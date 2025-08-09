Gói thầu 120 tỷ đồng tại Vũng Tàu: Dấu hỏi lớn từ quá trình làm rõ E- HSMT

Gói thầu "Thi công xây lắp thuộc dự án Điều chỉnh dải phân cách phụ đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu" (Mã TBMT: IB2500276017), một dự án có tổng giá trị dự toán lên đến 120.071.552.237 đồng, đã thu hút sự chú ý khi chỉ có hai nhà thầu tham gia dự thầu.

Nguồn MSC

Tại thời điểm mở thầu ngày 14/07/2025. Hai đơn vị duy nhất trên đường đua là LD 3/2, dự thầu với giá 103.263.315.766,4567 đồng, và Liên danh thi công Đường 3 tháng 2, đưa ra mức giá 104.846.479.023,1992 đồng.

E-HSMT của gói thầu, được phê duyệt vào ngày 19/6/2025, đã sớm nhận được các kiến nghị làm rõ từ phía nhà thầu. Các văn bản yêu cầu làm rõ và kiến nghị, trong đó có Đơn kiến nghị ngày 09/07/2025 của Công ty TNHH Công nghệ Thành Công TTCO, cùng các Văn bản Yêu cầu làm rõ E-HSMT ngày 24/06/2025 và ngày 22/06/2025, đã chỉ ra những điểm được cho là chưa thực sự phù hợp, gây hạn chế cho các đơn vị dự thầu.

Một trong những vấn đề trọng tâm được nhà thầu đặt ra liên quan đến tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự. E-HSMT quy định kinh nghiệm này chỉ được tính cho các hợp đồng hoàn thành từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu cho rằng quy định 3 năm này "gây bất lợi và hạn chế nhà thầu tham gia", đồng thời đề nghị điều chỉnh thời gian tính kinh nghiệm lên 5 năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu đã kiên quyết giữ nguyên quy định. Trong Văn bản trả lời ngày 26/06/2025 (Số 2862/BQLDA&PTQĐ-ĐT&PTQNĐ) gửi nhà thầu mã yêu cầu CID2500012007, Chủ đầu tư khẳng định E-HSMT được lập "theo đúng quy định" và đề nghị nhà thầu "nghiên cứu thực hiện theo nội dung E-HSMT đã được duyệt". Đơn vị tư vấn, Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Liên Hiệp, trong Văn bản số 525/CV-LH ngày 17/7/2025, được Chủ đầu tư dẫn chiếu trong Văn bản trả lời kiến nghị ngày 17/07/2025 (Số 2863/BQLDA&PTQĐ-ĐT&PTQNĐ), đã lý giải rằng yêu cầu về các kết cấu cụ thể như "nền mặt đường có kết cấu cấp phối đá dăm gia cố xi măng, bê tông nhựa" là "lớp móng đường quan trọng để đảm bảo khả năng chịu lực" và nhằm làm rõ "tính tương tự về bản chất của công trình", khẳng định nội dung về hợp đồng tương tự là phù hợp với quy mô và tính chất dự án.

Ban Quản lý dự án đã trả lời trong Văn bản số 2863/BQLDA&PTQĐ-ĐT&PTQNĐ ngày 26/06/2025. Nguồn MSC

Vấn đề thứ hai gây tranh cãi gay gắt là yêu cầu về năng lực nhân sự chủ chốt. E-HSMT quy định Chỉ huy trưởng công trường và Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công đường phải có kinh nghiệm đã tham gia thi công ít nhất một công trình giao thông đường bộ cấp III trở lên, trong đó có đồng thời tất cả các hạng mục cụ thể như dải phân cách, nền mặt đường có kết cấu cấp phối đá dăm gia cố xi măng, bê tông nhựa, hệ thống điện chiếu sáng (đối với Chỉ huy trưởng) và tương tự cho cán bộ kỹ thuật. Nhà thầu bày tỏ lo ngại rằng yêu cầu này "có thể hạn chế nhà thầu và không đảm bảo tính cạnh tranh, gây khó khăn trong việc huy động Nhân sự của Nhà thầu". Đơn vị này thậm chí đề nghị "xem xét bỏ yêu cầu Nền mặt đường có kết cấu cấp phối đá dăm đá gia cố xi măng, bê tông nhựa" để chứng minh hợp đồng tương tự cũng như kinh nghiệm nhân sự. Tuy nhiên, trong Văn bản số 507/CV-LH ngày 09/7/2025 , Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Liên Hiệp đã thẳng thắn trả lời: "E-HSMT yêu cầu các nội dung về nhân sự chủ chốt... đã có kinh nghiệm thực hiện các hạng mục chính tương tự... nhằm mục đích đảm bảo thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Theo đó, nhân sự bố trí phải đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT". Tư vấn cũng đề nghị nhà thầu "nghiên cứu, tuân thủ theo đúng theo yêu cầu của E-HSMT".

Bên cạnh những điểm còn chưa tìm được tiếng nói chung, một số kiến nghị khác đã được giải đáp rõ ràng hơn. Về việc hạng mục điện chiếu sáng trong công trình hạ tầng kỹ thuật có được xem xét cho hợp đồng tương tự hay không, Ban Quản lý dự án đã trả lời trong Văn bản số 2863/BQLDA&PTQĐ-ĐT&PTQNĐ ngày 26/06/2025 rằng: "Trường hợp nhà thầu nộp hợp đồng là hạng mục điện chiếu sáng thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn được xem xét, đánh giá trên cơ sở phù hợp với tính chất và quy mô của gói thầu (chỉ tính cho phần giá trị xây lắp điện chiếu sáng trong hợp đồng)". Đồng thời, các hạng mục chưa có trong bảng khối lượng mời thầu mà nhà thầu kiến nghị như thu hồi hệ thống đèn trang trí hay trụ chiếu sáng hiện hữu, cũng đã được làm rõ là "không nằm trong phạm vi thực hiện của gói thầu".

Từ những thông tin chi tiết về các kiến nghị và phản hồi này, có thể thấy rõ sự kiên định của Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn trong việc duy trì các tiêu chí đã đặt ra, với lập luận chính là để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp với đặc thù dự án. Sự căng thẳng giữa mong muốn có được nhà thầu "vừa khít" nhất của Chủ đầu tư và yêu cầu về một môi trường cạnh tranh rộng mở, lành mạnh từ phía thị trường. Bài toán cân bằng giữa việc đảm bảo chất lượng công trình và việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia rộng rãi của các nhà thầu có năng lực sẽ luôn là một thách thức lớn trong công tác đấu thầu.