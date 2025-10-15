Giáo dục Quốc tế Victoria, truyền thông Medihub… bị BHXH TP HCM xử phạt

Danh sách mà Bảo hiểm xã hội TP HCM công khai lần này có 37 doanh nghiệp bị xử phạt. Trong số đó, Công ty Cổ phần Học viện giáo dục Quốc tế Victoria bị xử phạt 153 triệu đồng, do chậm đóng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Về Công ty Cổ phần Học viện giáo dục Quốc tế Victoria, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trước kia có tên gọi là Công ty Cổ phần Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Victoria, được thành lập ngày 31/3/2016, có địa chỉ tại số 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là giáo dục mẫu giáo. Người đại diện theo pháp luật của công ty này là bà Lê Thị Thúy.

Danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, được công khai. (Nguồn: BHXH TPHCM).

Danh sách còn nêu tên Công ty Cổ phần đầu tư - quản lý bất động sản Cpg (15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP HCM) chậm đóng hơn 1 tỷ đồng, bị phạt 154 triệu đồng; Công ty Cổ phần du lịch - vận tải Mai Group (57A đường số 1, khu phố 2, phường Tân Hưng, TP HCM) chậm đóng hơn 973 triệu đồng, bị phạt 158 triệu đồng.

Công Ty Cổ phần truyền thông Medihub (TP HCM) cũng nằm trong danh sách này, với số tiền chậm đóng hơn 675 triệu đồng, và bị phạt 154 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải cuất nhập khẩu Thiên Thành chậm đóng hơn 1 tỷ đồng, bị xử phạt 158 triệu đồng.