Giẫm đạp kinh hoàng trên pháo đài cổ, hơn 50 người thương vong

Vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại một pháo đài cổ trên núi ở miền bắc Haiti đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo AP dẫn thông báo mới nhất từ giới chức địa phương ngày 12/4 cho biết, một vụ giẫm đạp xảy ra tại pháo đài cổ Citadelle Laferrière trên đỉnh núi, điểm đến nổi tiếng với du khách ở miền bắc Haiti, đã khiến hàng chục người thương vong.

"Vụ giẫm đạp xảy ra vào ngày 11/4 tại Milot khi mọi người tham dự lễ hội truyền thống tại di tích lịch sử này. Nhiều trường hợp bị ngạt thở và mất ý thức. Theo thông tin sơ bộ...tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt do thiếu các biện pháp kiểm soát đám đông, đã dẫn đến vụ giẫm đạp”, chính quyền thành phố Cap-Haïtien thông tin.

Ít nhất 25 người được xác nhận đã thiệt mạng trong khi 30 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

apgiamdapohaiti.jpg
Những đôi giày dép của các nạn nhân trong vụ giẫm đạp cạnh lối vào chính của pháo đài cổ Citadelle Laferrière ở Milot, Haiti, ngày 12/4/2026. Ảnh: AP/Ketlain Difficile.

Cảnh sát Quốc gia Haiti đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc. Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành.

Chính phủ Haiti đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong thảm kịch tại pháo đài Citadelle Laferrière.

Donaldson Jean cho biết em gái anh đã đến đây sau khi nỗ lực học tập để đạt thành tích cần thiết tham gia chuyến tham quan pháo đài dành cho những học sinh xuất sắc nhất. Anh bật khóc khi bế thi thể em gái, được phủ bằng một tấm bạt trắng.

“Em gái tôi đã cố gắng học cả ngày để có thể được tham gia chuyến đi này. Trước bữa tối, em thường nhờ tôi giúp làm bài tập về nhà. Giờ thì em tôi đã không còn nữa", Jean buồn rầu nói.

