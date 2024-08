Vợ Chi Bảo khoe ảnh bầu lần hai, Phanh Lee thả dáng ở Anh

Tin tức sao Việt 29/8: Bà xã diễn viên Chi Bảo khoe ảnh bầu lần 2, cô cho biết chỉ còn hơn 20 ngày nữa là "vỡ chum". Ảnh: FB Lý Thùy Chang Phanh Lee thả dáng ở Anh: "Em không đủ đẹp để làm anh say nắng. Nhưng em đủ nắng để sưởi ấm trái tim anh". Ảnh: FB Phương Anh LêHoa hậu Đỗ Thị Hà check in Côn Đảo. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Lê Phương mừng sinh nhật: "Mới đó con đã 5 tuổi rồi. Mẹ cũng vừa tròn U40. Thật đặc biệt khi mẹ con mình sinh cùng ngày hôm nay. Cảm ơn ngoại đã sinh ra mẹ! Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời! Chúng ta hãy luôn khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc nhé! Mẹ yêu con!". Ảnh: FB Lê Phương Nghệ sĩ Vân Dung hài hước chia sẻ: "Có ai thấy Chải đâu không? Mẹ nghĩ là có ai đó vội quá mà quên mất chuyện rửa bát rồi! Nhưng mẹ vẫn cười tươi chờ con về đấy". Ảnh: FB Vân Dung Bà xã Lý Hải khoe hình ảnh xinh đẹp nhân ngày đẹp trời. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha MC Mai Ngọc VTV chơi pickleball. Ảnh: FB Mai Ngọc "Cảm ơn các bạn đã hưởng ứng và bao dung với sự phô bày không chút tiết chế này của mình", Hoa hậu Mai Phương Thúy viết. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy "Cuộc sống là điều tốt đẹp nhất, thể thao chính là niềm vui. Và bạn biết tạo niềm vui cho chính mình", diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Ca sĩ Phương Ly khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: FB Phương LyXem video "Chi Bảo tổ chức sinh nhật cho Thùy Chang". Nguồn FBNV

Tin tức sao Việt 29/8: Bà xã diễn viên Chi Bảo khoe ảnh bầu lần 2, cô cho biết chỉ còn hơn 20 ngày nữa là "vỡ chum". Ảnh: FB Lý Thùy Chang Phanh Lee thả dáng ở Anh: "Em không đủ đẹp để làm anh say nắng. Nhưng em đủ nắng để sưởi ấm trái tim anh". Ảnh: FB Phương Anh Lê Hoa hậu Đỗ Thị Hà check in Côn Đảo. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Lê Phương mừng sinh nhật: "Mới đó con đã 5 tuổi rồi. Mẹ cũng vừa tròn U40. Thật đặc biệt khi mẹ con mình sinh cùng ngày hôm nay. Cảm ơn ngoại đã sinh ra mẹ! Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời! Chúng ta hãy luôn khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc nhé! Mẹ yêu con!". Ảnh: FB Lê Phương Nghệ sĩ Vân Dung hài hước chia sẻ: "Có ai thấy Chải đâu không? Mẹ nghĩ là có ai đó vội quá mà quên mất chuyện rửa bát rồi! Nhưng mẹ vẫn cười tươi chờ con về đấy". Ảnh: FB Vân Dung Bà xã Lý Hải khoe hình ảnh xinh đẹp nhân ngày đẹp trời. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha MC Mai Ngọc VTV chơi pickleball. Ảnh: FB Mai Ngọc "Cảm ơn các bạn đã hưởng ứng và bao dung với sự phô bày không chút tiết chế này của mình", Hoa hậu Mai Phương Thúy viết. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy "Cuộc sống là điều tốt đẹp nhất, thể thao chính là niềm vui. Và bạn biết tạo niềm vui cho chính mình", diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Ca sĩ Phương Ly khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: FB Phương Ly Xem video "Chi Bảo tổ chức sinh nhật cho Thùy Chang". Nguồn FBNV