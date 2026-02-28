Tây Ninh: Gói thầu xây dựng Trường Tân Lân hơn 8,3 tỷ về tay Hưởng Phúc

Theo thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng giai đoạn 2 thuộc dự án Trường THCS Tân Lân. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đơn vị trúng thầu là một cái tên rất quen thuộc: Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc.

Kịch bản áp đảo tại vòng hồ sơ

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) số 50/BC.2026 ngày 23/02/2026 của Tổ chuyên gia, gói thầu "Trường THCS Tân Lân, hạng mục: xây dựng giai đoạn 2" có giá dự toán 9.044.484.598 đồng. Tại thời điểm đóng thầu ngày 07/02/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc và Công ty TNHH xây dựng Văn Văn Tân.

Tuy nhiên, diễn biến tại vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, tại Mục 3 của Báo cáo đánh giá, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH xây dựng Văn Văn Tân đã bị loại với lý do: "Nguồn lực tài chính không đáp ứng theo HSMT; Hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt không đạt".

Việc một nhà thầu bị loại do thiếu hụt đồng thời cả ba tiêu chí cốt lõi (tài chính, kinh nghiệm, nhân sự) đã mở đường cho Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc tiến thẳng vào vòng xét giá mà không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh thực tế nào. Kết quả, ngày 26/02/2026 tại quyết định số 114/QD-BQLDA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc đã chính thức phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc với giá 8.339.464.909 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 7,8%.

Quyết định số 114/QD-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Nhà thầu "quen" tại dự án trọng điểm

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, đây không phải lần đầu tiên đơn vị này xuất hiện tại dự án Trường THCS Tân Lân. Trước đó, vào tháng 9/2025, Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc cũng chính là đơn vị đã thực hiện thi công hạng mục giai đoạn 1 của dự án này trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các giai đoạn của cùng một công trình là điều thường thấy nhằm đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật và tiến độ hiện trường. Tuy nhiên, dưới góc độ cạnh tranh và minh bạch, việc chỉ có 02 nhà thầu tham dự, trong đó một nhà thầu bị loại vì những lỗi cơ bản về năng lực, thường đặt ra những nghi vấn về tính thực chất của cuộc thầu.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc (MSDN: 1101552489) có địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập tại Số 135, Ấp 17, Xã Cần Đước, Tây Ninh. Đây là một doanh nghiệp có "bề dày" trúng thầu đáng nể với tỷ lệ trúng lên tới hơn 80% trên tổng số các gói thầu đã tham gia. Các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng tập trung chủ yếu tại lĩnh vực xây dựng trường học và trụ sở làm việc.

Ngoài dự án Trường THCS Tân Lân Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc đã trúng 2 gói thầu cùng một dự án ra thì trong năm 2024-2025 doanh nghiệp này cũng đã trúng 3 gói thầu xây lắp cùng dự án xây dựng Trường TH Long Định như:

Gói thầu: Xây dựng giai đoạn 1 trị giá 20.564.211.000 đồng, trúng thầu ngày 31/08/2024, tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Cần Đước

Gói thầu: Xây dựng giai đoạn 3 trị giá 12.900.000.000 đồng, trúng ngày 24/06/2025, tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Cần Đước

Gói thầu: Xây dựng giai đoạn 2 trị giá 16.212.090.136 đồng, trúng ngày11/12/2025, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc...