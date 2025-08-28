Hà Nội

Xã hội

Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa để tập trung khắc phục bão số 5

Để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Hạo Nhiên

Ngày 28/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn số 483 thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế sau khi bão số 5 Kajiki đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, tỉnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dự kiến tổ chức theo Văn bản số 5986/UBND-VX3 ngày 12/8/2025.

539115794-2836823796511908-3909503739279562822-n.jpg
Cơn bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, bão số 5 đã gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, kèm mưa lớn, làm hư hại nghiêm trọng cơ sở vật chất, ảnh hưởng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Để ưu tiên nguồn lực khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng chương trình theo đúng quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc dừng bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật là cần thiết trong bối cảnh thiên tai vừa xảy ra, thể hiện sự ưu tiên cao nhất cho an toàn và đời sống của người dân.

Xã hội

Loạt tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị bão số 5 Kajiki đánh tan tác

Trong lúc neo đậu tránh trú bão ở bờ biển, hàng loạt tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã bị sóng lớn, gió to đánh chìm...

z6946494507592-c804d52db822cbaba09db4830c6dfbe4.jpg
Hàng loạt tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm bị bão số 5 Kajiki đánh chìm.
z6946494524120-1683f443cfcbf33eeb8074814662356b.jpg
Sau bão, tàu thuyền bị sóng đánh tan hoang trên biển
Xã hội

Xót xa những điểm trường bị bão số 5 Kajiki tàn phá ở Hà Tĩnh

Dù đã triển khai, thực hiện công tác phòng chống, tuy nhiên nhiều trường học ở Hà Tĩnh vẫn bị cơn bão số 5 Kajiki tàn phá nghiêm trọng.

539115794-2836823796511908-3909503739279562822-n.jpg
Dãy 12 phòng học thuộc Trường THCS Sơn Lộc bị tốc mái hoàn toàn.
539036727-2836823516511936-4831038973755126111-n.jpg
Phòng thư viện của Trường THCS Sơn Lộc cũng bị bão tàn phá tan hoang.
Xã hội

Khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả mưa bão.

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

