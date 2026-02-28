Cần Thơ: Công ty Xuân Cát Vượt qua 15 đối thủ, trúng gói thầu xây dựng trường, tiết kiệm 25%

Dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường Phước Thới, quận Ô Môn) vừa chính thức lộ diện đơn vị trúng thầu sau một cuộc đua đầy kịch tính với sự tham gia của 16 nhà thầu. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng mà còn ở kịch bản "ngã ngựa" của hàng loạt đối thủ, trong đó có cả những liên danh và doanh nghiệp tầm cỡ.

Cuộc cạnh tranh đa diện từ Biên bản mở thầu

Theo Biên bản mở thầu được công khai, gói thầu có giá dự toán là 6.548.142.147 đồng. Danh sách 16 nhà thầu tham gia cho thấy sự hiện diện của nhiều đơn vị từ khắp các tỉnh thành như:

Liên danh NCSC Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng (Công ty TNHH Thương mại 65 - Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hậu); Công ty CP Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ; Công ty TNHH Xây dựng Công trình 268; Tổng Công ty Cổ phần Công trình VIETTEL; Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Vạn Đạt Thành; Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB; Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng K39; Liên Danh Trường TH Nguyễn Việt Hồng (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Đại Bảo Ngọc - Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hân Phát); Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây Dựng PCI; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Cát; Liên danh TH Nguyễn Việt Hồng (gồm Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng An Gia Phát- Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành); Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên Phúc; Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc Lộc; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm; Công ty TNHH MTV Thiết bị Xây dựng Nhật Thanh.

Sự cạnh tranh đẩy lên cao trào khi giá dự thầu của các đơn vị có sự phân hóa mạnh mẽ. Trong khi nhiều nhà thầu đưa ra mức giá sát giá dự toán, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Cát đã tạo ra bước ngoặt khi chào giá trúng thầu chỉ ở mức 4.899.331.613 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm lên tới 25,18%. Ngày 24/02/2026 tại Quyết định số 61/QĐ-BQLDA Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn, đã chính thức phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Cát.

Quyết định số 61/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Lỗi trượt thầu đáng tiếc của các đối thủ

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT số 30.01C/BCĐG.TV, lý do "ngã ngựa" của các nhà thầu được chỉ rõ ở hai khía cạnh: Năng lực và Giá.

Đáng chú ý nhất trong danh sách trượt thầu là Liên danh TH Nguyễn Việt Hồng và Liên Danh Trường TH Nguyễn Việt Hồng, hai liên danh này đã bị loại ngay từ bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Hồ sơ gốc ghi nhận đơn vị này "đánh giá không đạt" do không đáp ứng các tiêu chuẩn tiên quyết mà hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đưa ra.

Không chỉ dừng lại ở các lỗi năng lực kinh nghiệm, 14 nhà thầu còn lại dù vượt qua bước đánh giá kỹ thuật nhưng cũng không thể đi tiếp do áp lực về giá dự thầu. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng K39 dù nỗ lực nhưng chỉ dừng lại ở vị trí xếp hạng thứ 2. Trong khi đó, các đơn vị có tên tuổi như Công ty TNHH Thương mại 65 hay Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị xây dựng Nhật Thanh lần lượt ngậm ngùi xếp ở các vị trí tiếp theo do mức giá kém cạnh tranh hơn so với đơn vị trúng thầu. Thậm chí, một doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel cũng chỉ cán đích ở vị trí xếp hạng 14.

Sự chênh lệch giữa giá dự toán (6,54 tỷ đồng) và giá trúng thầu (4,89 tỷ đồng) tạo ra tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 25%. Đây là con số biết nói, phản ánh tính hiệu quả kinh tế cao, nhưng đồng thời cũng đặt ra nghi vấn về việc liệu các nhà thầu bị loại đã thực sự tối ưu hóa phương án thi công hay chưa, hay họ đang bị "hụt hơi" trong cuộc chơi về giá tại thị trường khu vực TP Cần Thơ.

Năng lực đơn vị trúng thầu và ý kiến chuyên gia

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Cát không phải là cái tên xa lạ tại khu vực phía Nam. Theo dữ liệu hồ sơ, chỉ riêng trong năm 2025, công ty này đã tham gia hàng chục gói thầu và duy trì tỷ lệ trúng thầu ấn tượng tại Cần Thơ. Việc nhà thầu này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và năng lực tài chính cho thấy sự chuẩn bị bài bản trong khâu lập E-HSDT.

Nhận định về diễn biến tại gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc xuất hiện nhiều nhà thầu tham gia với tỷ lệ giảm giá sâu như dự án này là tín hiệu tích cực cho thấy tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh đang được thúc đẩy. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý chủ đầu tư cần tăng cường giám sát thực địa, bởi mức giá giảm hơn 25% sẽ là thách thức không nhỏ cho nhà thầu trong việc đảm bảo lợi nhuận song hành cùng chất lượng công trình theo đúng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15.

Kỳ vọng vào diện mạo mới của dự án

Dự án nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng không chỉ là một gói thầu xây lắp thuần túy mà còn mang ý nghĩa an sinh giáo dục quan trọng tại quận Ô Môn. Với sự lựa chọn nhà thầu dựa trên tiêu chí hiệu quả kinh tế và năng lực thực chất, dư luận địa phương đang kỳ vọng vào một công trình được hoàn thành đúng tiến độ 210 ngày, mang lại môi trường học tập hiện đại, an toàn cho các em học sinh trong năm học tới.