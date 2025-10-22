Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giám đốc công ty Dược Bảo Khánh mua bán hóa đơn trái phép

Từ ngày 25/12/2023 đến tháng 9/2025, Công ty Dược Bảo Khánh đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảo Ngân

Ngày 22/10, theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Hiền (52 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh) và Trần Tiến Hảo (kế toán công ty; có địa chỉ tại khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người trên.

cats-6642.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can.

Theo cơ quan Công an, từ ngày 25/12/2023 đến tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được ghi khống trên các hóa đơn này là 64 triệu đồng, với số tiền thu lợi bất chính là 3,5 triệu đồng.

Công an xã Đông Thành khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định về hóa đơn, chứng từ, thuế, tài chính và kế toán, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn khống để trục lợi.

Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh được thành lập từ tháng 7/2019, với ngành nghề bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Ông Phạm Mạnh Hiền làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

#Giám đốc công ty Dược Bảo Khánh #mua bán hóa đơn trái phép

Bài liên quan

Kinh doanh

5 ái nữ trẻ kế nghiệp di sản đồ sộ của đại gia Việt

Sinh ra trong gia đình quyền lực, bố mẹ đều là doanh nhân nổi tiếng, những tiểu thư này gánh trên vai trọng trách kế thừa cơ nghiệp.

Trần Thị Quỳnh Ngọc

Trần Thị Quỳnh Ngọc (sinh năm 1990) là con gái của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà. Quỳnh Ngọc có 8 năm tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế. Cô từng là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường khi mới ở tuổi 20.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Biết gì về Bất động sản Lan Hưng làm NƠXH hơn 905 tỷ ?

Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng được thành lập từ năm 2016, do bà Phạm Quỳnh Nga và bà Nguyễn Thị Hưng làm đại diện pháp luật.

UBND tỉnh Lai Châu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội Đoàn Kết có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 905 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng được thành lập vào tháng 8/2016, với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại khu nhà ở xã hội Lan Hưng, đường Kinh Dương Vương, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, với ngành nghề đăng ký chính kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...