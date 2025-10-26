Gói thầu 13,9 tỷ tại Lâm Đồng: 15 nhà thầu "so găng", tiết kiệm hơn 31%

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (Sở GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 05: "Mua sắm bàn, ghế học sinh của các đơn vị theo phương thức mua sắm tập trung năm 2025".

Gói thầu này đã thu hút sự quan tâm lớn của thị trường khi có tới 15 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Sau quá trình đánh giá, Công ty Cổ phần Đa Minh (MSDN: 0312189953) đã được công bố trúng thầu với mức giá 9.501.312.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này thấp hơn 4.406.863.000 đồng so với giá gói thầu là 13.908.175.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm "ngoạn mục" 31,69%.

Nguồn MSC

Gói thầu 13,9 tỷ và cuộc "so găng" của 15 nhà thầu

Gói thầu "Mua sắm bàn, ghế học sinh của các đơn vị theo phương thức mua sắm tập trung năm 2025" (Mã E-TBMT: IB2500317431) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2025 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kế hoạch này được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-UBND, ký ngày 29 tháng 6 năm 2025. Gói thầu số 05 (gói thầu bàn ghế) được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với giá gói thầu là 13.908.175.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 144/BC-TVXD ngày 19 tháng 8 năm 2025, do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng lập, tại thời điểm đóng thầu, có 15 nhà thầu đã nộp E-HSDT. Sự tham gia của 15 nhà thầu cho thấy mức độ cạnh tranh cao tại gói thầu này.

Đơn vị tư vấn "siết" hồ sơ, loại 4/15 nhà thầu trước vòng tài chính

Quá trình đánh giá E-HSDT được ghi nhận diễn ra qua nhiều vòng. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 144/BC-TVXD cho thấy, ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ, 3 trong số 15 nhà thầu đã bị loại.

Cụ thể, "Liên danh Công ty Viễn thông Quang Anh" bị đánh giá không đạt vì thỏa thuận liên danh không hợp lệ. Báo cáo nêu rõ, mặc dù liên danh phân công Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn Thông đảm nhận 37% và Công ty TNHH Nội thất và Thương mại Quang Anh đảm nhận 63%, nhưng toàn bộ hàng hóa của gói thầu lại do Công ty Quang Anh sản xuất, dẫn đến sự không nhất quán trong phân công công việc.

Trường hợp thứ hai là "Liên danh Gói thầu thiết bị phường Xuân Hương, Đà Lạt" (gồm 3 công ty) bị loại do phạm vi công việc được phân công không bao gồm đầy đủ các hạng mục theo bảng giá dự thầu, cụ thể là thiếu hạng mục thuộc nhóm mã 9401 (ghế ngồi).

Trường hợp thứ ba, "Liên danh BGHS Lâm Đồng IB257431", bị loại vì đơn dự thầu không có các nội dung cam kết theo yêu cầu của E-HSMT. Mặc dù đơn vị tư vấn đã có văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, nhà thầu này đã không có phản hồi.

Sau khi 12 nhà thầu vượt qua vòng hợp lệ, tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Tại vòng này, Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh bị đánh giá "Không đạt" với lý do "Không có hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu của E-HSMT".

Như vậy, 11 nhà thầu còn lại được đánh giá đạt về kỹ thuật và tiếp tục đi vào vòng đánh giá về tài chính.

Công ty Cổ phần Đa Minh thắng thầu thuyết phục

Ngày 28 tháng 8 năm 2025, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, đã ký Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT phê duyệt KQLCNT cho gói thầu trên.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đa Minh (địa chỉ trụ sở chính tại phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật là ông Đặng Văn Học) đã được công bố là đơn vị trúng thầu.

Giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Đa Minh là 9.501.312.000 đồng, bằng với giá dự thầu của doanh nghiệp này. Với việc giá gói thầu được phê duyệt là 13.908.175.000 đồng, gói thầu đã tiết kiệm được 4.406.863.000 đồng, tương đương tỷ lệ 31,69%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất ấn tượng trong bối cảnh nhiều gói thầu mua sắm công hiện nay có tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT cũng nêu lý do 10 nhà thầu còn lại không trúng thầu là do có kết quả xếp hạng thấp hơn (tức là có giá dự thầu cao hơn Công ty Cổ phần Đa Minh). Các nhà thầu này bao gồm: Liên danh MN-TH-THCS và THPT (xếp hạng 2), Liên danh Viễn Đông - Hoàng Mạnh (xếp hạng 3), Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An (xếp hạng 4)....

Góc nhìn chuyên gia về cạnh tranh trong đấu thầu

Chia sẻ về các quy định mới, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đặc biệt nhấn mạnh việc áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng. Mục tiêu là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu có 15 nhà thầu tham gia là tín hiệu tích cực cho thị trường. "Khi có cạnh tranh thực sự, các nhà thầu sẽ phải tính toán và đưa ra mức giá dự thầu sát nhất với năng lực và chi phí của mình. Tỷ lệ tiết kiệm 31,69% như tại gói thầu của Sở GD&ĐT Lâm Đồng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh", ông Vũ nhận định.

Trong bối cảnh nhà nước đang siết chặt kỷ cương trong đấu thầu và đầu tư công, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đánh giá và đạt được hiệu quả kinh tế cao (tiết kiệm ngân sách) là yêu cầu bắt buộc đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu.