Nhà thầu Hiệp Trần trúng tuyệt đối 21 gói thầu, bí quyết nằm ở đâu?

Công ty Hiệp Trần đang sở hữu một kỷ lục “vàng” trong hoạt động đấu thầu: tham gia 21 gói và trúng cả 21 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối 100%.

Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn cấu trúc giá trị của những hợp đồng này, một chiến lược kinh doanh rõ ràng và có chủ đích của nhà thầu đã được hé lộ: sự tập trung gần như tuyệt đối vào hình thức chỉ định thầu.

“Thắng tuyệt đối”: 79% giá trị từ thị trường ngách

Kỷ lục thắng tuyệt đối của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Trang trí Nội thất Hiệp Trần (Công ty Hiệp Trần) có địa chỉ tại Phường Cát Lái, TP HCM gắn liền với sự ưu tiên rõ ràng đối với hình thức lựa chọn nhà thầu ít cạnh tranh.

Tổng giá trị trúng thầu: 8,8 tỷ đồng

Giá trị gói chỉ định thầu: 6,95 tỷ đồng

Các gói chỉ định thầu chiếm xấp xỉ 79% tổng giá trị hợp đồng trúng thầu. Điều này cho thấy, chiến lược cốt lõi của nhà thầu Hiệp Trần là chuyên môn hóa và xây dựng uy tín tại các đơn vị có nhu cầu thường xuyên về sửa chữa, bảo trì, và cung cấp hàng hóa/xây lắp nhỏ lẻ.

Các đối tác lớn nhất của Hiệp Trần đều nằm trong khối ngành này: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) với 15 gói thầu, toàn bộ chỉ định thầu từ tháng 9 – 11/2025); Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, từ năm 2023 – 2024 công ty trúng 4 gói chỉ định thầu.

“Dấu ấn ngành nước” của Công ty Hiệp Trần

Dữ liệu cho thấy, chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Công ty Hiệp Trần đã trúng 15 gói thầu hàng hóa và xây lắp tại Sawaco. Điều đáng chú ý là toàn bộ các gói thầu này đều được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Các gói thầu đa dạng về tính chất, nhưng phần lớn đều liên quan đến việc duy trì và nâng cấp hoạt động của các cơ sở quan trọng như nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sạch:

Gói thầu sửa chữa khắc phục xì nước trúng thầu với giá 727 triệu đồng (giá gói thầu 782 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm 7%;

Gói thầu thay thế, bổ sung nội thất với giá trúng thầu 185 triệu đồng (giá gói thầu 199 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm 7%;

Gói thầu cung cấp và lắp đặt cửa sổ với giá trúng thầu 179 triệu đồng (giá gói thầu 193 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm 7%...

Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7% cho thấy Hiệp Trần có khả năng tối ưu hóa chi phí để đưa ra mức giá trúng thầu hợp lý cho các gói có tính chất gấp rút.

“Thử lửa” cạnh tranh công khai

Điểm sáng khẳng định năng lực vượt trội của Hiệp Trần nằm ở gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án tiết kiệm nước tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh công khai.

Nguồn: MSC

Giá gói thầu được duyệt: 2,38 tỷ đồng

Giá trúng thầu (liên danh Hiệp Trần – Phạm Hoàng): 1,85 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 22,3%).

Tỷ lệ tiết kiệm cao trong gói thầu cạnh tranh đã chứng minh khả năng đưa ra mức giá tối ưu và kỹ thuật vững vàng của Công ty Hiệp Trần. Đáng chú ý, nhà thầu cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì “không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”, chứng minh Công ty Hiệp Trần đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp về mặt hồ sơ.