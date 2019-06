Vợ chồng Trấn Thành và dàn sao quẩy tưng cổ vũ Thu Minh

Tối 21/6, đêm nhạc “I am Diva” của Thu Minh đã diễn ra thành công tại TP.HCM, với sự góp mặt của hàng nghìn khán giả và đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng. Ngay từ khi xuất hiện, nữ ca sĩ đã biến showcase của cô thành một vũ trường Disco với rất nhiều bài hát sôi động được DJ phối mới như “Bay”, “Đường cong”, “Taxi”,... Ngoài việc hát live gần 20 ca khúc không ngừng nghỉ, bà mẹ một con còn khiến khán giả không thể rời mắt với loạt vũ đạo điêu luyện, quyến rũ. Bên dưới hàng ghế khách mời, rất đông nghệ sĩ như Bảo Anh, vợ chồng Trấn Thành, Hari Won,... nhún nhảy, cổ vũ cuồng nhiệt. Thậm chí, mặc cho việc đang diện trang phục cầu kỳ, nhiều ngôi sao còn đứng dậy nhún nhảy hết mình cùng nữ ca sĩ. Ngoài ra, Thu Minh cũng mang đến những bản hit ballad sâu lắng như “Nhớ anh”, “Đừng yêu”, “Yêu mình anh” và tâm sự đầy xúc động về bé Gấu – con trai cưng của nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ cho biết, quý tử nhà cô chính là động lực để cô quay trở lại sân khấu và có được showcase như hôm nay. “Khi con mới sinh ra đời được vài tháng, có những biến cố đến với mẹ, có những lần mẹ ôm con trong lòng mà tưởng chừng mình gục ngã, nuốt nước mắt vào trong. Khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của con, đó như một nguồn năng lượng bất tận, một sức mạnh vô hình làm mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cám ơn con trai của mẹ rất nhiều”, nữ ca sĩ xúc động bày tỏ. Đặc biệt, Thu Minh và con trai đã có màn song ca đặc biệt trong ca khúc "You are my sunshine". Được biết, khi MV "Diva" của nữ ca sĩ lọt Top trending YouTube, bé Gấu đã hát tặng mẹ ca khúc này và phần thể hiện mộc mạc của bé đã được nữ ca sĩ phối lại. Dù con trai không trực tiếp xuất hiện trong showcase, nhưng tiết mục này đã khiến Thu Minh rơi nước mắt, không thể tiếp tục hát vì quá xúc động. Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất tối qua là màn song ca “I believe I can fly” của Thu Minh và Diva xứ Hàn – Kim So Hyang. Cả hai đã khiến người nghe “đã mắt, đã tai” với những nốt cao đầy kỹ thuật. Ngoài ra, mặc cho những lùm xùm xoay quanh danh xưng Diva, Thu Minh vẫn diện trang phục đính dòng chữ “I am Diva”. Nữ ca sĩ dùng giọng hát cùng những màn trình diễn được đầu tư cầu kỳ, lộng lẫy để nhấn mạnh danh xưng ấy trong đêm nhạc của mình. Sau showcase, ca sĩ Thu Minh cho biết, cô sẽ tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm mới và sẽ đồng hành cùng những ai mong muốn thể hiện cá tính bản thân, sống thật và làm chủ cuộc đời mình. Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube:

