Biết gì về Bất động sản Lan Hưng làm NƠXH hơn 905 tỷ ?

UBND tỉnh Lai Châu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội Đoàn Kết có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 905 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng được thành lập vào tháng 8/2016, với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại khu nhà ở xã hội Lan Hưng, đường Kinh Dương Vương, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, với ngành nghề đăng ký chính kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia cập nhật có hai người là bà Phạm Quỳnh Nga và bà Nguyễn Thị Hưng.

Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng đã tới nhiều tỉnh, thành đề nghị được tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội.

Ảnh minh họa.

Trở lại với dự án khu nhà ở xã hội Đoàn Kết ở Lai Châu, theo chủ trương đầu tư, dự án này được triển khai trên diện tích khoảng 31.000m², đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các công trình phụ trợ. Cụ thể, xây dựng 3 khối nhà ở xã hội dạng chung cư cao từ 15–20 tầng, cung cấp khoảng 960 căn hộ; khu nhà ở thương mại chiếm 20% diện tích đất ở của dự án, dự kiến có khoảng 40 căn, cao từ 4-5 tầng.

Dự án còn gồm trường mầm non 2 tầng trên diện tích khoảng 370m², các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà như hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, sân vườn, cảnh quan, bãi để xe… Ngoài ra, bố trí khoảng 880m² đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2025-2028). Giai đoạn quý IV/2025 – quý III/2026 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và tòa chung cư CT1; từ quý IV/2026 - quý IV/2028 tiếp tục xây dựng hai tòa chung cư CT2, CT3 và khu nhà ở thương mại liền kề.