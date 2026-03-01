Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi: Năng lực thực sự hay sự từ "sân nhà"? [Kỳ 3]

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với nhiều chủ đầu tư tại địa phương, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sự lớn mạnh của Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi gắn liền với những liên danh "hùng mạnh" và sự tín nhiệm tuyệt đối từ phía các chủ đầu tư địa phương.

Ngoài năng lực xây lắp, doanh nghiệp này còn sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00005890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp. Lĩnh vực hoạt động bao trùm từ thi công dân dụng, giao thông đến thủy lợi. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Tá Lợi nằm ở khả năng liên kết. Hồ sơ cho thấy doanh nghiệp đã từng liên danh với 11 nhà thầu trong 14 gói thầu, thắng tới 9 gói. Một đối tác thường xuyên là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị giáo dục Phạm Gia (trụ sở tại TP HCM).

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại "sân nhà" Đức Trọng và các địa bàn lân cận như Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1671, tại xã Đinh Văn Lâm Hà (sáp nhập từ xã Bình Thạnh, Tân Văn và thị trấn Đinh Văn), Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi cũng nhanh chóng được Phòng Kinh tế lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn tại gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Sửa chữa đường bê tông thôn Ryông Sre) với giá trị 555.238.000 đồng. Quyết định số 21/QĐ-KT ngày 17/12/2025 do bà Lê Thị Thu Thảo ký duyệt đã một lần nữa khẳng định sự hiện diện của nhà thầu này ở mọi cấp độ gói thầu.

Dưới góc độ chuyên gia pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một địa phương không vi phạm luật nếu quy trình đấu thầu đúng quy định. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ trúng thầu quá cao đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ. Đặc biệt trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, mỗi đồng tiền tiết kiệm được từ đấu thầu đều vô cùng quý giá cho đầu tư phát triển".

Một phần báo cáo đánh giá E-HSDT số 20/BCĐG-BQLDA ngày 27/10/2025 của tổ chuyên gia. Nguồn MSC

Thực tế, báo cáo đánh giá E-HSDT tại gói thầu 39,8 tỷ đồng ở Đam Rông cũng cho thấy nhiều nội dung phải làm rõ về năng lực nhân sự và thiết bị của liên danh nhà thầu Tá Lợi. Tổ chuyên gia đã yêu cầu làm rõ về doanh thu bình quân hàng năm do số liệu kê khai không khớp với báo cáo tài chính. Hay việc thiết bị như máy đào, máy ủi đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật ngay trước thời điểm tham dự thầu. Dẫu vậy, sau khi "giải trình", liên danh này vẫn được đánh giá Đạt và trúng thầu sát giá.

Trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đam Rông hay Đức Trọng trong việc lựa chọn nhà thầu cần được đặt lên hàng đầu. Theo Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi năm 2025), chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính công bằng, minh bạch của kết quả lựa chọn nhà thầu.