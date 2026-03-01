Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Nhà thầu vắc xin bị "khóa sóng" vì bỏ dở cuộc chơi

Sai phạm tại gói thầu vắc xin IB2600002098 khiến một doanh nghiệp bị cấm cửa 6 tháng. Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng trong ý thức tuân thủ pháp luật về đấu thầu qua mạng.

Cú "quay xe" đắt giá tại gói thầu vắc xin

Mới đây, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, ông Phạm Văn Tú, đã ký Quyết định số 86/QĐ-BVP ngày 24/02/2026 về việc xử lý nhà thầu vi phạm. Đối tượng bị "điểm tên" là Công ty TNHH MTV Dược phẩm Vaccine Phúc Thịnh (MST: 0318953727). Lý do xử phạt được nêu rõ: Nhà thầu không xác nhận thư chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hành vi này được xác định vi phạm điểm c Khoản 5 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Hệ quả, Phúc Thịnh không chỉ bị công khai danh tính mà còn bị Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khóa chức năng chào giá trực tuyến trong 06 tháng.

Nguồn MSC

Lật lại hồ sơ gói thầu IB2600002098

Gói thầu "Mua sắm vắc xin phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng" có giá dự toán 485.022.060 đồng. Kế hoạch này đã được phê duyệt từ ngày 30/12/2025 theo Quyết định 402/QĐ-BVP.

Theo thông báo mời thầu, gói thầu sử dụng hình thức "Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn", một phương thức đòi hỏi tính minh bạch và tương tác thời gian thực cao. Thời điểm bắt đầu chào giá là 14:00 ngày 09/01/2026 và kết thúc vào 14:00 ngày 10/01/2026.

Dù có giá trị không quá lớn, nhưng danh mục hàng hóa lại vô cùng thiết yếu, bao gồm các loại vắc xin phòng lao (BCG), bạch hầu - ho gà - uốn ván, phế cầu, cúm mùa, zona thần kinh, và HPV.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Vaccine Phúc Thịnh đã tham gia chào giá 3 phần lô:

PP2500648875 Vắc xin phòng bệnh viêm gan B: Kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B tinh khiết;

PP2500648876 Vắc xin phòng bệnh viêm gan B: Kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B tinh khiết;

PP2500648885 Huyết thanh kháng uốn ván;

Góc nhìn chuyên gia: Đừng coi thường "luật chơi"

Trao đổi về vụ việc, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các quy định bổ sung tại Luật 90/2025, việc nhà thầu tham gia chào giá rồi 'bỏ chạy' khi nhận được thông báo trúng thầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cung ứng thuốc và vật tư y tế. Việc xử phạt 6 months khóa tài khoản là chế tài cần thiết để răn đe".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn giúp tiết kiệm thời gian, nhưng lại bộc lộ năng lực thực sự của nhà thầu. Trường hợp Công ty Phúc Thịnh cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu hậu cần hoặc tính toán giá sai lầm dẫn đến việc thà chịu phạt còn hơn ký hợp đồng lỗ".

Năng lực nhà thầu Phúc Thịnh ra sao?

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Vaccine Phúc Thịnh có địa chỉ tại phường Tân Hưng, TP HCM; người đại diện pháp luật ông Hoàng Trung Việt. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 11/2025, đến nay đã tham gia và trúng 9/9 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 731.420.570 đồng.

Một số gói thầu đã trúng như: Gói 4: Vắc xin phòng viêm não mô cầu/Nhật Bản do Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức. Nhà thầu trúng phần lô PP2600031248 Vắc xin viêm não Nhật Bản - JEVAX với 100 liều vắc xin trị giá 5.964.000 đồng;

Vắc xin tiêm chủng dịch vụ sử dụng 6 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Triệu Phong cho Trung tâm Y tế Khu vực Triệu Phong trị giá 20.493.900 đồng;

Gói thầu mua sắm vắc xin dịch vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Thủ Thừa cho Trung tâm Y tế khu vực Thủ Thừa trị giá 162.740.850 đồng...

Tuy nhiên, vết gợn tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lần này chắc chắn sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng điểm uy tín của họ trong các lần đấu thầu tới. Bản thân Quyết định 86/QĐ-BVP cũng nhấn mạnh việc đánh giá uy tín nhà thầu này trong tương lai. Đây là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp dược phẩm khi tham gia sân chơi công trực tuyến.