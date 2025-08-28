Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giúp con lợp lại mái nhà sau bão, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị ngã tử vong

Đang lợp lại mái nhà cho con trai sau bão số 5, ông H.C.L (Hà Tĩnh) không may bị ngã dẫn tới tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông trong lúc lợp lại mái nhà bị hư hỏng sau bão số 5 bị ngã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông H.C.L. (60 tuổi, thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa).

Trước đó, chiều 27/8, ông L. trong lúc lợp lại mái nhà cho con trai là H.C.V (SN 1993 trú thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa) không may ngã rơi xuống đất.

oa.jpg
Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Theo số liệu thống kê mới nhất, bão số 5 tại Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu ngập úng, ngã đổ; hơn 2.400 ha cây lâu năm, cây ăn quả thiệt hại cùng 15.800 cây xanh gãy đổ. Bão cũng làm 4.000 tấn thủy sản hư hại, nhiều tàu cá bị chìm tại các khu neo đậu.

Ngoài ra, hạ tầng điện bị tàn phá nặng nề với 240 cột điện gãy đổ, 20.000 m dây điện đứt khiến 64/69 xã phường mất điện. Thủy lợi, đê điều, giao thông nhiều nơi sạt lở, hư hỏng; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt, 4 cầu và 2 cống giao thông hỏng nặng.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để người dân sớm định lại cuộc sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông tử vong ở nhà riêng, nghi bị sát hại:

(Nguồn: THĐT)
#Lợp lại #mái nhà #sau bão số 5 #ngã tử vong #người đàn ông #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa để tập trung khắc phục bão số 5

Để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Ngày 28/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn số 483 thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế sau khi bão số 5 Kajiki đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, tỉnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dự kiến tổ chức theo Văn bản số 5986/UBND-VX3 ngày 12/8/2025.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki, nhiều người thương vong

Cơn bão số 5 càn quét qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã làm 1 người chết nhiều người bị thương và hàng trăm ngôi nhà, công trình phụ tốc mái.

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 5 đã khiến 1 người chết tại xã Kim Hoa do trong lúc sửa mái che không may bị ngã, phải đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi; 4 người bị thương. Gió lớn kèm theo mưa to đã làm 144 ngôi nhà ngập sâu trong nước, hơn 612 ngôi nhà bị tốc mái. Một số điểm trường học, điểm giáo dục bị thiệt hại ngập nước.

538975458-4170051103232093-1402998966157043541-n.jpg
Nhiều ngôi nhà ven biển bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.
Xem chi tiết

Xã hội

Những hình ảnh đầu tiên ở Hà Tĩnh khi bão số 5 đổ bộ

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây mưa to đến rất to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại các bờ biển đã có những cột sóng cao 5-7m.

538260479-1114228580923893-4129299052103604679-n.jpg
Theo đó, vào lúc 15h hôm nay (25/8), bão số 5 đã vào khu vực bờ tại Hà Tĩnh và Nghệ An với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.
image.jpg
Hệ thống khung tôn của người dân bị gió thổi bay ra giữa quốc lộ 1A.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.