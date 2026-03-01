Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Hưởng Phúc và "sân nhà" tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Cần Giuộc [Kỳ 1]

Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đang cho thấy sức mạnh "áp đảo" khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp trường học tại địa bàn tỉnh Tây Ninh với tỉ lệ tiết kiệm không cao.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (Mã số thuế: 1101552489; địa chỉ trụ sở tại số 135, ấp 17, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 59 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 7 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số hơn 273 tỉ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung mật độ dày đặc tại tỉnh Tây Ninh với 41 gói thầu tham gia. Đặc biệt, mối quan hệ giữa nhà thầu này và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc (sau đây gọi tắt là Ban QLDA ĐTXD Cần Giuộc) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi tỉ lệ trúng thầu đạt mức tuyệt đối.

Điển hình nhất là gói thầu "Trường THCS Tân Lân, hạng mục: Xây dựng giai đoạn 2" (số E-TBMT: IB2600037671). Tại Quyết định số 114/QĐ-BQLDA ngày 25/02/2026 do ông Trần Khắc Đại, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Cần Giuộc ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đã trúng thầu với giá 8.339.464.909 đồng (giá gói thầu 9.044.484.598 đồng).

14-1662.png
Nguồn MSC

Trước đó, tại giai đoạn 1 của dự án này, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc cũng đã "ghi danh" trúng thầu tại Quyết định số 1911/QĐ-BQLDA ngày 05/09/2025. Giá trúng thầu là 10.039.590.453 đồng so với giá gói thầu 10.875.899.790 đồng.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các giai đoạn của cùng một dự án là điều không trái luật nếu quy trình tổ chức đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần chú trọng đến trách nhiệm giải trình để minh chứng cho tính minh bạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế tốt nhất cho ngân sách tỉnh."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Những "đối thủ" quen mặt và bài toán năng lực khó hiểu tại các gói thầu xây lắp.

Tây Ninh: Gói thầu xây dựng Trường Tân Lân hơn 8,3 tỷ về tay Hưởng Phúc

Vượt qua đối thủ sát nút, Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc tiếp tục được lựa chọn thực hiện giai đoạn 2 dự án Trường THCS Tân Lân với giá trúng thầu hơn 8,3 tỷ đồng

Theo thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng giai đoạn 2 thuộc dự án Trường THCS Tân Lân. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đơn vị trúng thầu là một cái tên rất quen thuộc: Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc.

Kịch bản áp đảo tại vòng hồ sơ

Công ty Hưởng Phúc và Lộc Phú Trung: "Điệp khúc" mời là trúng và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 4]

Trong tổng số 38 gói thầu tham gia do Công ty Lộc Phú Trung mời thầu, Công ty Hưởng Phúc trúng tới 29 gói với tổng giá trị hơn 175 tỷ đồng, đặt ra nghi vấn về tính minh bạch.

Trong hoạt động đấu thầu, vai trò của bên mời thầu (đơn vị tư vấn đấu thầu) là vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khi một nhà thầu liên tục trúng thầu với tần suất dày đặc tại cùng một đơn vị mời thầu, dư luận có quyền đặt câu hỏi về tính khách quan trong quá trình lập hồ sơ và đánh giá.

Sự "ăn ý" khó giải thích giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn

Công ty Hưởng Phúc "gánh" loạt gói thầu chục tỷ: Áp lực huy động nguồn lực [Kỳ 3]

Chỉ trong vài tháng của năm 2025, Công ty Hưởng Phúc liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng, đặt ra dấu hỏi về khả năng triển khai đồng thời của doanh nghiệp.

Trong hoạt động đấu thầu, việc nhà thầu trúng cùng lúc nhiều gói thầu là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh doanh. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý dự án và đảm bảo chất lượng công trình, dư luận thường đặt ra câu hỏi về khả năng huy động nhân sự và thiết bị thực tế, nhất là khi các dự án đều yêu cầu cường độ tập trung cao và tiến độ thi công nghiêm ngặt. Trường hợp của Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (MST: 1101552489) tại khu vực Cần Giuộc là một ví dụ điển hình cần được soi chiếu kỹ lưỡng.

"Điểm rơi" của loạt dự án chục tỷ

