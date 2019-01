Vì sao Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến liên tiếp bất hòa?

Đêm chung kết The Face Vietnam 2018 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Mạc Trung Kiên đội HLV Thanh Hằng, nhưng những thắc mắc xung quanh ngôi vị quán quân cùng mối bất hòa giữa hai nữ giám khảo Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến thì vẫn chưa dứt. Trong khi Võ Hoàng Yến và Minh Hằng bất ngờ trở nên thân thiết sau xích mích ở những tập đầu thì Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng liên tiếp bất hòa. Thậm chí trả lời báo chí mới đây, Võ Hoàng Yến tiết lộ bị đàn chị Thanh Hằng hủy kết bạn trên mạng xã hội Facebook mà không rõ lý do. Sau những màn chặt chém, đấu đá nhau cùng không ít lần Hoàng Yến bị "đàn chị" dằn mặt bằng những lời đanh thép, trên mạng bắt đầu xuất hiện tin đồn Võ Hoàng Yến "cạch mặt" Thanh Hằng do bị "chèn ép". Tuy nhiên cách đây vài tháng, Võ Hoàng Yến lên tiếng khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết sau khi quay chương trình. Trả lời trên Vietnamnet, người đẹp cho rằng: “Những yếu tố drama nảy sinh trong truyền hình thực tế đều gói gọn trong khuôn khổ cuộc thi. Tôi nghĩ nếu là người chuyên nghiệp, chúng ta nên nhìn nhận và kết thúc mọi thứ ở thời điểm diễn ra đó. Còn khi đã bước ra bên ngoài, mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng thì hoàn toàn không thể đánh đồng như thế được". Thậm chí khi The Face mới những tập đầu bị cho là "ồn ào", "vỡ chợ"..., ở góc độ của mình, Hoàng Yến cho rằng: Nếu không ồn ào thì liệu mọi người có thích không? Tôi e là nếu yên lặng quá thì đâm ra lại bị chê nhạt... Ảnh: Nguyễn Thành. Những chia sẻ đó của vị HLV The Face khiến người xem nhận ra thực chất những màn "chặt chém" đó chỉ là "diễn". Tuy vậy, cái "diễn" đó đã phần nào gây bất hòa thật khi Hoàng Yến bị "đàn chị" hủy kết bạn trên mạng xã hội. Về phía Thanh Hằng, nữ người mẫu vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Câu trả lời có lẽ phải chờ hồi sau sẽ rõ. Ảnh: BTC.

