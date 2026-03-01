Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi: Năng lực thực sự hay sự từ "sân nhà"? [Kỳ 3]

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với nhiều chủ đầu tư tại địa phương, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sự lớn mạnh của Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi gắn liền với những liên danh "hùng mạnh" và sự tín nhiệm tuyệt đối từ phía các chủ đầu tư địa phương.

Ngoài năng lực xây lắp, doanh nghiệp này còn sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00005890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp. Lĩnh vực hoạt động bao trùm từ thi công dân dụng, giao thông đến thủy lợi. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Tá Lợi nằm ở khả năng liên kết. Hồ sơ cho thấy doanh nghiệp đã từng liên danh với 11 nhà thầu trong 14 gói thầu, thắng tới 9 gói. Một đối tác thường xuyên là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị giáo dục Phạm Gia (trụ sở tại TP HCM).

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại "sân nhà" Đức Trọng và các địa bàn lân cận như Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1671, tại xã Đinh Văn Lâm Hà (sáp nhập từ xã Bình Thạnh, Tân Văn và thị trấn Đinh Văn), Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi cũng nhanh chóng được Phòng Kinh tế lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn tại gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Sửa chữa đường bê tông thôn Ryông Sre) với giá trị 555.238.000 đồng. Quyết định số 21/QĐ-KT ngày 17/12/2025 do bà Lê Thị Thu Thảo ký duyệt đã một lần nữa khẳng định sự hiện diện của nhà thầu này ở mọi cấp độ gói thầu.

Dưới góc độ chuyên gia pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một địa phương không vi phạm luật nếu quy trình đấu thầu đúng quy định. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ trúng thầu quá cao đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ. Đặc biệt trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, mỗi đồng tiền tiết kiệm được từ đấu thầu đều vô cùng quý giá cho đầu tư phát triển".

14.png
Một phần báo cáo đánh giá E-HSDT số 20/BCĐG-BQLDA ngày 27/10/2025 của tổ chuyên gia. Nguồn MSC

Thực tế, báo cáo đánh giá E-HSDT tại gói thầu 39,8 tỷ đồng ở Đam Rông cũng cho thấy nhiều nội dung phải làm rõ về năng lực nhân sự và thiết bị của liên danh nhà thầu Tá Lợi. Tổ chuyên gia đã yêu cầu làm rõ về doanh thu bình quân hàng năm do số liệu kê khai không khớp với báo cáo tài chính. Hay việc thiết bị như máy đào, máy ủi đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật ngay trước thời điểm tham dự thầu. Dẫu vậy, sau khi "giải trình", liên danh này vẫn được đánh giá Đạt và trúng thầu sát giá.

Trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đam Rông hay Đức Trọng trong việc lựa chọn nhà thầu cần được đặt lên hàng đầu. Theo Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi năm 2025), chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính công bằng, minh bạch của kết quả lựa chọn nhà thầu.

#Công ty Thương mại Tá Lợi #xây dựng #Liên danh #Lâm Đồng #đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Tá Lợi và "điểm đến" quen thuộc tại các Ban Quản lý dự án tỉnh Lâm Đồng [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi liên tục được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có những gói thầu tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "nhỏ giọt".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi (Mã số thuế: 5800420267; trụ sở tại số 206 Quốc Lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại tỉnh Lâm Đồng. Theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ năm 2025, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này đã có những thay đổi lớn về địa giới hành chính khi thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội sáp nhập thành xã Đức Trọng. Dẫu vậy, vị thế của doanh nghiệp do ông Đoàn Lâm Đồng làm đại diện pháp luật dường như không hề suy giảm.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu số 03: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm huyện Đam Rông, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi trong vai trò liên danh chính (Liên danh Tá Lợi – Phạm Gia – Quốc Huy) đã trúng thầu với giá 39.840.112.779 đồng. Đáng chú ý, giá dự toán của gói thầu này là 39.920.531.932 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, một gói thầu trị giá gần 40 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 80 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,2%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

"Soi" lý do đối thủ bị loại tại các gói thầu của Công ty Tá Lợi [Kỳ 2]

Tại các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi tham gia và trúng thầu, không ít lần các đối thủ bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật hoặc hồ sơ pháp lý, tạo ra những kịch bản "một mình một chợ".

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những điểm chung tại các gói thầu giá trị lớn mà Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi trúng thầu là sự "sảy chân" của các đối thủ cạnh tranh ở những bước đánh giá then chốt.

Điển hình tại gói thầu số 03 huyện Đam Rông (trị giá hơn 39,8 tỷ đồng), biên bản mở thầu ghi nhận có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Khánh Lợi, Công ty CP Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín và Liên danh Tá Lợi – Phạm Gia – Quốc Huy. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá E-HSDT số 20/BCĐG ngày 27/10/2025 cho thấy cả hai đối thủ của Tá Lợi đều bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Công ty Xuân Cát Vượt qua 15 đối thủ, trúng gói thầu xây dựng trường, tiết kiệm 25%

Vượt qua loạt đối thủ có giá dự thầu sát sao, nhà thầu Xuân Cát đã giành quyền thực hiện dự án sửa chữa trường học với mức tiết kiệm ngân sách kỷ lục hơn 1,6 tỷ đồng

Dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường Phước Thới, quận Ô Môn) vừa chính thức lộ diện đơn vị trúng thầu sau một cuộc đua đầy kịch tính với sự tham gia của 16 nhà thầu. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng mà còn ở kịch bản "ngã ngựa" của hàng loạt đối thủ, trong đó có cả những liên danh và doanh nghiệp tầm cỡ.

Cuộc cạnh tranh đa diện từ Biên bản mở thầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới