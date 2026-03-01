Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Khâm Đức: Trúng thầu sát giá và hiện tượng "một mình một chợ" tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng ghi nhận sự góp mặt và trúng thầu của Công ty TNHH Khâm Đức với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức "tượng trưng", thường xuyên dưới 1,5%.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Khâm Đức (MST: 5800698590; trụ sở tại xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương với lịch sử đấu thầu ghi nhận 14 gói tham gia trúng tới 12 gói, tỉ lệ trúng thầu đạt mức xấp xỉ 85,7%. Đáng chú ý, quan sát dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.



Điển hình nhất là tại Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng đường giao thông từ TDP 10 đi nghĩa địa TDP 8A thị trấn Đạ Tẻh (Giai đoạn 1). Gói thầu này do Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh làm chủ đầu tư. Theo Biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, chỉ duy nhất Công ty TNHH Khâm Đức tham gia dự thầu. Đến ngày 05/12/2025, ông Nguyễn Tất Quyết – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh đã ký Quyết định số 18/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho doanh nghiệp này. Giá trúng thầu là 4.843.094.670 đồng so với giá dự toán 4.893.094.718 đồng. Như vậy, một gói thầu trị giá hơn 4,8 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 50 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm khoảng 1,02%.

Sự "áp đảo" của doanh nghiệp này tiếp tục được thể hiện vào đầu năm 2026. Ngày 30/01/2026, ông Trương Thái Triệu Vương – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh 3 ký Quyết định số 15/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Khâm Đức thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông liên thôn Yên Hòa - Hòa Bình. Giá trị trúng thầu là 1.319.106.668 đồng. Trước đó, vào tháng 11/2025, doanh nghiệp này cũng được chỉ định thầu Gói thầu số 04: Thi công dự án Nâng cấp đường Yên Hòa - Phú Hòa với giá 1.183.294.545 đồng theo Quyết định số 36/QĐ-VP.

Chia sẻ về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tại cùng một địa bàn với tư cách là đơn vị duy nhất tham gia hoặc qua hình thức chỉ định thầu cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Tỉ lệ tiết kiệm thấp không sai luật, nhưng nó chưa thể hiện được tối đa mục tiêu của đấu thầu là tối ưu hóa nguồn lực ngân sách".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mối quan hệ giữa Công ty TNHH Khâm Đức và đơn vị tư vấn Nguyễn Hồng Phúc

