Cần Thơ: Gói thầu nâng cấp, mở rộng đường Bảy Đủ có về tay Công ty Hưng Thịnh?

Theo biên bản mở thầu ngày 27/02/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Phước, gói thầu Nâng cấp, mở rộng đường Bảy Đủ, duy nhất Công ty Hưng Thịnh tham gia dự thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/2/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Phước đã hoàn thành mở thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bảy Đủ, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ (Mã thông báo mời thầu: IB2600055739-00).

Theo đó, gói thầu nêu trên chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh nộp hồ sơ dự thầu.

Gói thầu này được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 11/QĐ-PKTHTĐT ngày 30/01/2026 do Phòng Kinh Tế, Hạ Tầng và Đô Thị phường Vĩnh Phước ký ban hành. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện từ vốn cân đối ngân sách địa phương, tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết năm 2026, với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 150 ngày.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 4.423.099.393 đồng, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh đưa ra mức giá dự thầu là 3.980.705.461 đồng. Như vậy, nếu nhà thầu này trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu chỉ đạt khoảng 442.393.932 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 10%.

Năng lực Công ty Hưng Thịnh

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh có trụ sở tại số 45, ấp 2, phường Vị Thanh, thành phố Vị Thanh. Doanh nghiệp do ông Lê Hoàng Hưng làm Giám đốc và đại diện pháp luật, hoạt động từ năm 2016 với quy mô đăng ký hoạt động là doanh nghiệp nhỏ.

Dữ liệu phân tích năng lực nhà thầu cho thấy một bức tranh tương đối thú vị. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 245 gói thầu, trong đó trúng 88 gói và trượt tới 151 gói. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt khoảng 35,9%. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 336.509.166.089 đồng (bao gồm cả liên danh).

Đáng chú ý, trong năm 2025 doanh nghiệp này đã có sự chuyển mình tích cực khi bắt tay liên danh với một số doanh nghiệp trúng các gói thầu có giá trị lớn, nhưng đa số các gói đã trúng đều với vai trò liên danh phụ. Cụ thể:

Gói thầu số 106: Xây dựng công trình Châu Điền (xã Cầu Kè) tại Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh trị giá 9.532.867.281 đồng, trúng tháng 12/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Cần Thơ trị giá 28.591.999.973 đồng, trúng tháng 11/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn trị giá 7.905.983.497 đồng, trúng tháng 10/2025

Gói thầu thi công xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang trị giá 3.856.384.416 đồng, trúng tháng 06/2025

Gói thầu: Chi phí xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thới Lai trị giá 11.246.205.981 đồng, trúng tháng 06/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang trị giá 4.199.265.985 đồng, trúng tháng 04/2025