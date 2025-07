Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau 5 năm lẩn trốn

Ngày 4/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 3/7, tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Cầm Văn Thường (SN 2002, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị truy nã về hành vi trốn thi hành án phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng truy nã nguy hiểm Cầm Văn Thường bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án: Ngày 25/6/2020 Công an xã Phúc Than trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bản Đội 9, xã Phúc Than đã bắt quả tang Cầm Văn Thường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 1 gói heroin có trọng lượng 0,16g. Tại cơ quan điều tra Cầm Văn Thường khai nhận bản thân nghiện ma tuý, số heroin bị thu giữ nói trên Thường mua về để sử dụng để thoả mãn cơn nghiện.

Ngày 28/9/2020 Toà án nhân dân huyện Than Uyên đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo Cầm Văn Thường 12 tháng tù. Tuy nhiên Thường không tự giác chấp hành án mà đã lợi dụng việc được tại ngoại để bỏ trốn. Ngày 9/12/2020, Cơ quan THAHS tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã đối với Cầm Văn Thường. Sau hơn 4 năm kiên trì vận động, gửi thư cho người thân của Cầm Văn Thường kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú nhưng không thành công. Với quyết tâm không để đối tượng truy nã sống ngoài vòng pháp luật, phòng Cảnh sát THAHS và HTTP đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tập trung xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, đầu tháng 5/2025, đơn vị xác minh nắm được thông tin Cầm Văn Thường đã trốn sang Trung Quốc, có lúc đi làm thuê ở tỉnh Phúc Kiến, có thời điểm đi làm ở thành phố Bằng Tường thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn nên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu rà soát, đồng thời cử lực lượng trinh sát phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị Công an Trung Quốc hỗ trợ xác minh truy bắt.

Kết quả, vào hồi 16h30 ngày 3/7/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng quản lý xuát, nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn và lực lượng Biên phòng bắt giữ thành công đối tượng Cầm Văn Thường khi đối tượng xuất hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý an toàn về Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

