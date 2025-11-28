Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhà thầu Hiệp Trần trúng tuyệt đối 21 gói thầu, bí quyết nằm ở đâu?

Công ty Hiệp Trần đang sở hữu một kỷ lục “vàng” trong hoạt động đấu thầu: tham gia 21 gói và trúng cả 21 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối 100%.

Lam Thy

Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn cấu trúc giá trị của những hợp đồng này, một chiến lược kinh doanh rõ ràng và có chủ đích của nhà thầu đã được hé lộ: sự tập trung gần như tuyệt đối vào hình thức chỉ định thầu.

“Thắng tuyệt đối”: 79% giá trị từ thị trường ngách

Kỷ lục thắng tuyệt đối của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Trang trí Nội thất Hiệp Trần (Công ty Hiệp Trần) có địa chỉ tại Phường Cát Lái, TP HCM gắn liền với sự ưu tiên rõ ràng đối với hình thức lựa chọn nhà thầu ít cạnh tranh.

Tổng giá trị trúng thầu: 8,8 tỷ đồng

Giá trị gói chỉ định thầu: 6,95 tỷ đồng

Các gói chỉ định thầu chiếm xấp xỉ 79% tổng giá trị hợp đồng trúng thầu. Điều này cho thấy, chiến lược cốt lõi của nhà thầu Hiệp Trần là chuyên môn hóa và xây dựng uy tín tại các đơn vị có nhu cầu thường xuyên về sửa chữa, bảo trì, và cung cấp hàng hóa/xây lắp nhỏ lẻ.

Các đối tác lớn nhất của Hiệp Trần đều nằm trong khối ngành này: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) với 15 gói thầu, toàn bộ chỉ định thầu từ tháng 9 – 11/2025); Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, từ năm 2023 – 2024 công ty trúng 4 gói chỉ định thầu.

“Dấu ấn ngành nước” của Công ty Hiệp Trần

Dữ liệu cho thấy, chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Công ty Hiệp Trần đã trúng 15 gói thầu hàng hóa và xây lắp tại Sawaco. Điều đáng chú ý là toàn bộ các gói thầu này đều được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Các gói thầu đa dạng về tính chất, nhưng phần lớn đều liên quan đến việc duy trì và nâng cấp hoạt động của các cơ sở quan trọng như nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sạch:

Gói thầu sửa chữa khắc phục xì nước trúng thầu với giá 727 triệu đồng (giá gói thầu 782 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm 7%;

Gói thầu thay thế, bổ sung nội thất với giá trúng thầu 185 triệu đồng (giá gói thầu 199 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm 7%;

Gói thầu cung cấp và lắp đặt cửa sổ với giá trúng thầu 179 triệu đồng (giá gói thầu 193 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm 7%...

Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7% cho thấy Hiệp Trần có khả năng tối ưu hóa chi phí để đưa ra mức giá trúng thầu hợp lý cho các gói có tính chất gấp rút.

“Thử lửa” cạnh tranh công khai

Điểm sáng khẳng định năng lực vượt trội của Hiệp Trần nằm ở gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án tiết kiệm nước tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh công khai.

58.jpg
Nguồn: MSC

Giá gói thầu được duyệt: 2,38 tỷ đồng

Giá trúng thầu (liên danh Hiệp Trần – Phạm Hoàng): 1,85 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 22,3%).

Tỷ lệ tiết kiệm cao trong gói thầu cạnh tranh đã chứng minh khả năng đưa ra mức giá tối ưu và kỹ thuật vững vàng của Công ty Hiệp Trần. Đáng chú ý, nhà thầu cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì “không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”, chứng minh Công ty Hiệp Trần đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp về mặt hồ sơ.

#Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Trang trí Nội thất Hiệp Trần #hiệp trần #sawaco #công ty cấp nước thủ đức #tphcm

Bài liên quan

Bạn đọc

Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu tiền tỷ cho Công ty Hồng Đức, tiết kiệm 6,99%

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình được Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu cho Công ty Hồng Đức với giá 1,276 tỷ đồng.

Tại dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường 42 (từ đường Tam Bình đến Công ty TNHH XD DVTM đa năng Trần Nguyên), hẻm 22 và hẻm 44, phường Hiệp Bình Chánh (nay là phường Hiệp Bình) với tổng mức đầu tư 1,475 tỷ đồng; Công ty CP Cấp nước Thủ Đức phê duyệt ngày 27/10/2025.

Dự án nhằm phục vụ dự án sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình nâng cấp hạ tầng đường 42, hẻm 22 và hẻm 44 tại phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức; kịp thời đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề bức thiết về bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty An Hưng Thịnh trúng thầu khẩn cấp gần 1,2tỷ đồng tại Cấp nước Thủ Đức

Vừa được thành lập từ năm 2020, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Dịch vụ An Hưng Thịnh đã ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% trong năm 2025, toàn bộ đều qua hình thức chỉ định thầu. Gói thầu mới nhất có giá trị 1.157.525.826 đồng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Mới đây, ngày 15/9/2025, ông Phạm Huỳnh Bá Đạt, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, đã ký Quyết định số 3787/QĐ-CNTĐ-QLDA về việc chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Dịch vụ An Hưng Thịnh (MSDN: 0316134144 ) thực hiện Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình.

Gói thầu này thuộc công trình "Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp bởi công trình Nâng cấp đường số 25, đường 8, phường Hiệp Bình". Giá trị chỉ định thầu cho Công ty An Hưng Thịnh là 1.157.525.826 đồng. Trước đó, tại Quyết định số 3757/QĐ-CNTĐ-QLDA ngày 11/9/2025 do chính ông Phạm Huỳnh Bá Đạt ký , giá gói thầu này được duyệt là 1.244.651.426 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt khoảng 7%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nguyên Ngọc “ẵm” gói thầu thoát nước 15 tỷ tại Gò Vấp, tiết kiệm chỉ 0,068%

Nguyên Ngọc là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu hơn 15 tỷ tại dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Phường 13, quận Gò Vấp (TP HCM).

Chỉ một nhà thầu tham gia

Dự án này nằm trong tổng mức đầu tư hơn 22,49 tỷ đồng, nhằm mục tiêu giải quyết tiêu thoát nước, xóa giảm ngập và cải thiện hệ thống giao thông tại Phường 13 (nay là Phường 15), góp phần chỉnh trang đô thị quận Gò Vấp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới