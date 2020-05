Vừa tái xuất sau dịch, Trấn Thành chạy show kiệt sức, loạt sao Việt thế nào?

Mới đây, Trấn Thành đăng tải hình ảnh gương mặt trông mệt mỏi, xanh xao đồng thời than thở thiếu ngủ do công việc: "Dạo này một ngày ngủ được có 3 tiếng. Làm việc thâu đêm. Chắc tôi xỉu quá”. Trước đó, Hari Won tỏ ra lo lắng khi Trấn Thành kiệt sức do chạy show sau mùa dịch. "Chồng mình đi quay suốt. Hôm kia ngủ một tiếng, hôm qua ngủ 3 tiếng", cô chia sẻ. Theo Zing, đại diện của MC Trấn Thành cho biết những ngày qua danh hài có lịch quay quảng cáo liên tục và tham gia ghi hình một số game show. Giống Trấn Thành, nhiều sao Việt cũng chạy show sau thời gian nghỉ ở nhà vì dịch bệnh. Nghệ sĩ Hồng Vân quay gameshow “Sàn chiến”. MC Tuấn Tú làm MC của một gameshow trực tuyến ở Sài Gòn sau mùa dịch. Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik nổi bật trên trường quay “Người ấy là ai” khi diện trang phục tông đỏ. Sau mùa dịch, Hạ Vi tái xuất. Tình cũ của Cường Đô la cho biết, cô quay trở lại với kế hoạch đầu tiên là tiếp tục công việc chụp mẫu ảnh, đóng phim và trau dồi, hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Hạ Vi còn tiết lộ lấn sân ca hát và làm MC vì với cô âm nhạc là đam mê số 1. Bên cạnh các vai trò mới, phim ảnh vẫn là sự nghiệp chính của cô. 2 nghệ sĩ Thân Thúy Hà và Công Ninh ghi hình cho show mới. "Hai anh em tui đi kiếm sữa cho con", bà mẹ hai con chia sẻ. Cát Tường đội nắng tham gia chương trình "Đường đua bồ lúa" được ghi hình tại Vĩnh Long. Việt Hương được mời tham gia nhiều gameshow sau mùa dịch. Tuy nhiên, gần đây, khi ngồi làm giám khảo “Ca sĩ bí ẩn”, nữ danh hài bị nhiều khán giả chê không hợp. Sau mùa dịch, Xuân Nghị, Công Dương, Trần Nghĩa tiếp tục ghi hình cho những tập cuối cùng của bộ phim “Nhà trọ Balanha”. Cao Thái Hà trở lại với công việc đóng phim sau thời gian cách ly xã hội. Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành hát Cánh hồng phai". Nguồn Youtube nhân vật

