Gói thầu 13,19 tỷ về tay Ngọc Thành: Hai đối thủ "rụng" vì lỗi kỹ thuật sơ đẳng?

Công ty Ngọc Thành là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật tại gói thầu "Chi phí xây dựng" do Ban QLDA khu vực Thạnh Phú (Vĩnh Long) làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú (tỉnh Vĩnh Long) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí xây dựng" (Mã TBMT: IB2500448603-01), thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ An, huyện Thạnh Phú.

Gói thầu này được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 71/QĐ-BQLDA ngày 26/09/2025, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Gói thầu có giá 13.196.081.480 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Ngày 17/10/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú (Ban QLDA) đã có Công văn số 129/CV-BQLKV về việc điều chỉnh, làm rõ E-HSMT, bổ sung bản vẽ các hạng mục và điều chỉnh bản vẽ thiết kế hàng rào.

Hai đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật cơ bản

Theo Biên bản mở thầu ngày 23/10/2025, gói thầu có ba nhà thầu nộp E-HSDT, gồm:

1. Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành (Giá sau giảm: 11.585.164.607,8075 đồng).

2. Công ty TNHH Xây dựng Anh Thư (Giá sau giảm: 12.204.561.439,9932 đồng).

3. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành (Giá sau giảm: 12.206.197.977,6724 đồng).

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 230/BC-ĐD ngày 31/10/2025 của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương) cho thấy, cả ba nhà thầu đều đạt đánh giá tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, hai trong số ba nhà thầu đã bị đánh giá "Không đạt".

Cụ thể, Báo cáo số 230/BC-ĐD chỉ rõ: Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành bị loại vì các lý do cơ bản:

Về giải pháp kỹ thuật thi công, nhà thầu áp dụng QCVN 04:2021/BXD (Nhà chung cư) là không phù hợp cho gói thầu (Trường mầm non).

Về bảng tiến độ chi tiết, nhà thầu không đề xuất tiến độ thi công cho hàng loạt hạng mục: Hệ thống chống sét, hệ thống mạng vi tính - điện thoại, hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy, nhà che máy bơm.

Đáng chú ý, công tác đúc và ép cọc được nhà thầu đề xuất triển khai thi công bắt đầu cùng một ngày (17/01/2026) và thực hiện đồng thời trong 30 ngày. Đơn vị tư vấn đánh giá việc này là "không hợp lý do không đảm bảo cường độ trên 28 ngày".

Biện pháp bảo đảm chất lượng không nêu trách nhiệm của nhà thầu thi công theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Công ty TNHH Xây dựng Anh Thư cũng bị loại vì:

Về giải pháp kỹ thuật thi công, nhà thầu áp dụng TCXD 309-2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung" đã hết hiệu lực.

Bảng kế hoạch tiến độ không có đề xuất thi công hạng mục "Hệ thống điện ngoài nhà, cấp nguồn".

Về biện pháp bảo đảm chất lượng và an toàn lao động, nhà thầu áp dụng hàng loạt tiêu chuẩn, quy chuẩn, luật đã hết hiệu lực, bao gồm: TCVN 4030:2003, TCVN 7957:2008, TCVN 1450:1986, TCVN 1451:1986, Luật PCCC số 27/2001/QH10, QCVN 06:2020/BXD, TCVN 3890:2009, QCVN 14:2008/BTNMT.

Nhà thầu cũng đề xuất sử dụng TCXD 239:2005 để thí nghiệm, tuy nhiên Báo cáo đánh giá khẳng định "Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam không có tiêu chuẩn này".

Kết quả, chỉ còn lại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật.

Doanh nghiệp duy nhất "về đích"

Là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành được đề nghị trúng thầu.

Ngày 13/11/2025, ông Lê Văn Đồng, Phó Giám đốc Ban QLDA khu vực Thạnh Phú, đã ký Quyết định số 179/QĐ-BQLKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành (MST 1300523073) chính thức trúng thầu với giá 12.206.197.000 đồng (thấp hơn giá dự thầu sau giảm giá tại biên bản mở thầu là 977 đồng).

Quyết định số 179/QĐ-BQLKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu (13.196.081.480 đồng), giá trúng thầu tiết kiệm 989.884.480 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 7,5%.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành (MST 1300523073) được thành lập ngày 11/06/2009, có địa chỉ trụ sở tại Phường Phú Tân, Vĩnh Long. Người đại diện pháp luật là ông Võ Trí Quân.

Dữ liệu của Tri thức và Cuộc sống ghi nhận, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngọc Thành là một nhà thầu có lịch sử đấu thầu đáng chú ý. Tính đến tháng 11/2025, doanh nghiệp đã tham gia 52 gói thầu, trúng 32 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả tư cách liên danh) là hơn 439 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Ngọc Thành đã tham gia 14 gói thầu và được công bố trúng 7 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 63,29 tỷ đồng. Đáng chú ý, các gói thầu trúng trong năm 2025 của Công ty Ngọc Thành đều tập trung tại Bến Tre và Vĩnh Long.

Đảm bảo cạnh tranh: Góc nhìn pháp lý

Việc các đối thủ của nhà thầu trúng thầu bị loại vì những lý do như áp dụng sai quy chuẩn, sử dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực, hay thậm chí là tiêu chuẩn "không tồn tại", đặt ra nghi vấn về chất lượng của các hồ sơ dự thầu và tính cạnh tranh thực chất của gói thầu.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP ra đời với mục tiêu cốt lõi là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Luật sư Lập, Báo cáo đánh giá E-HSDT (Mẫu số 14A ban hành kèm Thông tư 79/2025/TT-BTC) là căn cứ quan trọng để chủ đầu tư xem xét, quyết định kết quả. "Việc E-HSMT yêu cầu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể là bắt buộc. Nếu nhà thầu áp dụng sai, hoặc áp dụng các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực, việc bị đánh giá 'Không đạt' về kỹ thuật là phù hợp với quy định. Trách nhiệm của nhà thầu là phải nghiên cứu kỹ E-HSMT," ông Lập phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Đào Giang lại nhìn nhận ở góc độ hiệu quả đầu tư công. "Mục tiêu của đấu thầu là tiết kiệm, hiệu quả. Tại gói thầu này, giá dự thầu sau giảm của Công ty Ngọc Thành (12,206 tỷ) cao hơn cả 2 đối thủ (11,585 tỷ và 12,204 tỷ). Việc hai đối thủ có giá chào cạnh tranh hơn lại đồng loạt bị loại vì các lỗi kỹ thuật rất cơ bản, dẫn đến kịch bản nhà thầu duy nhất 'về đích' với giá cao nhất, là điều chủ đầu tư và các cơ quan quản lý cần rà soát kỹ lưỡng", ông Giang nêu quan điểm.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh vai trò của đơn vị tư vấn lập E-HSMT (Công ty Đông Dương) và tư vấn thẩm định (Công ty Phương Đông). Theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu, các nhà thầu tư vấn và nhà thầu tham dự thầu phải đảm bảo độc lập về pháp lý và tài chính. Việc đảm bảo tính độc lập, khách quan của các đơn vị "cầm cân nảy mực" là yếu tố tiên quyết để đảm bảo kết quả lựa chọn nhà thầu minh bạch.