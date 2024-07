Tối ngày 30/6, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội đã diễn ra chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024 - Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2024. Tham dự đêm chung kết có thành viên ban giám khảo bao gồm: Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng ban tổ chức - Trưởng ban giám khảo. Chủ tịch Mrs Earth International - bà Fraulein Gardoce Bulabon, NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, ca sĩ Việt Tú, Hoa hậu Sao Mai, Á hậu Quách Thị Thân, Á hậu Minh Huệ, NTK Hương Katy, NTK Thoa Trần, đạo diễn - huấn luyện viên quốc tế Eduardo Pillora…



Trải qua các vòng thi, ban giám khảo đã lựa chọn ra top 5 chung cuộc là những cô gái tài sắc vẹn toàn. Kết quả chung cuộc, ngôi vị hoa hậu thuộc về thí sinh Vũ Thị Hoa đến từ Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn giành giải phụ Người đẹp tri thức.

Vũ Thị Hoa đăng quang Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2024. Ảnh: BTC

Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về các thí sinh: Á hậu 1 Nguyễn Thị Hồng Lanh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Thưa, Á hậu 3 Lê Thị Mai, Á hậu 4 Nguyễn Thị Hồi.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải phụ: Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body) - Nguyễn Thị Thưa; Người đẹp tài năng nhất (Best Talent) - Nguyễn Hải Thảo; Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk) - Nguyễn Thị Hồi; Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face) - Nguyễn Thị Hồng Lanh; Người đẹp truyền thông (Best Media) - Trần Thu Thảo.

Tân Hoa hậu và 4 á hậu. Ảnh: BTC

Tân Hoa hậu Vũ Thị Hoa sinh năm 1990, cao 1m63, nặng 52 kg. Vũ Thị Hoa tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện cô theo học thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khi còn là sinh viên, Vũ Thị Hoa tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu khoa học với mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã có thời gian 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, với vị trí giám đốc kinh doanh của ngân hàng MB bank chi nhánh Sơn Tây, Hà Nội. Hiện tại, cô đang làm CEO cho một doanh nghiệp.

Tân Hoa hậu đang làm CEO cho một doanh nghiệp. Ảnh: BTC

"Tôi luôn nỗ lực không ngừng để có được sự thành công trong công việc và những cống hiến ý nghĩa cho cộng đồng. Tôi tham gia cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024 là để khẳng định rằng phụ nữ không chỉ có thể tự tin, mạnh mẽ và thành công trong sự nghiệp, mà còn có khả năng lan tỏa tình yêu và sự chăm sóc đến mọi người xung quanh.

Với tri thức, kinh nghiệm và lòng đam mê, tôi sẽ sử dụng sự hiện diện của mình trong cuộc thi để tôn vinh và bảo vệ môi trường sống. Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giáo dục cộng đồng về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và tình hình môi trường hiện nay. Tôi cũng muốn tạo ra những dự án và hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy sự bền vững và góp phần vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng", Vũ Thị Hoa chia sẻ.

Vũ Thị Hoa sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, sau cuộc thi, Vũ Thị Hoa sẽ đại diện Việt Nam tham sự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Quốc tế 2024 được tổ chức tại Philippines vào tháng 11/2024.

Mrs Earth - Hoa hậu Quý bà Trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà diễn ra hàng năm ở nhiều nước trên thế giới như: Malaysia, Singapore, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Úc… Cuộc thi diễn ra với mục đích khuyến khích những người có nhan sắc, tài năng và vẻ đẹp tâm hồn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường xanh và môi trường ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam do Phan Oanh media nắm bản quyền.