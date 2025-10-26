Gói thầu 2,8 tỷ tại P.Bình Phú, TP HCM: Tỷ lệ tiết kiệm 1.086% và đối thủ "quen mặt"

Gói thầu Thi công xây dựng hơn 2,8 tỷ đồng do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phú, TP HCM mời thầu chỉ có 2 nhà thầu tham dự, giá trúng thầu chỉ tiết kiệm 1.086%.

Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT IB2500418235) thuộc dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy Phường Bình Phú, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phú (TP HCM) làm chủ đầu tư, vừa có kết quả lựa chọn nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1.086%. Đáng chú ý, gói thầu này chỉ có hai nhà thầu tham dự, trong đó một nhà thầu là đối thủ "quen thuộc" của đơn vị trúng thầu.

Nguồn MSC

Hai nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm 1.086%

Theo tài liệu, ngày 18/9/2025, ông Tăng Văn Thanh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phú, đã ký Quyết định số 17/QĐ-KTHTĐT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy Phường Bình Phú.

Trong đó, gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã KHLCNT PL2500226545) được phê duyệt hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.840.072.525 đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách Phường.

Thông báo mời thầu (TBMT) số IB2500418235 được đăng tải lúc 09h12 ngày 26/09/2025.

Ngày 13/10/2025, Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Việt Kiến Phát) đã có Báo cáo số 13.10/2025/BCĐG-VKP đánh giá E-HSDT gói thầu trên.

Báo cáo ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu, có 02 nhà thầu đã nộp HSDT, bao gồm:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh (MSDN: 0304096180).

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MSDN: 0314189959).

Cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở các bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tại bước đánh giá tài chính, theo phương pháp "giá thấp nhất", Công ty Hưng Thịnh có giá dự thầu sau giảm giá là 2.809.222.403 đồng. Công ty Phúc Huy có giá dự thầu sau giảm giá là 2.816.784.323 đồng.

Với kết quả này, Tổ chuyên gia đã xếp hạng Công ty Hưng Thịnh ở vị trí thứ nhất và kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu vào đối chiếu tài liệu.

Ngày 20/10/2025, ông Tăng Văn Thanh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phú, đã ký Quyết định số 26/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh (địa chỉ đăng ký tại Xã Nhà Bè, TP.HCM) với giá trúng thầu là 2.809.222.403 đồng. Thời gian thực hiện 40 ngày.

Nhà thầu không trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy, với lý do "Nhà thầu xếp hạng 2".

Như vậy, so với giá gói thầu là 2.840.072.525 đồng, giá trúng thầu của Công ty Hưng Thịnh chỉ thấp hơn 30.850.122 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 1.086%.

Năng lực nhà thầu và mối quan hệ với "đối thủ"

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh (MSDN 0304096180) được thành lập từ năm 2005, người đại diện pháp luật là ông Trần Quang Trường (Giám đốc).

Tính đến cuối tháng 7/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 96 gói thầu, trúng 67 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là 122.838.609.752 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này là 98,73%, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung chỉ 1,27%.

Đáng chú ý, Công ty Hưng Thịnh có lịch sử trúng thầu rất dày đặc tại một số chủ đầu tư công trên địa bàn TP HCM. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, Hưng Thịnh đã trúng 100% số gói thầu đã tham gia tại Trường Đại học Mở TP HCM (trúng 9/9 gói) và trúng 13/14 gói (tỷ lệ 92,8%) tại Văn phòng Đại học Quốc gia TP HCM. Doanh nghiệp này cũng là nhà thầu "quen mặt" tại Trường Đại học Luật TP HCM (tham gia 23 gói, trúng 11).

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Hưng Thịnh đã được công bố trúng 10 gói thầu, trong đó có nhiều gói chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị sát giá .

Một điểm đáng lưu ý khác tại gói thầu IB2500418235 là sự xuất hiện của đối thủ duy nhất - Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MSDN 0314189959). Theo lịch sử đấu thầu, đây không phải là một nhà thầu xa lạ. Hồ sơ ghi nhận Công ty Hưng Thịnh và Công ty Phúc Huy đã từng "đối đầu" nhau tại 11 gói thầu khác nhau.

Góc nhìn chuyên gia về quy định mới

Việc một gói thầu đấu qua mạng, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1.086% đặt ra các câu hỏi về tính hiệu quả của công tác lập dự toán, giá gói thầu cũng như tính cạnh tranh thực chất của việc mời thầu.

Theo Luật Đấu thầu, Chào hàng cạnh tranh (Điều 24) được áp dụng cho các gói thầu đơn giản, thông dụng. Tuy nhiên, mục tiêu của đấu thầu vẫn là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 8).

Các chuyên gia cho rằng, tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1% hoặc chỉ hơn 1% một chút) và việc các nhà thầu "quen mặt" thường xuyên cùng nhau tham dự các gói thầu là những dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý (chủ đầu tư) giám sát chặt chẽ, nhằm loại trừ các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: "Luật Đấu thầu, đặc biệt là các sửa đổi mới tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đã siết chặt hơn các quy định về minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình. Việc chỉ có hai nhà thầu tham gia, trong đó một nhà thầu có lịch sử đối đầu thường xuyên với nhà thầu trúng thầu, là một yếu tố cần được chủ đầu tư làm rõ trong báo cáo đánh giá, nhằm đảm bảo không có sự dàn xếp hay hạn chế cạnh tranh".

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, các quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. "Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm 1% là rất thấp, dù không vi phạm quy định về giá, nhưng đặt ra câu hỏi về chất lượng lập dự toán và giá gói thầu. Các cơ quan chức năng cần tăng cường hậu kiểm các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và có dấu hiệu 'sân nhà' để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả", ông Vũ nhận định.