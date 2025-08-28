Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa để tập trung khắc phục bão số 5

Để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Ngày 28/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn số 483 thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế sau khi bão số 5 Kajiki đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, tỉnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dự kiến tổ chức theo Văn bản số 5986/UBND-VX3 ngày 12/8/2025.

Cơn bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, bão số 5 đã gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, kèm mưa lớn, làm hư hại nghiêm trọng cơ sở vật chất, ảnh hưởng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Để ưu tiên nguồn lực khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng chương trình theo đúng quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc dừng bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật là cần thiết trong bối cảnh thiên tai vừa xảy ra, thể hiện sự ưu tiên cao nhất cho an toàn và đời sống của người dân.