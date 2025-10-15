Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giáo dục Quốc tế Victoria, truyền thông Medihub… bị BHXH TP HCM xử phạt

Bảo hiểm xã hội TP HCM vừa công khai danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, số liệu tính đến ngày 30/9/2025

Bảo Ngân

Danh sách mà Bảo hiểm xã hội TP HCM công khai lần này có 37 doanh nghiệp bị xử phạt. Trong số đó, Công ty Cổ phần Học viện giáo dục Quốc tế Victoria bị xử phạt 153 triệu đồng, do chậm đóng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Về Công ty Cổ phần Học viện giáo dục Quốc tế Victoria, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trước kia có tên gọi là Công ty Cổ phần Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Victoria, được thành lập ngày 31/3/2016, có địa chỉ tại số 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là giáo dục mẫu giáo. Người đại diện theo pháp luật của công ty này là bà Lê Thị Thúy.

cats-6155.jpg
Danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, được công khai. (Nguồn: BHXH TPHCM).

Danh sách còn nêu tên Công ty Cổ phần đầu tư - quản lý bất động sản Cpg (15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP HCM) chậm đóng hơn 1 tỷ đồng, bị phạt 154 triệu đồng; Công ty Cổ phần du lịch - vận tải Mai Group (57A đường số 1, khu phố 2, phường Tân Hưng, TP HCM) chậm đóng hơn 973 triệu đồng, bị phạt 158 triệu đồng.

Công Ty Cổ phần truyền thông Medihub (TP HCM) cũng nằm trong danh sách này, với số tiền chậm đóng hơn 675 triệu đồng, và bị phạt 154 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải cuất nhập khẩu Thiên Thành chậm đóng hơn 1 tỷ đồng, bị xử phạt 158 triệu đồng.

#Giáo dục Quốc tế Victoria #truyền thông Medihub… vừa bị BHXH TP HCM phạt

Bài liên quan

Kinh doanh

Trốn thuế "khủng", Ngân 98 vung tiền bất chính vào đâu?

Kiếm được số tiền khủng từ buôn bán hàng giả, Ngân 98 không ngại đầu tư vào hàng loạt bất động sản đắt đỏ, siêu xe và đi du lịch. 

ngan1.png
Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Ngân 98 bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ảnh: VOV
ngan2.jpg
Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu từ sản xuất, buôn bán hàng giả giúp Ngân 98 bỏ túi một số tiền siêu khủng. Ảnh: Vietnamfinance
Xem chi tiết

Kinh doanh

Doanh nghiệp nào liên quan Shark Bình?

Shark Bình khởi nghiệp với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình, sau đó trở thành Chủ tịch NextTech Group.

Thông tin ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) và 9 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" đang thu hút chú ý dư luận.

a12.jpg
Shark Bình tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới