Gói thầu 2,9 tỷ tại xã Phú Lý, Đồng Nai: Vì sao chỉ một nhà thầu tham dự?

Gói thầu số 01 (xây lắp) tại UBND xã Phú Lý tỉnh Đồng Nai vừa mở thầu, chỉ ghi nhận duy nhất Công ty Nghĩa Hiệp Thành dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm hơn 11%.

UBND xã Phú Lý (tỉnh Đồng Nai) hiện đang trong quá trình xét thầu "Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng", thuộc dự án Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở Công an xã Phú Lý. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu này được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2025, do bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Lý ký. Giá gói thầu được duyệt là 2.937.350.685 đồng.

Theo Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500447228), vào thời điểm đóng thầu (11:00 ngày 22/10/2025), chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Nhà thầu duy nhất tham dự là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Mã số thuế: 3600804551). Doanh nghiệp này có giá dự thầu là 2.611.384.598 đồng.

Như vậy, mức giá dự thầu của nhà thầu duy nhất thấp hơn giá gói thầu 325.966.087 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm dự kiến đạt khoảng 11,097%.

Gói thầu hiện đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Dù là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành vẫn phải trải qua quá trình xét thầu, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước khi chủ đầu tư ra quyết định cuối cùng.

Năng lực tổng thể của Công ty Nghĩa Hiệp Thành

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) có mã số thuế 3600804551, đăng ký trụ sở tại Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Đoàn Ngọc Cảnh.

Tính đến ngày 25/10/2025, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 47 gói thầu, trong đó trúng 42 gói, trượt 4 gói, và 1 gói (là gói thầu tại UBND xã Phú Lý) chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này khi đã có kết quả là khoảng 91,3% (42/46 gói).

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 171.421.676.282 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 89.938.082.252 đồng; tổng giá trị các gói trúng thầu với vai trò liên danh là 81.483.594.030 đồng (tính trên tổng giá trị của cả liên danh).

Một chi tiết đáng chú ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Nghĩa Hiệp Thành ở mức rất cao (tính trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu). Con số này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tiết kiệm dự kiến 11,097% mà nhà thầu này vừa bỏ thầu tại gói thầu của UBND xã Phú Lý.

Về địa bàn hoạt động (sau sáp nhập), nhà thầu này chủ yếu tham gia tại tỉnh Đồng Nai (35 gói).

Riêng trong năm 2025 (tính đến 25/10), Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 6 gói, trượt 2 gói và 1 gói đang chờ kết quả.

"Hệ sinh thái" quen thuộc

Dữ liệu về lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Nghĩa Hiệp Thành có quan hệ với 23 bên mời thầu.

Trong khi đây là lần đầu tiên nhà thầu này tham dự gói thầu do Ủy ban nhân dân xã Phú Lý (chủ đầu tư gói thầu đang xét) mời thầu, thì tại các đơn vị mời thầu (thường là đơn vị tư vấn) khác, Công ty Nghĩa Hiệp Thành lại cho thấy tỷ lệ trúng thầu rất cao, thậm chí là tuyệt đối.

Cụ thể, tại các gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành mời thầu, Công ty Nghĩa Hiệp Thành tham gia 7 gói và trúng cả 7 (tỷ lệ 100%).

Tương tự, tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tín Phát mời thầu, nhà thầu này trúng 5/5 gói (tỷ lệ 100%). Tại Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn đầu tư Xây dựng Sông Bồ, tỷ lệ là 5/5 gói (100%). Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hưng Khang Thịnh, tỷ lệ là 4/4 gói (100%). Và tại Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Hòa Phát TLC, tỷ lệ cũng là 4/4 gói (100%).

Tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An, Công ty Nghĩa Hiệp Thành tham gia 3 gói, trúng 2 gói và trượt 1 gói.

Đảm bảo cạnh tranh: Yêu cầu cốt lõi của Luật Đấu thầu

Việc gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự là tình huống không hiếm gặp trong thực tiễn đấu thầu. Tuy nhiên, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong quá trình xét thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Việc một gói thầu, dù được tổ chức theo hình thức nào, chỉ có một nhà thầu tham gia, luôn đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự. Liệu thông tin mời thầu đã được công bố rộng rãi? Liệu hồ sơ mời thầu có các tiêu chí hợp lý để thu hút các nhà thầu khác?".

Tuy nhiên, ông Giang cũng lưu ý: "Nếu chủ đầu tư đã tuân thủ đầy đủ quy trình đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu theo Luật định, thì việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ vẫn có thể xảy ra do các yếu tố khách quan của thị trường. Trong trường hợp này, gói thầu vẫn được tiến hành đánh giá bình thường. Yếu tố quan trọng nhất lúc này là 'hiệu quả kinh tế'. Mức tiết kiệm dự kiến hơn 11% tại gói thầu ở UBND xã Phú Lý là một dấu hiệu tích cực, cho thấy giá dự thầu có tính cạnh tranh so với giá gói thầu đã được phê duyệt".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh đến "trách nhiệm giải trình" của chủ đầu tư, vốn đã được siết chặt trong Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới như Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Luật sư Vũ phân tích: "Theo các quy định mới, đặc biệt là Luật số 90/2025/QH15, vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư được đề cao. Khi chỉ có một nhà thầu, áp lực chứng minh sự minh bạch của chủ đầu tư càng lớn. Chủ đầu tư (UBND xã Phú Lý) phải đảm bảo việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu duy nhất (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, dựa trên các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Công chúng có quyền được biết lý do vì sao chỉ một nhà thầu tham gia và quá trình đánh giá đã diễn ra như thế nào để đảm bảo nhà thầu được chọn thực sự đủ năng lực và mức giá trúng thầu là hợp lý, mang lại hiệu quả cho ngân sách nhà nước".