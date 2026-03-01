Công ty Hưởng Phúc và "sân nhà" tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Cần Giuộc [Kỳ 1]

Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đang cho thấy sức mạnh "áp đảo" khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp trường học tại địa bàn tỉnh Tây Ninh với tỉ lệ tiết kiệm không cao.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (Mã số thuế: 1101552489; địa chỉ trụ sở tại số 135, ấp 17, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 59 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 7 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số hơn 273 tỉ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung mật độ dày đặc tại tỉnh Tây Ninh với 41 gói thầu tham gia. Đặc biệt, mối quan hệ giữa nhà thầu này và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc (sau đây gọi tắt là Ban QLDA ĐTXD Cần Giuộc) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi tỉ lệ trúng thầu đạt mức tuyệt đối.

Điển hình nhất là gói thầu "Trường THCS Tân Lân, hạng mục: Xây dựng giai đoạn 2" (số E-TBMT: IB2600037671). Tại Quyết định số 114/QĐ-BQLDA ngày 25/02/2026 do ông Trần Khắc Đại, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Cần Giuộc ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đã trúng thầu với giá 8.339.464.909 đồng (giá gói thầu 9.044.484.598 đồng).

Trước đó, tại giai đoạn 1 của dự án này, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc cũng đã "ghi danh" trúng thầu tại Quyết định số 1911/QĐ-BQLDA ngày 05/09/2025. Giá trúng thầu là 10.039.590.453 đồng so với giá gói thầu 10.875.899.790 đồng.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các giai đoạn của cùng một dự án là điều không trái luật nếu quy trình tổ chức đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần chú trọng đến trách nhiệm giải trình để minh chứng cho tính minh bạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế tốt nhất cho ngân sách tỉnh."

