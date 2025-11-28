Gói thầu sửa đường ĐT.782B: Đấu rộng rãi, 'một mình một ngựa' về đích

Dù mời thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng sửa chữa đường ĐT.782B (Tây Ninh) chỉ có duy nhất Công ty TNHH Phú Quốc Dũng tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,986%.

Mới đây, Sở Xây dựng Tây Ninh đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp công trình" (Mã TBMT: IB2500468572) thuộc Dự án "Sửa chữa vừa đường ĐT.782B (đoạn từ Km0+00 -:- Km0+800; đoạn từ Km1+500 -:- Km2+00; đoạn từ Km3+00 -:- Km4+200)".

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2025, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ngày 02/11/2025, tại thời điểm đóng thầu, gói thầu có giá 5.240.815.971 đồng chỉ ghi nhận một nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Phú Quốc Dũng (MSDN: 3900195854).

Ngày 12/11/2025, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, đã ký Quyết định số 1307/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Phú Quốc Dũng đã trúng thầu với giá là 5.136.735.000 đồng.

Quyết định số 1307/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu tiết kiệm được khoảng 104 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,986%.

Năng lực nhà thầu được "Đạt" ra sao?

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu này được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-SXD ngày 24/10/2025. Đơn vị được giao lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Vân Phát (Tổ chuyên gia gồm ông Lê Hoàng Tấn Phát và bà Phạm Thị Quỳnh Trang).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT chi tiết, là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Phú Quốc Dũng được đánh giá "Đạt" ở tất cả các yêu cầu.

Về năng lực tài chính, nhà thầu kê khai doanh thu bình quân ba năm (2022-2024) đạt hơn 15,8 tỷ đồng (trong khi yêu cầu là 7,146 tỷ đồng) và tài sản ròng năm 2024 đạt 5,83 tỷ đồng.

Về kinh nghiệm, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải có tối thiểu hai hợp đồng tương tự (công trình giao thông cấp III), trong đó ít nhất một hợp đồng có giá trị 2,62 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng phải đạt 5,24 tỷ đồng (hoặc một hợp đồng duy nhất có giá trị trên 5,24 tỷ đồng).

Để đáp ứng yêu cầu này, Công ty TNHH Phú Quốc Dũng đã kê khai một hợp đồng tương tự duy nhất.

Điều đáng chú ý, hợp đồng tương tự mà nhà thầu này sử dụng để chứng minh năng lực là Hợp đồng số 128/2024/HD-XD (Gói thầu "Sửa chữa vừa đường ĐT.782 (Cây Me)"), ký ngày 14/11/2024, giá trị 6.261.665.000 đồng, hoàn thành ngày 27/12/2024. Chủ đầu tư của hợp đồng tương tự này cũng chính là Sở Xây dựng Tây Ninh.

Với việc hợp đồng 6,26 tỷ đồng này lớn hơn mức yêu cầu (5,24 tỷ đồng), Tổ chuyên gia của Công ty Vân Phát đã đánh giá Công ty Phú Quốc Dũng "Đạt" yêu cầu về năng lực kinh nghiệm.

Nhà thầu "quen mặt" tại Tây Ninh

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Phú Quốc Dũng (MSDN: 3900195854) được thành lập năm 2007, do ông Võ Phú Dũng làm giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Phú Quốc Dũng là một nhà thầu quen thuộc tại địa phương này.

Tính đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt bốn gói (tỷ lệ trúng thầu 80,95%). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là 75,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 96,53%, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung chỉ đạt 3,47%.

Trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia hai gói thầu, trượt một và trúng gói thầu (IB2500468572) nêu trên.

Phân tích quan hệ đấu thầu cho thấy, Công ty Phú Quốc Dũng có lịch sử trúng thầu dày tại các chủ đầu tư ở Tây Ninh. Đơn cử, nhà thầu này đã trúng 4/4 gói tham gia tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh; trúng 3/3 gói tại Công ty TNHH Một thành viên Dương Hoàng Nam và trúng 7/10 gói tham gia tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.

Đối với đơn vị tư vấn của gói thầu đang xét (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Vân Phát), dữ liệu cũng ghi nhận Công ty Phú Quốc Dũng từng trúng 1/1 gói thầu do đơn vị này mời thầu trước đó.

Khi tham gia liên danh, Công ty Phú Quốc Dũng cũng thường xuyên "bắt tay" với Công ty TNHH Mai Nguyên, với kết quả thắng cả ba gói đã tham gia cùng nhau.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham gia, và nhà thầu này trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (chỉ 1,986%), đang đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu tại dự án này.

Góc nhìn chuyên gia về Luật Đấu thầu

Trao đổi về các quy định nhằm đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15 và Luật 90/2025/QH15 ) có nhiều quy định nghiêm ngặt.

Luật sư Lập phân tích: "Điều 16 của Luật Đấu thầu quy định rất rõ các hành vi bị cấm, bao gồm cả 'Thông thầu' và 'Không bảo đảm công bằng, minh bạch'. Đặc biệt, khoản 3 Điều 44 (sửa đổi tại Luật 90/2025) nghiêm cấm hồ sơ mời thầu nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, mục tiêu của đấu thầu rộng rãi là tối đa hóa cạnh tranh. "Việc một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự là điều cần được chủ đầu tư và cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù pháp luật không cấm việc một nhà thầu tham gia, nhưng nó đặt ra nghi vấn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu, hoặc liệu các yêu cầu đưa ra có vô tình 'chỉ điểm' một nhà thầu quen thuộc hay không," ông Giang bình luận.

Các quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã được ban hành nhằm chi tiết hóa Luật Đấu thầu 2023 và các luật sửa đổi.

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: "Nghị định 214/2025 và Thông tư 79/2025 quy định rất chi tiết về việc công khai thông tin, bao gồm cả Báo cáo đánh giá E-HSDT. Đây là công cụ quan trọng để cộng đồng và các nhà thầu khác giám sát liệu tổ chuyên gia (dù là của chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn) có đánh giá khách quan, trung thực hồ sơ dự thầu hay không, đặc biệt là ở các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm."

Chuyên gia Đào Giang bổ sung, việc nhà thầu sử dụng hợp đồng cũ với chính chủ đầu tư để chứng minh năng lực cho gói thầu mới là không sai luật, nhưng khi kết hợp với yếu tố "một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm thấp, nó cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giám sát, thanh tra hoạt động đấu thầu tại các đơn vị này để đảm bảo tiền vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả và minh bạch.