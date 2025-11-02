Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại một đền thờ ở Ấn Độ.

Theo India Today ngày 1/11, vụ giẫm đạp xảy ra tại Đền Sri Venkateswara Swamy ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, khi mọi người đổ xô đi lễ Ekadashi.

"Vụ giẫm đạp xảy ra tại Đền Sri Venkateswara Swamy vào khoảng 11h30 sáng ngày 1/11, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em", ông Lakshman Rao, phụ trách khu vực Kasibugga, cho biết.

Ngoài ra, 13 người khác bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó điều trị.

Vụ giẫm đạp xảy ra tại Đền Sri Venkateswara Swamy ở Ấn Độ ngày 1/11. Ảnh: IT.

Những hình ảnh được ghi lại trong ngôi đền cho thấy cảnh các tín đồ nằm bất động trên mặt đất sau thảm kịch.

Đền Sri Venkateswara Swamy mới được khánh thành bốn tháng trước và đã tổ chức buổi lễ mà không có sự chấp thuận trước của chính quyền.

Khu vực nơi các tín đồ tập trung lúc đó đang được xây dựng, chỉ có một lối ra vào nên tình hình đã trở nên nghiêm trọng sau khi lan can bị sập.

Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ hiến (CMO), các đội cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình. Công tác cứu hộ được tiến hành và số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình những người thiệt mạng, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ là 200.000 rupee trong khi những người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee.

