Gói thầu 12,9 tỷ ở Đồng Xoài: Liên danh 'quen mặt' trúng, đối thủ duy nhất trượt vì kỹ thuật

Liên danh Thiên Phú – Mộc Kiến Quốc vừa trúng gói thầu hơn 12,8 tỷ đồng tại Đồng Xoài. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất tham gia đã bị loại vì "không phù hợp hồ sơ thiết kế".

Ngày 12/11/2025, ông Đặng Tấn Lộc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài (Đồng Nai), đã ký Quyết định số 57/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Thi công xây dựng + Mua sắm thiết bị (Mã TBMT: IB2500484020). Gói thầu thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa phường Đồng Xoài (Sở Y tế, Chi cục Dân số, Trung tâm Bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh Bình phước cũ).

Quyết định số 57/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Thi công xây dựng + Mua sắm thiết bị. Nguồn: MSC

Gói thầu này được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 29/QĐ-KTHT&ĐT ngày 28/10/2025, với giá gói thầu là 12.992.303.210 đồng, sử dụng vốn ngân sách phường năm 2025.

Đối thủ duy nhất "không đạt" vì... kỹ thuật

Theo Biên bản mở thầu ngày 08/11/2025, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Bao gồm:

Liên danh Thiên Phú – Mộc Kiến Quốc. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu.

Cả hai nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện 45 ngày và có giá dự thầu bám sát giá gói thầu.

Việc đánh giá hồ sơ được giao cho Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding.

Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 31/2025/BC-EB ngày 10/11/2025, đơn vị tư vấn nhận định cả hai nhà thầu đều "Đạt" về tính hợp lệ, cũng như năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá về kỹ thuật, báo cáo chỉ rõ: Liên danh Thiên Phú – Mộc Kiến Quốc "Đạt", trong khi Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Hiếu "Không đạt".

Lý do nhà thầu Anh Hiếu bị loại được thuyết minh cụ thể: "Nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công làm mới cầu thang, hệ thống PCCC, bể nước ngầm không phù hợp với hồ sơ thiết kế".

Vì là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật, Liên danh Thiên Phú – Mộc Kiến Quốc được xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu.

Kết quả, tại Quyết định số 57/QĐ-KTHT&ĐT, Liên danh Thiên Phú - Mộc Kiến Quốc (gồm thành viên chính là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Phú và thành viên phụ là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc) đã trúng thầu với giá 12.804.168.000 đồng.

So với giá gói thầu (12,99 tỷ đồng), giá trúng thầu tiết kiệm được khoảng 188 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 1,45%.

Năng lực của "hệ sinh thái" Thiên Phú - Mộc Kiến Quốc

Tìm hiểu về hai thành viên của liên danh trúng thầu, dữ liệu cho thấy đây là hai doanh nghiệp có lịch sử hoạt động đấu thầu rất đáng chú ý tại Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Phú (MSDN 3801097542), do ông Nguyễn Ngọc Khanh làm Giám đốc, có địa chỉ tại Phường Bình Phước, Đồng Nai. Dữ liệu lịch sử ghi nhận công ty đã tham gia 52 gói thầu, trúng 29 gói , đạt tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 278,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này rất thấp, chỉ 0,89% (tương ứng tỷ lệ giá trúng/giá dự toán là 99,11% ).

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc (MSDN 3801150997), do ông Trương Quốc Hòa làm Giám đốc, cũng có địa chỉ tại Phường Bình Phước, Đồng Nai. Nhà thầu này có tỷ lệ trúng thầu cao (trúng 38/56 gói tham gia, tỷ lệ 67,8%), tổng giá trị trúng thầu 169 tỷ đồng. Tương tự thành viên chính, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Mộc Kiến Quốc cũng ở mức "rất thấp", chỉ 0,82%.

Năm 2025, cả hai doanh nghiệp này đều tích cực tham gia đấu thầu. Thiên Phú trúng 4/14 gói, Mộc Kiến Quốc trúng 4/9 gói.

Những "người quen" trong một gói thầu

Sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm thấp của hai thành viên liên danh. Mối quan hệ giữa các bên tham gia gói thầu này cũng cho thấy nhiều điểm "quen thuộc".

Thứ nhất, mối quan hệ "vừa đối thủ, vừa đối tác": Dữ liệu cho thấy Thiên Phú và Mộc Kiến Quốc có lịch sử "đấu" với nhau 6 lần, nhưng cũng "liên danh" với nhau để trúng 5 gói thầu (tính cả gói thầu này).

Thứ hai, mối quan hệ với đối thủ "quen trượt": Nhà thầu trượt kỹ thuật là Công ty Anh Hiếu cũng không xa lạ. Dữ liệu cho thấy Công ty Thiên Phú đã thắng 3/3 lần đối đầu trực tiếp với nhà thầu Anh Hiếu này.

Thứ ba, mối quan hệ với chủ đầu tư: Thành viên phụ (Mộc Kiến Quốc) có lịch sử trúng 2/2 gói tại chính Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài (chủ đầu tư gói thầu này).

Thứ tư, mối quan hệ với đơn vị tư vấn: Đáng chú ý nhất, đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá E-HSDT (Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding) lại là một Bên mời thầu "ruột" của thành viên chính (Công ty Thiên Phú). Dữ liệu ghi nhận Thiên Phú đã tham gia 4 gói thầu do E-Bidding mời và trúng 3 gói.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt nặng yêu cầu về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Vai trò của đơn vị tư vấn đấu thầu là độc lập, khách quan. Việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc tại chính đơn vị tư vấn đang đánh giá hồ sơ của mình là một tình tiết cần được chủ đầu tư và các cơ quan giám sát xem xét, làm rõ để đảm bảo không có xung đột lợi ích hoặc các yếu tố không minh bạch ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn."

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng bình luận: "Tỷ lệ tiết kiệm trung bình dưới 1% như của hai nhà thầu là dấu hiệu cho thấy tính cạnh tranh trong các gói thầu họ trúng là rất thấp. Việc một nhà thầu liên tục tham gia và 'trượt' trước một nhà thầu khác, hay việc các nhà thầu lớn lúc liên danh, lúc cạnh tranh tại cùng một địa bàn... là những biểu hiện cần được phân tích kỹ. Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là phải đảm bảo hồ sơ mời thầu không có rào cản, và việc đánh giá phải tuyệt đối công tâm, không để 'lọt' nhà thầu yếu hoặc 'loại' nhà thầu mạnh vì những lý do không thuyết phục."

Việc Liên danh Thiên Phú - Mộc Kiến Quốc trúng thầu là hoàn toàn đúng quy trình theo báo cáo đánh giá. Tuy nhiên, các mối quan hệ "quen mặt" và tỷ lệ tiết kiệm thấp trong lịch sử của các nhà thầu này đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự trong hoạt động đấu thầu.