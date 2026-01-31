Công ty Trường Thọ trúng gói thầu đường Tân Hai – Thắng Lợi, giảm hơn 6 tỷ đồng

Với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng lên đến 16,8%, Công ty Trường Thọ đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật khắt khe để chính thức trở thành nhà thầu thực hiện dự án giao thông trọng điểm tại xã Lộc Quang

Gói thầu hơn 30 tỷ đồng tại dự án đường giao thông nông thôn ấp Tân Hai vừa chính thức công bố kết quả. Đáng chú ý, việc đối thủ bị loại do nghi vấn "không trung thực" trong kê khai năng lực đã mở ra những góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và minh bạch của gói thầu này.

Hiệu quả kinh tế nhìn từ những con số

Ngày 19/01/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh đã ký Quyết định số 11/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Xây dựng đường giao thông nông thôn từ ấp Tân Hai, ấp Thắng Lợi đi khu dự án cấp đất sản xuất theo Chương trình 1592.

Quyết định số 11/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng. Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường Thọ (sau đây gọi tắt là Công ty Trường Thọ), có trụ sở tại Khu Phố Tiến Hưng 3, Phường Bình Phước, TP HCM. Doanh nghiệp này trúng thầu với giá 30.547.248.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 36.715.445.875 đồng, gói thầu ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách tỉnh hơn 6,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 16,8%.

Đây được xem là một kết quả tích cực về mặt kinh tế, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công theo tinh thần của Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

"Nút thắt" từ báo cáo đánh giá E-HSDT

Tuy nhiên, diễn biến trong quá trình xét thầu lại cho thấy những điểm cần lưu ý về tính cạnh tranh. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tâm Hưng Phát thực hiện, gói thầu có hai nhà thầu tham dự nhưng chỉ có Công ty Trường Thọ vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Đối thủ trực tiếp của đơn vị này là Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Nam Thành – Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Vận tải Đông Bắc đã bị loại với lý do: Hồ sơ dự thầu không trung thực.

Cụ thể, Tổ chuyên gia phát hiện trong phần kê khai năng lực và kinh nghiệm, Công ty Nam Thành đã "bỏ sót" không kê khai các hợp đồng tương tự đang thực hiện. Đáng nói, qua công tác xác minh dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các gói thầu mà nhà thầu này đang thực hiện lại nằm ngay tại đơn vị mời thầu là Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh.

Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm lại mắc lỗi "quên" kê khai các dự án đang triển khai tại chính chủ đầu tư mình đang dự thầu khiến dư luận đặt dấu hỏi: Đây là sự thiếu sót chuyên môn hay là một kịch bản nhằm tạo lợi thế tuyệt đối cho đơn vị còn lại?

Nhận định của chuyên gia

Nhận định về sự việc này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc đơn vị tư vấn và chủ đầu tư kiên quyết loại bỏ nhà thầu không trung thực là hành động cần thiết để đảm bảo kỷ cương. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của gói thầu sẽ thực sự được đảm bảo khi có nhiều nhà thầu cùng vượt qua rào cản kỹ thuật để đấu giá về kinh tế. Trong trường hợp đối thủ trượt thầu vì những lỗi sơ đẳng về tính trung thực, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có sự thỏa hiệp ngầm giữa các bên tham gia."

Dự án đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Hai có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự như Công ty Trường Thọ là tiền đề quan trọng. Với thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày, dư luận kỳ vọng doanh nghiệp sẽ triển khai dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao nhất.