số vốn ngân sách nhà nước.

#Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Dương Gia Lai #Ban Quản lý Chư Sê #đấu thầu Gia Lai #sửa chữa đường liên xã Chư Sê

