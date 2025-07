Giang hồ cộm cán Hạnh "Sự", đàn em của Năm Cam bị bắt

Ngày 4/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT Thủ đô vừa phát hiện, khống chế nam thanh niên trộm cắp xe máy ở Nghệ An, mang ra Hà Nội tiêu thụ. Theo đó, chiều 3/7, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Lê Công Thông làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết.

CSGT khống chế đối tượng, tạm giữ tang vật liên quan.