Giám đốc công ty Dược Bảo Khánh #mua bán hóa đơn trái phép

Từ ngày 25/12/2023 đến tháng 9/2025, Công ty Dược Bảo Khánh đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 22/10, theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Hiền (52 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh) và Trần Tiến Hảo (kế toán công ty; có địa chỉ tại khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người trên.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can.

Theo cơ quan Công an, từ ngày 25/12/2023 đến tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được ghi khống trên các hóa đơn này là 64 triệu đồng, với số tiền thu lợi bất chính là 3,5 triệu đồng.

Công an xã Đông Thành khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định về hóa đơn, chứng từ, thuế, tài chính và kế toán, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn khống để trục lợi.