Giám đốc công ty quốc phòng Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) ngày 31/8 cho biết Zhang, lãnh đạo cấp cao của một công ty thương mại quốc phòng nước này đã bị bắt vì làm rò rỉ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo nước ngoài.

MSS thường công bố thông tin về các cá nhân bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài, song vụ việc của Zhang là trường hợp hiếm gặp khi người này hợp tác cùng lúc với cơ quan tình báo hai nước khác nhau.

Theo MSS, Zhang có thời gian dài du học ở nước ngoài và thông thạo nhiều ngoại ngữ. Sau khi về nước, người này được công ty đánh giá cao và thường xuyên phụ trách hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp.

Các sản phẩm quốc phòng của Trung Quốc được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Ảnh: Global Times.

Giới chức Trung Quốc cho hay Zhang lần đầu được tình báo nước ngoài tuyển mộ từ nhiều năm trước, sau khi gặp nhân viên ngoại giao tên là Lucas của "quốc gia A". Lucas khen trình độ ngoại ngữ và chuyên môn của Zhang, sau đó hai người trao đổi liên lạc.

Vài tháng sau, Lucas đề nghị Zhang dịch một số trang tài liệu kỹ thuật với khoản thù lao vài trăm USD. Zhang chấp nhận đề nghị này mà không biết mình đang sập bẫy, Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Khi các yêu cầu dịch thuật trở nên thường xuyên với thù lao cao hơn, Lucas bắt đầu tìm kiếm thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc, cũng như nhiệm vụ của các công ty quốc phòng nước này.

"Ngay cả khi nhận ra Lucas có khả năng đang hoạt động tình báo, Zhang vẫn tiếp tục hợp tác vì lòng tham và niềm tin rằng mình sẽ không bị phát hiện", MSS cho biết. "Zhang sau đó làm lộ thông tin bằng lời nói và văn bản, nhận thù lao hàng chục nghìn USD".

Trong lúc làm việc với quốc gia A, Zhang được tình báo của quốc gia B tiếp cận trong chuyến công tác nước ngoài. Zhang quen nhân viên đại sứ quán của quốc gia B tên là Mike, người hỗ trợ ông này làm thủ tục xin thị thực "vốn cố tình bị trì hoãn".

Mike sau đó giới thiệu Zhang với Sarah. Sarah tiếp cận và xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với Zhang, rồi tiết lộ mình là đặc vụ tình báo nước ngoài và đề nghị ông ta cung cấp thông tin nhạy cảm.

Ngoài những khoản thù lao hậu hĩnh, Sarah còn cam kết sẽ đưa Zhang rời khỏi Trung Quốc nếu ông ta bị lộ. Điều này thuyết phục được Zhang cung cấp tài liệu mật về vũ khí Trung Quốc.

Sau khi bị bắt, Zhang thừa nhận mọi cáo buộc, cho biết "ngày này rồi cũng sẽ tới, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi".

Thời gian gần đây Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc thường xuyên đưa ra cảnh báo nguy cơ tình báo nước ngoài lợi dụng quan hệ cá nhân và tiền bạc làm mồi nhử nhằm tuyển mộ công dân Trung Quốc làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, từ các chuyên gia quân sự đến nhân viên công ty quốc phòng. Cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác trước cái bẫy được từng bước giăng ra, khi các điệp viên tăng dần yêu cầu từ những điều vô hại sang bí mật quốc gia.