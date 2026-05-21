Doanh nghiệp nào trúng 2 gói chỉ định thầu trong 1 ngày tại xã Đức Linh?

UBND xã Đức Linh (Lâm Đồng) vừa chỉ định 2 gói thầu trong 1 ngày cho Công ty Thọ Tấn với tỷ lệ giảm giá cả 2 gói thầu đều trùng khớp 2,03%.

Đầu tư công thông qua các dự án xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở tại cấp xã, đặc biệt là các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn luôn đóng vai trò huyết mạch trong việc nâng cao đời sống dân sinh, đảm bảo tưới tiêu và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Để nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng một cách tối ưu, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tuyệt đối tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Pháp luật hiện hành quy định rất rõ, ngay cả trong trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm tổ chức thương thảo giá một cách thực chất để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Qua tìm hiểu dữ liệu đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Linh vừa qua đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu: “Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp cầu qua kênh tiêu và nạo vét khơi thông dòng chảy khu vực Bàu Sen” và “Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp cầu qua kênh tiêu, nâng cấp kênh đất và đường giao thông khu vực Bàu Sấu” cùng nhiều điểm tương đồng về đơn vị thi công và tỷ lệ tiết kiệm.

Cụ thể, theo hồ sơ tài liệu đấu thầu, vào ngày 12/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Linh đã liên tiếp ký hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án hạ tầng nông nghiệp đặc biệt quan trọng trên địa bàn. Cả hai gói thầu này đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu, loại hợp đồng trọn gói và cùng được giao phó cho một đơn vị duy nhất là Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn đảm nhận thi công.

Đầu tiên là tại Quyết định số 12/QĐ-VP phê duyệt kết quả Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp cầu qua kênh tiêu và nạo vét khơi thông dòng chảy khu vực Bàu Sen.

Căn cứ quyết định phê duyệt dự án số 831/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Đức Linh ký ngày 05/5/2026, chi phí xây dựng làm cơ sở xét giá gói thầu này là 1.212.684.906 đồng. Sau quá trình tiến hành thương thảo giữa đại diện chủ đầu tư và nhà thầu, giá trúng thầu (giá chỉ định thầu) được phê duyệt chính thức là 1.188.000.000 đồng.

Như vậy, số tiền tiết kiệm được qua khâu thương thảo giá là 24.684.906 đồng. Bóc tách số liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở gói thầu này đạt con số chính xác là 2,03%. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định không quá 90 ngày.

Đáng chú ý hơn, cũng trong cùng ngày 12/5/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Linh tiếp tục ban hành Quyết định số 13/QĐ-VP phê duyệt kết quả Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp cầu qua kênh tiêu, nâng cấp kênh đất và đường giao thông khu vực Bàu Sấu.

Gói thầu này có quy mô lớn hơn với chi phí xây dựng được duyệt tại Quyết định số 832/QĐ-UBND là 1.860.837.754 đồng. Tiếp tục là Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn được xướng tên trúng thầu với giá 1.823.000.000 đồng. Tương tự như kịch bản của gói thầu tại khu vực Bàu Sen, số tiền giảm giá sau biên bản thương thảo tại gói thầu Bàu Sấu là 37.837.754 đồng. Khi đặt lên bàn cân phân tích, gói thầu này lại tiếp tục thiết lập một tỷ lệ tiết kiệm trùng khớp tuyệt đối ở mức 2,03%. Thời gian thực hiện hợp đồng cũng là không quá 90 ngày.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai gói thầu mang tính chất độc lập, quy mô vốn đầu tư khác nhau, hạng mục thi công mang tính đặc thù riêng biệt nhưng lại xuất hiện chung một tỷ lệ tiết kiệm 2,03%, cùng diễn ra trên một trục thời gian pháp lý lặp lại nguyên bản (cùng phê duyệt dự án ngày 05/5, cùng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 06/5 và cùng phê duyệt kết quả vào ngày 12/5) tạo nên những điểm tương đồng đáng chú ý.

Lật mở hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn (Mã số doanh nghiệp: 3400678966, có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Thôn Võ Xu 1, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) là một doanh nghiệp sở hữu bề dày hồ sơ năng lực trong lĩnh vực thi công xây lắp. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 180 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, nhà thầu đã trúng tới 142 gói thầu, trượt 34 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị huỷ.

Đáng chú ý, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn đã trúng (bao gồm cả tư cách nhà thầu độc lập và liên danh) lên tới khoảng 793.226.335.114 đồng. Một con số cho thấy quy mô hoạt động mạnh mẽ của nhà thầu này tại các dự án hạ tầng. Việc có tần suất trúng thầu dày đặc tại chính quyền các cấp là minh chứng cho năng lực thi công, kinh nghiệm thực chiến của doanh nghiệp.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và đặc biệt là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã có những quy định rất chặt chẽ, chi tiết nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động chỉ định thầu. Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích sâu hơn: "Quy định của pháp luật hiện hành mang tinh thần rất rõ ràng: Chỉ định thầu hoàn toàn không có nghĩa là nới lỏng quản lý giá cả hay tạo cơ chế dễ dãi trong định giá. Chủ đầu tư - với vai trò là người gác cổng, đại diện quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở - có trách nhiệm giải trình cao nhất trong việc thương thảo hợp đồng để bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế".

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

